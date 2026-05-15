মন ভরাবে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' ! কারা এলেন প্রিমিয়ারে ?

মন ভরাবে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' ! কারা এলেন প্রিমিয়ারে ?
তারকাখচিত 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' প্রিমিয়ার ৷ ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুপ্তধন' সিরিজের চতুর্থ সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 9:10 PM IST
কলকাতা, 15 মে: 2018 সালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল 'গুপ্তধনের সন্ধানে' ৷ এরপর 2019 সালে মুক্তি পায় 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন' ৷ এরপর 2022 সালে আসে 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন' ৷ এরপর কেটে গিয়েছে চারটে বছর ৷ দর্শককে এই চারটে বছর অপেক্ষা করিয়ে ফের বড় পর্দায় ফিরল সোনাদা, ঝিনুক এবং আবির ৷
শুক্রবার সাড়ম্বরে জাতীয় স্তরে মুক্তি পেল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' ৷ 'গুপ্তধন' সিরিজের চতুর্থ সিনেমা ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার ছিল ছবির প্রিমিয়ার ৷ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত এবং কুশীলবদের কাছের মানুষদের এদিন দেখানো হয় ছবিটি ৷ 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' দেখতে এ দিন দক্ষিণ কলকাতার একটি মাল্টিপ্লেক্সে হাজির ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই ৷
আসেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সস্ত্রীক সব্যসাচী চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, সুদেষ্ণা রায়, পরিচালক অভিজিৎ সেন, তৃণা সাহা, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, সঙ্ঘশ্রী সিনহা মিত্র, ঐশ্বর্য সেন, সস্ত্রীক রথীজিৎ ভট্টাচার্য, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক-সহ আরও অনেকে ৷
চার বছর পর ফের ঝিনুক আর আবিরকে নিয়ে দর্শকের দরবারে হাজির সুবর্ণ সেন থুড়ি সোনা-দা ৷ এবারের নির্মাণে ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় যেন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন ৷ ইতিহাসের গন্ধ মেশানো গুপ্তধনের খোঁজ আরও একবার বড় পর্দায় রোমাঞ্চকরভাবে তুলে ধরেছেন তিনি ৷ আবির চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সোনা-দা চরিত্রটি 'গুপ্তধন' সিরিজের সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ অভিনেতার সংযত অভিনয়, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ আর অভিব্যক্তি তাঁকে অনন্য করে তোলে বারবার ৷
এবারেও অর্জুন চক্রবর্তী এবং ঈশা সাহার সাবলীল অভিনয় দর্শকের কাছে বাড়তি পাওনা হবে ৷ তাঁদের বিয়েটা এবার দেওয়ার জন্য সোনা'দাও বেশ তৎপর ৷ বাকিটা বলে দিলে দেখার আকর্ষণ কমতে পারে ৷
তবে, ধরি মাছ না-ছুঁই পানি কায়দায় বলতে গেলেও একজনের কথা না-বললেই নয় ৷ তিনি দশানন দাঁ-র চরিত্রে অভিনয় করা রজতাভ দত্ত ৷ বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন তিনি ৷ সময়ে-অসময়ে তাঁর কৌতুক, কথা বলার ভঙ্গি এই ছবির বাড়তি অক্সিজেন ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বলার কিছু নেই ৷ ভিলেন অবতারে ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি ৷ একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দৃশ্যে দারুণ চমক আছে দর্শকের জন্য ৷
ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর আবহ ৷ লোকেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং সিনেমাটোগ্রাফি মিলিয়ে বেশ একটা জমজমাট ব্যাপার আছে 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এ ৷ বলতে দ্বিধা নেই, কিছু কিছু সময়ের দৃশ্য একটু তাড়াতাড়ি শেষ হলেও ভালো হতো বলে মনে হবে দর্শকের ৷ তবে, ছবিটা দেখলে টাকা উসুল হবে বলতে পারি ৷ বাড়তি পাওনা সুন্দরবনের আনাচকানাচ ৷ ছবিতে সবুজের সমারোহ চোখের আরাম দেয় ৷
সব মিলিয়ে, 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' একদিকে যেমন নস্ট্যালজিয়াকে ফিরিয়ে আনে, তেমনই চাঁদ সদাগর আর রাজা প্রতাপাদিত্যর হাত ধরে ইতিহাসের দরজায় দাঁড় করায় ৷ তেমনই বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সিনেমার ধারাকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় ৷ রহস্য ও ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য এটি একবার দেখার মতো ছবি ৷
ছবির ঝিনুক থুড়ি ঈশা সাহা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "মূলত এটা ছোটদের ছবি ৷ ক’দিন ধরে আমরা বিভিন্ন স্কুল কলেজে ঘুরেছি ৷ সেখানে যে পরিমাণ উন্মাদনা দেখেছি তাতে আশা করি এবারেও ছবিটা দেখবে সবাই ৷ এবার ডাবল সবকিছু ৷ রহস্য ডাবল, অ্যাডভেঞ্চার ডাবল, ধনরত্ন ডাবল, তাই শুক্রবার থেকে প্রত্যাশা থাকবে ৷"
সপরিবারে হাজির ছিলেন ছবির আবির অর্থাৎ অর্জুন চক্রবর্তী ৷ অভিনেতা বলেন, "সুন্দরবনটা নতুন, গল্প নতুন, বানানোর কায়দাটাও নতুন ৷ আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে ৷" আবির এ দিন সকলকে ছবিটা দেখতে বলেই দায়িত্ব সারেন ৷ কেননা অনেক কথা তিনি ছবিতে বলেছেন ৷ তাই আর কথা নয় ৷ ছবিটা দেখাই শ্রেয় বলেন তিনি ৷
দর্শকের সাড়ায় মুগ্ধ বলে জানান পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ছবি দেখতে এসে সোনা-দা, আবির আর ঝিনুকের প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দেন অঙ্কুশ হাজরা ৷ 'শিকারপুর' সিরিজে গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি ৷ ইচ্ছা আছে বড়পর্দাতেও কোনও গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয়ের ৷