Special: সংসারের গুরুদায়িত্ব এবং গান একসঙ্গে বজায় রেখেছিলেন আশা'জি: আরতি মুখোপাধ্যায়

Special: সংসারের গুরুদায়িত্ব এবং গান একসঙ্গে বজায় রেখেছিলেন আশা'জি: আরতি মুখোপাধ্যায়
'সংসারের গুরুদায়িত্ব ওঁর কাঁধে ছিল। তার পাশাপাশি ওই দরের গান চালিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়।' আশাজি'কে প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে স্মৃতি ভাগ করে নিলেন সঙ্গীতশিল্পী।
Published : April 14, 2026 at 2:38 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: 1958 সালে প্রথমবার মুম্বই সফরের সময়েই আশা ভোঁসলেকে প্রথম দেখেন ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়ার আরও এক কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। মেট্রো মারফি গানের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী ছিলেন তিনি। যার বিচারক ছিলেন মদন মোহন, বসন্ত দেসাই, সি. রামচন্দ্রর মতো দিকপালেরা। আরতি মুখোপাধ্যায়ের বয়স তখন বছর 14 কি 15, কিশোরী যাকে বলে। সেই প্রতিযোগিতায় সারা ভারতের মধ্যে বিজয়ী হন আরতি মুখোপাধ্যায়।
সেই সময়ের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, "আশা'জি আমাদের তাঁর সেই বিখ্যাত গান শোনালেন, 'ইনা মিনা ডিকা'। খুব সিম্পল সাজে এসেছিলেন। খুব সাধারণ একটা সাদা শাড়ি আর কানে মুক্তার দুল। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে। গানের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছিলেন আশা'জি। সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তিনি গাইলেন সি. রামচন্দ্রের সুর করা সেই বিখ্যাত গান ‘ইনা মিনা ডিকা’ । দর্শকরা ‘এনকোর, এনকোর’ বলে আবদার করতে লাগল, যতক্ষণ না তিনি গানটি তিনবার গাইলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই সেই আশা ভোঁসলে, যাঁর গান, যাঁর কথা এত শুনি! এরপর যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম; তিনি আমার গালে হাত রেখে বললেন, "দেখনা, হাম ফির জরুর মিলেঙ্গে ।"
কথা বলতে গিয়ে শিল্পীর গলা ভিজে আসছিল। তিনি বলেন, "আশা'জি চলে গেলেন এ তো বড় দুঃখের। এমন একজন গায়িকা আমাদের মাঝে ছিলেন, কত রকমের গান শুনিয়েছেন আমাদের। শুধু তাই নয়। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। মজা করতেন। খুব ভালো লাগত কথা বলতে। আমি ওঁকে অনেক বছর ধরে চিনি। অনেক গানও আছে আমার ওঁর সঙ্গে।"
আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, "যেমন হাসিখুশি ছিলেন তেমন কিন্তু মুডিও ছিলেন উনি। পছন্দ হলে সব বলতেন। গানের খুঁটিনাটি ইত্যাদি সব নিয়ে কথা।বলতেন। আর না হলে পরদিন এসে একটা কথাও বলতেন না। ভালো শিল্পীরা হয়ত এরকমই হন। ওঁর শিক্ষা ছিল অন্যরকম। কত রকমের গান গেয়েছেন সারা জীবনে! তার জন্য কী পরিশ্রমটাই না করেছেন! গান গাওয়ার পাশাপাশি শুনেছেন নানা ধরনের গান। দেশীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য গান শুনতেন প্রচুর। আর তা শুনে শুনে তার স্টাইল রপ্ত করতেন। রপ্ত করে হিন্দি গানের মধ্যে তা বসিয়ে দিতেন। কাজটা কিন্তু সোজা নয়। উনি যেভাবে গান গেয়ে গিয়েছেন তা কেউ পারবে না। সবকিছুর মধ্যেই নতুনত্ব আনার চেষ্টা করতেন। সারাজীবন হইহই করে গান গেয়ে গিয়েছেন। এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করত। এখন মনে হচ্ছে, আর কী শুনব?"
শিল্পী আরও বলেন, "সংসারের দায়িত্বও প্রচুর ছিল ওঁর কাঁধে। সব মিটিয়েছেন পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে। নিজের চোখে দেখেছি আমি। এমন পূর্ণ জীবন্যাপন করা একজন মহিলার পক্ষে সহজ নয়। গান আর সংসারের কঠিন গুরুদায়িত্ব সমানতালে পালন করা বেশ কঠিন কাজ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব না। এই ক্ষমতা কেউ দিতে পারেন না ঈশ্বর ছাড়া। সাংঘাতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন আশা'জি।"