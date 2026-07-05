তৃতীয় বিয়ে সারলেন আমির খান, প্রকাশ্যে ছবি ! অতিথি কারা

তৃতীয় বিয়ে সারলেন আমির খান, প্রকাশ্যে ছবি ! অতিথি কারা
অভিনেতার টিমের তরফে তাঁদের বিয়ের একটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে ৷ দেখুন কীভাবে বিয়ে সারলেন তাঁরা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 3:03 PM IST
মুম্বই, 5 জুলাই: সব জল্পনার অবসান ৷ রবিবার তৃতীয়বারের জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন বলিউড অভিনেতা আমির খান ৷ তাঁর বাসভবনে আয়োজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের সঙ্গী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে সই করে বিয়ে সারলেন তিনি ৷ তাঁদের বিয়ের এই অনুষ্ঠানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং চলচ্চিত্র জগতের বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন ।
শহরে ভারী বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তুতি পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগিয়ে চলে এবং বিনোদন ও ক্রীড়া জগতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন 'লগান' ছবির নির্মাতা আশুতোষ গোয়ারিকর, কৌতুকশিল্পী ও অভিনেতা বীর দাস, ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এবং ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানিও আমির-গৌরীর এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।
অভিনেতার টিমের তরফে তাঁদের বিয়ের একটি ছবি শেয়ার করা হয়েছে ৷ সেই ছবি দেখে মনে হচ্ছে যে, অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ অনাড়ম্বর । ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আমির ও গৌরী বিয়ের নথিতে স্বাক্ষর করছেন । দম্পতির মাঝখানে বসে আছে গৌরীর ছেলে এবং অভিনেতার পাশে বসে আছেন তাঁর ছেলে আজাদ ।