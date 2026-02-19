আসছে 'আবার প্রলয় 2'! শাশ্বত, রাজ, সৌরসেনীদের নিয়ে হাজির গ্র্যান্ড পোস্টার ও ট্রেলার
এই সিরিজের প্রযোজনা করছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় । 27 ফেব্রুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং শুরু 'আবার প্রলয় 2'-এর ।
Published : February 19, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: আসছে 'আবার প্রলয় 2'। রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'প্রলয়' সিরিজ শুরুর দিন থেকেই হিট মানুষের কাছে । এরপর আসে 'আবার প্রলয়'। তাতেও বাজিমাত করেন টিম রাজ । আর এবার পালা 'আবার প্রলয় 2'-এর । আগামী 27 ফেব্রুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং শুরু হবে এই ওয়েব সিরিজের । তার আগে 50 ফুটের একটি পোস্টার হাজির করলেন রাজ চক্রবর্তী ।
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, রোহণ ভট্টাচার্য, ওম সাহানি, দেবাশিস মণ্ডলের উপস্থিতিতে গড়িয়ার যাত্রা শুরু সংঘের মাঠে পর্দা উন্মোচন করা হয় সেই 50 ফুটের পোস্টারের । ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রে এই ঘটনা এই প্রথম । ট্রেলারও হাজির হয়েছে আজ ।
আগেরবারের মতো এবারেও মুখ্য ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় । তিনি ছাড়াও এই সিরিজে থাকছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, সৌরসেনী মৈত্র, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা । প্রত্যেকেই এই সিরিজের অংশীদার হতে পেরে দারুণ খুশি ৷
'আবার প্রলয়'-তে দর্শক পেয়েছিল সুন্দরবনের নারীপাচার চক্রের হাল হকিকত । এবার দেখা যাবে গয়না পাচারের রহস্য । আছে আরও অনেক চমক । জানা গিয়েছে, আগেরবারের মতো এবারেও থাকবেন অভিনেতা সাংসদ পার্থ ভৌমিক । গল্পের চরিত্ররা এক থাকলেও, একেবারে অন্য ধাঁচে বলা হবে এবারের গল্প । এই সিরিজের প্রযোজনা করছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় । ক্যামেরার দায়িত্বে রয়েছেন, মানস গঙ্গোপাধ্যায় । 27 ফেব্রুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং শুরু এই সিরিজের ।
শোনা যাচ্ছে, রাজের নতুন সিরিজ 'আবার প্রলয় 2'-তেও দেখা যাবে বেশ কিছু নতুন মুখ । এদিন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাকে দিয়েও যে মারপিট করানো যায় সেটা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রাজ চক্রবর্তী ছাড়া কেউ ভাবেননি । 'প্রলয়' ছবিটা হয়েছিল বলেই হয়তো 'শবর' করতে পেরেছিলাম ।"
পরিচালক রাজ চক্রবর্তী পোস্টার প্রকাশের অনুষ্ঠানে বলেন, "অনিমেষ দত্ত আসছেন । আরও অন্যভাবে আসছেন । এবার আরও অনেক চমক নিয়ে আসছে 'আবার প্রলয় 2'। আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে ।"