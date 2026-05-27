'চুনেরি চুনেরি' গান বিতর্ক ! বরুণের ওপর রেগে লাল গায়ক অভিজিৎ

'চুনেরি চুনেরি' গানটির সাম্প্রতিক রিমেক প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অভিজিৎ মজা করে বলেন যে, গানটি এখন শুনতে বরং একটি 'ভজন'-এর মতো লাগছে ৷

'চুনেরি চুনেরি' গান বিতর্ক !
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 10:38 AM IST

হায়দরাবাদ, 27 মে: সিনেমা মুক্তির আগেই ট্রোলিংয়ের শিকার বরুণ ধাওয়ান, ম্রুণাল ঠাকুর ও পূজা হেগড়ে ৷ মুক্তির অপেক্ষায় ডেভিড ধাওয়ান পরিচালিত 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ৷ এই সিনেমায় সলমন খান-সুস্মিতা সেন অভিনীত জনপ্রিয় গান চুনেরি চুনেরি আইকনিক গানের রিমেক ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা দেখে অনুরাগীদের পাশাপাশি ক্ষেপেছেন এই গানের নেপথ্যে কণ্ঠ দেওয়া শিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য (Abhijeet Bhattacharya) ৷ অভিযোগ, 'হ্যায় জওয়ানি তোহ ইশক হোনা হ্যায়' এর নির্মাতারা তাঁর হিট গান চুনেরি চুনেরি রিমেক তৈরি করার আগে তার সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করেননি।

চুনেরি চুনেরি গান নিয়ে অভিজিতের কী প্রতিক্রিয়া?

এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ 1999 সালের আইকনিক ট্র্যাক 'চুনেরি চুনেরি'-র রিমেক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সলমন খান, করিশ্মা কাপুর এবং সুস্মিতা সেন অভিনীত 'বিবি নং 1'-এর এই চার্টবাস্টার গানটির লিড গায়ক তাঁর হতাশা প্রকাশ করেছেন। অভিজিৎ বলেন, "এই গানটি ছিল সলমনের জীবনের সবচেয়ে বড় গান। যখন এই গান মুক্তি পায়, তখন থেকেই এটা ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। সলমন খানের জীবনের অন্যতম বড় হিট 'চুনেরি চুনেরি'। সেই সময় তিনি ছিলেন একজন উঠতি তারকা, সুপারস্টার নন। " এরপরেই গানের রিমেক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিজিৎ বরুণকে 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' ছবিতে কাজ করার জন্য সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, "ওই অভিনেতা (বরুণ ধাওয়ান) কেবল 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' বা পুরনো ছবির রিমেকই করেছেন ৷ বিশেষ করে সেই ছবিগুলোর ক্ষেত্রে, যেগুলোর মূল সংস্করণ তাঁর বাবা (ডেভিড ধাওয়ান) পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সেই একই গানগুলোও ব্যবহার করেন, যেগুলো একসময় তুমুল জনপ্রিয় ছিল। বরুণ ধাওয়ান পর্দায় আমার গান গেয়ে কখনই সলমন খান হয়ে উঠতে পারবেন না। সলমন খান এবং বরুণ ধাওয়ানের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে ৷" 'চুনেরি চুনেরি' গানটির সাম্প্রতিক রিমেক প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অভিজিৎ মজা করে বলেন যে, গানটি এখন শুনতে বরং একটি 'ভজন'-এর মতো লাগছে ৷ অথচ মূল গানটি ছিল একটি রোমান্টিক প্রেমের গান।

অভিজিৎ আরও জানান যে, তাঁর সেই জনপ্রিয় গানটি রিমেক করার আগে 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবিটির নির্মাতারা তাঁর সঙ্গে একবারও যোগাযোগ করেননি। তিনি বলেন, যদি তাঁরা রিমেকটির জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও করতেন, তবুও গানটি করার আগে তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতেন। এখন তিনি বরং খুশিই যে তিনি গানটি করেননি ৷ কারণ তাঁর মতে, গানটি করলে তার মান ক্ষুণ্ণ হতো।

'চুনেরি চুনেরি'-র রিমেক

মঙ্গলবার, 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবির নির্মাতারা সিনেমাটির নতুন গান 'চুনেরি চুনেরি' প্রকাশ করেছেন। নতুন গানটির সংগীতায়োজন করেছেন অক্ষয় রাহেজা ও অভিষেক সিং ৷ এর মিউজিক ভিডিয়োটির কোরিওগ্রাফি করেছেন রেমো ডি'সুজা। নতুন সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত গায়করা হলেন আইপি সিং, জোনিতা গান্ধি, আসিস কৌর, সুধীর যদুবংশী এবং অনুরাধা শ্রীরাম। গানে গানে পর্দায় দেখা গিয়েছে বরুণ ধাওয়ান, পূজা হেগড়ে এবং ম্রুণাল ঠাকুরকে। মূল গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন গায়ক অভিজিৎ ও অনুরাধা শ্রীরাম ৷ সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনু মালিক। সোশাল মিডিয়ায় নতুন গানটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেটপাড়ায় শুরু হয় তীব্র সমালোচনা ৷ 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডেভিড ধাওয়ান ৷ প্রযোজনায় রয়েছেন টিপস ইন্ডাস্ট্রিজের রমেশ তৌরানি। ছবিটি 5 জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

