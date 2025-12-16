ETV Bharat / entertainment

মহিলা চিকিৎসকের হিজাব টেনে খোলা ! বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে ক্ষুদ্ধ জায়রার বড় দাবি সোশাল মিডিয়ায়

সোশাল মিডিয়ায় কী লিখলেন জায়রা ওয়াসিম ?

Aamir Khan's Dangal Girl Zaira Wasim lashes out at Bihar CM Nitish Kumar for pulling a woman's hijab
বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে ক্ষুদ্ধ জায়রা ওয়াসিমের বড় দাবি সোশাল মিডিয়ায় (ইটিভি ভারত/আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 12:27 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 ডিসেম্বর: ফের একবার বিতর্কের মুখে পড়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার (Nitish Kumar) ৷ পটনাতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বোরখা পরিহিত এক মহিলাকে সম্মান জানাতে গিয়ে তাঁর মুখ থেকে সরিয়ে দেন কাপড় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণের ক্ষেপেছে নেটপাড়া ৷ আমির খানের 'দঙ্গল' খ্যাত জাইরা ওয়াসিম (Zaira Wasim) এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷ প্রাক্তন অভিনেত্রী বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। জাইরা এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান ৷ পাশাপাশি তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের উপর ক্ষুব্ধ প্রাক্তন অভিনেত্রী

জাইরা তার পোস্টে লিখেছেন, "একজন মহিলার মর্যাদা এবং ভদ্রতা এমন খেলনা নয় যা নিয়ে খেলনা করা যায় ৷ বিশেষ করে কোনও পাবলিক প্ল্যাটফর্মে । একজন মুসলিম মহিলা হিসেবে, অন্য মহিলার বোরখা এত সহজে খুলে ফেলা, নির্লিপ্ত হাসির সঙ্গে দেখা অত্যন্ত বিরক্তিকর । ক্ষমতা মানে এই নয় যে আপনি আপনার সীমা অতিক্রম করতে পারেন।

এরপরেই জায়রা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে ট্যাগ করে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "আপনার উচিত সেই মহিলার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া।" ওয়াসিমের পোস্টটি সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল ৷ অনেকেই তাঁকে ট্রোল করছেন, আবার কেউ কেউ প্রাক্তন অভিনেত্রীর প্রতিবাদকে সমর্থন করছেন।

অভিনয় জগত ছাড়েন জায়রা

2016 সালে আমির খানের ব্লকবাস্টার ছবি 'দঙ্গল' দিয়ে জাইরা বিটাউনে পা রাখেন ৷ সিনেমায় তিনি ভারতীয় কুস্তিগীর গীতা ফোগাটের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ পরের বছর, 2017 সালে, তিনি আমির খানের সঙ্গে আরও একটি হিট সিনেমা উপহার দেন, নাম 'সিক্রেট সুপারস্টার' ৷ এরপর 2019 সালে, তিনি ফারহান আখতার এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ছবি 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক' সিনেমায় অভিনয় করেন।

এরপর তিনি রূপোলি জগতকে চিরতরে বিদায় জানান। 2019 সালের 30 জুন, তিনি ঘোষণা করেন যে অভিনয় জীবন ছেড়ে দিচ্ছেন ৷ কারণ এটি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মিল খাচ্ছে না ৷ 2020 সালের নভেম্বরে, ওয়াসিম অনুরাগীদের অনুরোধ করেন সোশাল মিডিয়া থেকে তাঁর ছবিগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য ৷ কারণ তিনি তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার চেষ্টা করছিলেন। এরপর চলতি বছর 17 অক্টোবর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ যদিও তিনি নিজের ও তাঁর পার্টনারের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি ৷

