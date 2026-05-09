জমজমাট 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর ট্রেলার লঞ্চ! একই মঞ্চে একশোদিনের উদযাপন 'বিজয়নগরের হীরে'র

'গুপ্তধন' ফ্রাঞ্চাইজির নতুন ছবি 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট । অনুষ্ঠানের শেষে 'কাকাবাবু'র 100 দিনের সাফল্যও উদযাপিত হয়।

জমজমাট 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর ট্রেলার লঞ্চ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 8:38 AM IST

কলকাতা, 9 মে: মুক্তি পেলো ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুপ্তধন' ফ্রাঞ্চাইজির নতুন ছবি 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর ট্রেলার। নজরুল তীর্থে ছবির ট্রেলার লঞ্চে এদিন বসেছিল চাঁদের হাট। ছবির অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, ইশা সাহা, অর্জুন চক্রবর্তী, পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলী, রজতাভ দত্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'বিজয়নগরের হীরে' ছবির কুশীলবরাও। হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিক। সকলের উপস্থিতিতে উৎসবের চেহারা নেয় নজরুল তীর্থ।

'বাংলা ফ্র্যাঞ্চাইজি' সিনেমাকে উদযাপন করতেই আয়োজন করা হয়েছিল এই বিশেষ বিকেলের।
অফিসিয়াল ট্রেলার উন্মোচনের মাধ্যমে দর্শকরা প্রথমবারের মতো দেখতে পেল গুপ্তধন ইউনিভার্সের নতুন অধ্যায়ের ঝলক- যেখানে রহস্য, হাস্যরস, সাসপেন্স এবং চমক একসঙ্গে মিশেছে সুন্দরবনের মনোমুগ্ধকর পটভূমিতে।

'গুপ্তধন' ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন অধ্যায় উন্মোচনের পাশাপাশি এদিন উদযাপিত হল কাকাবাবুর বক্স অফিসে টানা ১০০ দিন পূর্তির সাফল্যও। ফলে দুই জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার ইউনিভার্সের এই মিলন যেন হয়ে উঠল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলা দর্শকদের আবেগ ও স্মৃতির এক প্রতীকী উদযাপন।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার ছবির ক্রমবর্ধমান সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন,
বাংলা দর্শক যে এত ভালোবাসা দিয়ে অ্যাডভেঞ্চার গল্প এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি সিনেমাকে গ্রহণ করছেন, সেটা সত্যিই ভীষণ আনন্দের। 'গুপ্তধন' কিংবা 'কাকাবাবু'র মতো ছবি নিজেদের আলাদা জগৎ তৈরি করেছে দর্শকের মনে। আজ নজরুল তীর্থে এই দুই ইউনিভার্সকে একসঙ্গে উদযাপন করতে দেখা সত্যিই বিশেষ একটা অনুভূতি।”
সোনা দা এবং গুপ্তধন ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রাপথ নিয়ে বলতে গিয়ে আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন,
"বছরের পর বছর দর্শক সোনা দা এবং গুপ্তধন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তা অভিভূত করার মতো। ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’ আরও বৃহৎ পরিসরে তৈরি হয়েছে- আবেগ, অ্যাডভেঞ্চার এবং ভিজ্যুয়াল স্পেকট্যাকলের দিক থেকে। তবে একইসঙ্গে ছবিতে সেই নস্ট্যালজিয়া এবং হৃদয়ের টানটাও বজায় রয়েছে, যা দর্শক এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে অনুভব করেন।"

ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফেরার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অর্জুন চক্রবর্তী এবং ইশা সাহা বলেন, "গুপ্তধনের প্রতিটি অধ্যায় যেন ঘরে ফেরার মতো অনুভূতি দেয়। তবে এই ছবিটি আগের তুলনায় অনেক বড় এবং আরও বেশি ইমার্সিভ। সুন্দরবনের মধ্যে শুটিং করার অভিজ্ঞতা গল্প বলার মধ্যে আলাদা বাস্তবতা এবং শক্তি এনে দিয়েছে। দর্শক আরও গভীর আবেগ, সম্পর্ক এবং রোমাঞ্চকর নতুন অভিযানের স্বাদ পাবেন।"

পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’-এর মাধ্যমে আমরা আরও বড় এবং রহস্যময় এক অ্যাডভেঞ্চার জগৎ তৈরি করতে চেয়েছি। সুন্দরবন এই গল্পের জন্য উপযুক্ত ছিল- কারণ এখানে রয়েছে অনিশ্চয়তা, ইতিহাস, বিপদ এবং অপরূপ সৌন্দর্য। তবে ছবির মূল ভিত্তি এখনও পরিবারকেন্দ্রিক আবেগঘন অ্যাডভেঞ্চার বিনোদন, যা সব প্রজন্মের দর্শকদের জন্য।"

অনুষ্ঠানের শেষে 'কাকাবাবু'র 100 দিনের সাফল্য উদযাপিত হয়। 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর আগামী 15 মে, 2026 প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ওই একই দিনে ছবিটি দেশের অন্যান্য জায়গাতেও মুক্তি পাবে বলে জানানো হয়েছে।

