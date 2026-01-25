'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর সন্ধানে ফিরছে সোনাদা-আবির-ঝিনুক, হল মহরত
2018 সালে এসেছিল ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ ৷ এর পর 2019 সালে মুক্তি পায় ‘দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন’। এরপর 2022 সালে আসে ‘কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন’।
Published : January 25, 2026 at 6:44 PM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: চার বছর পর ফের দর্শকের দরবারে গুপ্তধন ফ্রাঞ্চাইজি । এবারের গল্প 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'। এসভিএফ-এর অফিসে শুভ মহরত হয়ে গেল গুপ্তধন ফ্রাঞ্চাইজির পরবর্তী গল্পের ।
আবালবৃদ্ধবনিতার মন ভরাতে ফের হাজির হতে চলেছে বাঙালির প্রিয় সোনা দা । আর এই চরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন সেই শুরুর দিন থেকেই । পাশাপাশি ঝিনুক আর আবির তো আছেই । এই দুই চরিত্রেও অপূর্ব ঈশা সাহা এবং অর্জুন চক্রবর্তী ।
প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, চলতি মাস থেকেই শুরু হবে এই ছবির শুটিং । এই তিন মূর্তি এবার কেমনভাবে রহস্যের উদঘাটনে শামিল হয় সেটাই দেখার ।
2018 সালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ ৷ এর পর 2019 সালে মুক্তি পায় ‘দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন’। এরপর 2022 সালে আসে ‘কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন’। এরপর কেটে গিয়েছে চারটে বছর । দর্শককে এই চারটে বছর অনেক অপেক্ষা করিয়ে এবার ফের সোনাদা, ঝিনুক আর আবিরের আগমন ঘটতে চলেছে ।
ছবির শুভ মহরতে হাজির ছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ঈশা সাহা, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত-সহ আরও অনেকে । লাল পাঞ্জাবি এবং সাদা শাল গায়ে চড়িয়ে বাঙালির সোনা দা আবির চট্টোপাধ্যায় হাজির হয়েছিলেন মহরতে। তবে, হাজির ছিলেন না অর্জুন চক্রবর্তী ।
প্রতিবারের মতো এবারেও সোনা দা চরিত্রে অভিনয় করবেন আবির চট্টোপাধ্যায় । ঝিনুক চরিত্রে থাকবেন ঈশা সাহা এবং আবির চরিত্রে থাকবেন অর্জুন চক্রবর্তী । ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিতে আর কে কে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি ।
তবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে কোনও এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকতে পারেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় । তবে সেই চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক সেটা এখনও জানা যায়নি । ওদিকে ধরে নেওয়া যায়, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন খুব সম্ভবত ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত ।