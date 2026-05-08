শুরু হল 'অনুমানের ভিত্তিতে' ছবির শুটিং, হাজির চরিত্রদের লুক
আসছে নতুন বাংলা ছবি' অনুমানের ভিত্তিতে '। আজ থেকেই শুটিং শুরু এই ছবির।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 8 মে: স্বনির্ভর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো আমাদের সবার মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু যখন নিজের হাতদুটো চমৎকার সব কাজ করতে পারে, তখন মিছিমিছি অন্যের ওপর ভরসা করা কেন? কিন্তু এই ‘স্বনির্ভরতা’ আদতে কী? স্রেফ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারা, নাকি এর গভীরে লুকিয়ে আছে অন্য কোনও মানে? আর আমাদের সুখের চাবিকাঠি কি তবে লুকিয়ে আছে এই আত্মনির্ভরতার মধ্যেই? দীর্ঘ 15 বছরের সাহিত্যিক সফরে এবার কলম ধরেছেন সুপরিচিত লেখক অর্কজ্যোতি মিত্র।
প্রকাশিত হল তাঁর দশম বই- ‘অনুমানের ভিত্তিতে’। দেড় দশক আগে তাঁর প্রথম বই প্রকাশের সময় সংবাদমাধ্যম যেসব প্রশ্নের জাল বুনেছিল, আজ পরিণত কলমে সেই প্রশ্নগুলোরই মোক্ষম জবাব দিয়েছেন তিনি। ‘অনুমানের ভিত্তিতে’ বইটিতে তিনটি ভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বন আর তার লড়াইয়ের এক অনন্য কোলাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে দেখা মেলে এক পেশাগতভাবে সফল নারীর, যার একমাত্র স্বপ্ন নিজের এক টুকরো ছাদ বা নিজের বাড়ি তৈরি করা।
এক ক্যারিয়ার-সচেতন ভরতনাট্যম শিল্পীর, যার গতিশীল জীবনে হঠাৎ মাতৃত্বের পদধ্বনি এক নতুন মোড় নিয়ে আসে।আর এক বৃদ্ধা ফুড ব্লগারের, যিনি নাতিকে নিয়ে চালান ‘ঠাম্মু নাতির হেঁশেল’ এবং দীর্ঘ 55 বছর পর খুঁজে পান তার হারানো প্রেমকে। আলাদা আলাদা মনে হলেও, এই তিন নারীর জীবন আসলে এক অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা এক আশ্চর্য উপাখ্যান- এমনটাই জানিয়েছেন নির্মাতারা। অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আজ থেকে শুটিং শুরু হল 'অনুমানের ভিত্তিতে' ছবির। 'স্কাইল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট'-এর প্রযোজনায়, বিবেক ঢোলারিয়া এর পরিবেশনায় তৈরি হতে চলেছে ছবিটি।
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে লিলি চক্রবর্তী, অলোকানন্দা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্র, শঙ্কর চক্রবর্তী, রোহন ভট্টাচার্য, শ্রীমা ভট্টাচার্য, অলোকানন্দা গুহ, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, আয়ুষ দাস, দেবদত্ত ষোষ, স্বাতী মুখোপাধ্যায়কে। ছবির ডিওপি শুভদীপ নস্কর, সম্পাদনায় সুমিত সি,শিল্প নির্দেশনাউ আনন্দ আঢ্য, পোশাকে শুভদীপ মিত্র
সঙ্গীত করেছেন মৈনাক মজুমদার ও অরুণাভ খাসনবিস।
শ্রীলেখা মিত্রর চরিত্রের নাম ইন্দ্রাণী। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে অভিনেত্রী ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমি এখানে একজন অঙ্কোলজিস্টের ভূমিকায়। আমার চরিত্রের দুটো বয়স দেখানো হয়েছে ছবিতে। আমার একটা ছেলে আছে, বউমা আছে। ছবিতে আমি স্বাধীন, স্বনির্ভর মানুষ হলেও আমার নিজের কোনও বাড়ি নেই। ঠিক শ্রীলেখা মিত্রর মতোই।"
পরিচালকের কথায়, "'অনুমানের ভিত্তিতে’ এমন একটি পারিবারিক ড্রামা যা সাধারণ দর্শক খুব সহজেই নিজেদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবেন। বাস্তবে মানুষ যেখানে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে, সেখানে এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো সমাজের বুকে সেই ‘স্বনির্ভরতা’র অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলবে।আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে লিলি চক্রবর্তী এবং অলকানন্দা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান অভিনেত্রীরা আমার এবং আমার গল্পের ওপর আস্থা রেখেছেন। পাশাপাশি শ্রীলেখা মিত্র, অমৃতা চট্টোপাধ্যায় এবং রোহন ভট্টাচার্যের মতো দুর্দান্ত একঝাঁক শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।"
পরিচালকের কথায়, "এই পরিচিত মুখগুলোর পাশাপাশি থিয়েটারের শক্তিশালী অভিনেতা দেবদত্ত ঘোষও এই ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন।একটি সার্থক ফ্যামিলি ড্রামার মূল উদ্দেশ্যই হলো বাঙালি দর্শকদের আবেগকে ছুঁয়ে যাওয়া-তাঁদেরকে দুই ঘণ্টা হাসানো, কাঁদানো এবং বিনোদনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা। ধন্যবাদ জানাই শুভদীপ মিত্রকে এবং বিবেক ঢোলারিয়া (স্কাইল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট), যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন বলেই এই ছবিটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ 8 বছরের বিরতির পর আমি কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমার তৃতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নিয়ে ফিরছি। পুরো টিম যেহেতু আমার এবং আমার চিত্রনাট্যের ওপর ভরসা রেখেছে, তাই আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করছি সবকিছু ইতিবাচক হবে; দর্শকদের জন্য এমন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছি যা একাধারে রাজকীয় এবং অনন্য, আবার একইসঙ্গে হবে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী।"