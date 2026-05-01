'একবারও ক্ষমা চাইল না !'- শাহরুখের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল নিয়ে ফের সরব অভিজিৎ

সিনে জগতে শাহরুখের লিপে একাধিক সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন অভিজিৎ ৷ এরপর আচমকাই এই সম্পর্কে আসে দাগ ৷ ভেঙে যায় জুটি ৷

শাহরুখের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল নিয়ে ফের সরব অভিজিৎ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 2:22 PM IST

হায়দরাবাদ, 1 মে: পেশাগতদিক থেকে এই জুটি পর্দায় ম্যাজিক তৈরি করেছে ৷ বলা ভাল, পর্দায় একে অপরের পরিপূরক ছিলেন ৷ তবে একজন থাকতেন পর্দায় আর একজন ব্যাকগ্রাউন্ডে ৷ কথা হচ্ছে শাহরুখ খান ও অভিজিৎ ভট্টাচার্যের জুটি নিয়ে ৷ সিনে জগতে শাহরুখের লিপে একাধিক সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন অভিজিৎ ৷ এরপর আচমকাই এই সম্পর্কে আসে দাগ ৷ ভেঙে যায় জুটি ৷ ফের একবার বাদশার সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন গায়ক অভিজিৎ ৷

নব্বইয়ের দশক এবং 2000-এর দশকের শুরুর দিকে যাঁর কণ্ঠস্বর শাহরুখের পর্দায় উপস্থিত ব্যক্তিত্বের (on-screen persona) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল সেই গায়ক জানিয়েছেন যে, তাঁদের সম্পর্কের এই ফাটলের মূলে ছিল 'অহঙ্কার' ও 'আত্মসম্মান' ৷ পাশাপাশি তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, ওই সুপারস্টারের কাছ থেকে কোনও ক্ষমা প্রার্থনা না আসায় তিনি কষ্টও পেয়েছিলেন।

কী বলেছেন অভিজিৎ ?

নিধি বাসান্দানির সঙ্গে এক পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে অভিজিৎ বলেন, "শাহরুখ খানের অহঙ্কার এবং আমার আত্মসম্মান-এই দুটিই আমাদের মধ্যকার দূরত্বের মূল কারণ। শাহরুখ আমার চেয়ে বয়সে ছোট ৷ অথচ ফারাহ খানের স্বামী যখন তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন, তখনও শাহরুখ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমির খান তো এমনকি একটি কুকুরের নামও রেখেছিলেন শাহরুখের নামে, তবুও শেষমেশ তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।"

গায়ক জানান যে, যে বিষয়টিতে তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন তা হল, তিনি যাকে একটি 'ভুল' হিসেবে মনে করেছিলেন, সেই ভুলের পর ন্যূনতম কোনও স্বীকৃতি বা অনুশোচনার অভাব তিনি দেখেননি। গায়ক বলেন, "যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে তা হল, আপনি একবারের জন্যও 'সরি' বলতে পারলেন না। আপনি এত বড় মাপের একজন মানুষ, অথচ আপনার কাছ থেকে কোনও ক্ষমাপ্রার্থনাই এল না।" তিনি আরও যোগ করেন যে, এই অভিজ্ঞতাটি তার মনে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রভাব ফেলেছিল।

গায়ক আরও স্পষ্ট করে দেন যে, শাহরুখের প্রজেক্টগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পেছনে তার কোনও অহঙ্কার কাজ করেনি ৷ বরং এর নেপথ্যে ছিল একান্তই ব্যক্তিগত হতাশা। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, একসময় তিনি অন্য অভিনেতাদের জন্য গান গাওয়া বন্ধই করে দিয়েছিলেন ৷ কারণ তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে পর্দায় শাহরুখের কণ্ঠস্বর মানেই তার নিজের কণ্ঠস্বর ৷

পুরনো মুহূর্ত মনে করে অভিজিৎ জানান, ওই অভিনেতার সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই নিজেকে উপেক্ষিত হচ্ছেন বলে অনুভব করতেন। তিনি আরও বলেন, শাহরুখের পক্ষ থেকে একটি সামান্য সৌজন্যমূলক পদক্ষেপই তাঁদের মধ্যকার টানাপোড়েন কমাতে সাহায্য করতে পারত ৷ শাহরুখ খানের নাম ব্যবহার করে কেউ কেউ প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করেন-এমন অভিযোগের জবাবে অভিজিৎ জানান যে, একজন সুপারস্টারের নাম ভাঙিয়ে প্রচার পাওয়ার কোনও প্রয়োজন তাঁর নেই ৷ বরং তাঁর কণ্ঠই শাহরুখের পর্দায় উপস্থিতির (screen image) সঙ্গে যুক্ত বহু স্মরণীয় গানে অবদান রেখেছে।

তাঁদের সম্পর্কের তিক্ততা ও বিচ্ছেদ সত্ত্বেও, অভিজিৎ তাঁদের মধ্যে পুনর্মিলনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেননি। তিনি বলেন, যদি কখনও তাঁদের সম্পর্কের বরফ গলে এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে, তবে তিনি এখনো বিশ্বাস করেন যে শাহরুখের পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই গানের গলা তিনিই উপহার দিতে পারেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর এএনআই-এর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় অভিজিৎ তাঁদের বর্তমান সম্পর্কের সমীকরণ নিয়েও কথা বলেছিলেন। তিনি জানান যে, জনসমক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাঝেমধ্যে সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময় ছাড়া তাঁদের মধ্যে এখন আর বাস্তবিক অর্থে কোনও সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ সময় ধরে অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে শাহরুখ খানের কণ্ঠস্বর হিসেবে অন্যতম পরিচিত ও জনপ্রিয় নেপথ্য গায়ক হিসেবে পেয়েছে দর্শক ৷ 'বাদশাহ' এবং 'ম্যায় হুঁ না', 'ইয়েস বস', 'চলতে চলতে'-র মতো সিনেমার গান আজও সমান জনপ্রিয়।

জানা যায় যে, 'বিল্লু' সিনেমার পর তাঁদের পেশাগত সম্পর্কের ইতি ঘটে। বিগত বছরগুলোতে অভিজিৎ বারবারই দাবি করে এসেছেন যে, তাঁদের সম্পর্কের এই ফাটলের মূলে ছিল যথাযথ স্বীকৃতি ও কৃতিত্বের অভাব ৷ বিশেষ করে ‘ম্যায় হুঁ না’ তৈরির সময়, যা তাঁর আত্মসম্মানকে আঘাত করেছিল ৷

