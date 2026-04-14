ETV Bharat / entertainment

স্কুলে হাজির সোনাদা আর তার টিম, কী ঘটল তারপর ? কবে আসছে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার?

'গুপ্তধন' ফ্রাঞ্চাইজির প্রত্যেকটি ছবিই সকলের দেখার মতো ৷ সবাইকে না জানালেই নয় যে নতুন সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চলেছে সোনা দা ও তার টিম।

'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' টিম খুদেদের দরবারে (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 এপ্রিল: আর এক মাস পরেই অর্থাৎ 15 মে দর্শকের দরবারে আসছে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'। তার আগে শহরের এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার সেরে ফেলল সোনা দা, আবির আর ঝিনুক। এদের সঙ্গে ছিলেন ছবির পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকাল সকাল শহরের এক বেসরকারি স্কুলে হাজির হন আবির চট্টোপাধ্যায়, ঈশা সাহা, অর্জুন চক্রবর্তী, পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণটা খুব সোজা। সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে নতুন ছবি 'সপ্তডিঙার সন্ধানে'। তাই মূলত ছবির প্রচারেই এদিন স্কুলটিতে হাজির হন তাঁরা। 'গুপ্তধন' ফ্রাঞ্চাইজির প্রত্যেকটি ছবিই সকলের দেখার মতো তা তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আরও একবার সবাইকে না জানালেই নয় যে নতুন সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চলেছে সোনা দা ও তার টিম।

খুদেদের সঙ্গে 'সোনাদা' আবির (Special Arrangement)

এদিন সোনা দা, ঝিনুক আর আবিরের সামনে দারুণ সব পারফরম্যান্স দেখায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কেউ কেউ আবার সেজেছিল সোনা দা, আবির আর ঝিনুকও। সেই সাজে গুপ্তধন খোঁজার অভিনয়ও করে তারা। তাদের উৎসাহ জোগাতে ভোলেননি আবির চট্টোপাধ্যায় (সোনা দা), ঈশা সাহা (ঝিনুক), অর্জুন চক্রবর্তী (আবির) আর পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকেই এদিন উৎসাহ দেন তাঁরা। এই ছবির টিজার আসছে পয়লা বৈশাখে অর্থাৎ 15 এপ্রিল, বুধবার। এদিনই মঞ্চে তা ঘোষণা করেন আবির চট্টোপাধ্যায়। কচিকাঁচাদের সঙ্গে কেক কাটেন ছবির কুশীলবেরা।

গভীর আলোচনায় মগ্ন তিন তারকা (Special Arrangement)
ঈশা-অর্জুনের সঙ্গে আবির (Special Arrangement)

2018 সালে প্রথম এসেছিল ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’৷ এর পর 2019 সালে মুক্তি পায় ‘দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন’। এরপর 2022 সালে ‘কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন’। তারপর চার বছরের লম্বা বিরতি। এবার ফের দর্শকের মন ভরাতে ফিরছে তাদের সকলের প্রিয় সোনা দা থুড়ি গুপ্তধন ফ্রাঞ্চাইজির নতুন গল্প 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সোনাদা আর তার টিম (Special Arrangement)

আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে পরম যত্নের মানুষ সোনা দা। বাকিরাও কম যায় না। তাদের ছাড়া যে গল্প রাস্তা খুঁজে পায় না। সোনাদা'র চরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায় বরাবর অনবদ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এবারেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে তেমনই আশা দর্শকের। পাশাপাশি ঝিনুক আর আবির তো আছেই । এই দুই চরিত্রেও অপূর্ব ঈশা সাহা এবং অর্জুন চক্রবর্তী। জানা যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সেই চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক সেটা এখনও জানা যায়নি । ওদিকে ধরে নেওয়া যায়, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন খুব সম্ভবত ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত ।

TAGGED:

SAPTADINGAR GUPTODHON RELEASE DATE
SAPTADINGAR GUPTODHON TRAILER
SAPTADINGAR GUPTODHON 2026
সপ্তডিঙার গুপ্তধন
SAPTADINGAR GUPTODHON RELEASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.