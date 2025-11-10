ETV Bharat / entertainment

27 বছরের সম্পর্কে ইতি ! প্রিয়জনকে হারিয়ে মন ভেঙেছে অভিষেকের

দীর্ঘ পোস্টে কী লিখলেন জুনিয়র বচ্চন ?

Abhishek Bachchan Mourns Death Of His Longtime Makeup Artist Ashok Sawant
প্রিয়জনকে হারিয়ে মন ভেঙেছে অভিষেকের (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 12:11 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আচমকাই ছিন্ন হলে মনের ভিতরে তৈরি হওয়া গভীর ক্ষতে প্রলেপ দিলেও সব যন্ত্রণা কমে যায় ! ঠিক যেমনটা অনুভব করছেন অভিনেতা অভিষেক বচ্চনও (Abhishek Bachchan) ৷ একসঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন 27 বছরেরও বেশি সময় ৷ সেই সঙ্গী, দাদা তথা মেক-আপ আর্টিস্ট অশোক সাওয়ান্তের (Ashok Sawant) প্রয়াণে শোকাহত অভিষেক বচ্চন ৷ অভিষেক জানিয়েছেন প্রয়াত অশোকের বড় দাদা দীপকও মেক-আর্টিস্ট ছিলেন ৷ বাবা অমিতাভ বচ্চনের দীর্ঘ 50 বছর ধরে মেকআপ করে এসেছেন দীপক ৷

এদিন ইন্সটাগ্রামে জুনিয়র বচ্চন অশোকের ছবি শেয়ার করে তাঁর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ একটি পোস্ট লেখেন ৷ অভিষেকের কথায়, "অশোক দাদা ও আমি 27 বছরের বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করেছি ৷ আমার প্রথম সিনেমার শুটিংয়ের দিন থেকে দাদা আমার মেকআপ করে আসছেন ৷ তিনি কেবল আমির টিমের সদস্য ছিলেন না, তিনি আমার পরিবারের অংশও ছিলেন ৷"

এরপর এবি লেখেন, "গত কয়েক বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন ৷ তাই সবসময় আমার সঙ্গে সেটে থাকতে পারতেন না। কিন্তু যখনই আমি শুটিং করতাম, এমন একটা দিনও ছিল না যে সে আমার খোঁজখবর নিতেন না। তাঁর সহকারী যেন আমার মেকআপ কেমন হয়েছে তা নিশ্চিত করত। তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র এবং স্নেহশীল মানুষ। সবসময় তাঁর মুখে হাসি, উষ্ণ আলিঙ্গন এবং কিছু অসাধারণ নমকিন চিভদা বা ভাকর ওয়াদি (নোনতা কোনও খাবার) থাকত তাঁর ব্যাগে। গতকাল রাতে তাঁকে আমরা হারিয়েছি ৷"

অভিষেক জানান, "তিনি প্রথম সেই ব্যক্তি ছিলেন যাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আমি আমার নতুন যে কোনও সিনেমার প্রথম শট দিতাম ৷ এখন থেকে আমাকে উপরের দিকে অর্থাৎ স্বর্গের দিকে তাকাতে হবে যখনই আমি কোনও নতুন সিনেমার প্রথম শট দিই না কেন ৷ আর আমি নিশ্চিত, তুমি নীচের দিকে তাকিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করবে ৷ ধন্যবাদ দাদা তোমার ভালোবাসা, কেয়ার, সততা, ট্যালেন্ট ও হাসির জন্য় ৷ শেটে তোমাকে আর দেখতে পাব না, এটা ভেবেই মন ভেঙে যাচ্ছে ৷ আমি প্রার্থনা করি তুমি যেন শান্তিতে থাকো ৷ আমি অপেক্ষায় রইলাম তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হবে তখন জড়িয়ে ধরার জন্য ৷ ভালো থেকে-সুখে থেকো অশোক সাওয়ান্ত দাদা ৷ ওম শান্তি ৷"

