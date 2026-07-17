সোনম ওয়াংচুকের অনশন ! সরব '3 ইডিয়টস'-এর রাঞ্চো, আমির স্পষ্ট জানালেন...

সোনম ওয়াংচুকের অনশন ! সরব '3 ইডিয়টস'-এর রাঞ্চো, আমির স্পষ্ট জানালেন...
বৃহস্পতিবার লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'লগান' ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আমির খান ৷ সেখানে তাঁকে সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মুখ খোলেন অভিনেতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 10:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 জুলাই: শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন নিয়ে অবশেষে মুখ খুলছেন অভিনেতা আমির খান (Aamir Khan)। 'থ্রি ইডিয়টস' (3 Idiots) খ্যাত অভিনেতা ওমি বৈদ্যের প্রতিক্রিয়া আসার পর সমালোচনার মুখে পড়েন আমির ৷ এই সিনেমায় তাঁর অভিনীত চরিত্র 'র্যাঞ্চো', সোনম ওয়াংচুকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণায় ছিল দর্শক-অনুরাগীদের মনে ৷ ফলে কেন, তিনি মুখ খুলছেন না, তা নিয়ে নানা কথা চলে সোশাল মিডিয়ায় ৷ অবশেষে, আমির স্পষ্ট করেন যে, সোনমের চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলেননি তিনি । পাশাপাশি সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিনেতা ৷ তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই সোনম তাঁর অনশন প্রত্যাহার করে নেবেন।
কী বক্তব্য আমির খানের ?
বৃহস্পতিবার, লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (LIFF)-এর সমাপ্তী অনুষ্ঠানে 'লগান' (Lagaan) সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আমির খান। উৎসবের শেষ রাতের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে সিনেমাটি দেখানো হয় ৷ প্রদর্শনী শেষে আমির ছবিটির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও স্মৃতি নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নেন। এই সেশনে তিনি দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। আলোচনার সময় আমিরকে সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় ৷ অনেকেরই ধারণা, ব্লকবাস্টার সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস'-এ আমিরের অভিনীত 'র্যাঞ্চো' চরিত্রটি সোনম ওয়াংচুকের জীবন থেকেই অনুপ্রাণিত। এছাড়া সোনম ওয়াংচুকের চলতে থাকা অনির্দিষ্টকালের অনশন নিয়েও আলোচনা হয় ৷ এ বিষয়ে অভিনেতার মতামত জানতে চাওয়া হয়।
#india Aamir Khan Denies Sonam Wangchuk Link to '3 Idiots' Amid Activist's Fast #cjp_पार्टी— Thepagetoday (@thepagetody) July 17, 2026
In a recent London Indian Film Festival conversation, Aamir Khan dismissed claims that Ladakhi engineer and activist Sonam Wangchuk inspired his iconic Rancho character in the 2009…
'থ্রি ইডিয়টস'-এর অনুপ্রেরণা হিসেবে সোনম ওয়াংচুকের নাম আসার বিষয়ে আমির বলেন, "না, আসলে বিষয়টি সত্য নয়। এটা একটি ভুল ধারণা। 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমার কাজ করার সময় আমি সোনম সম্পর্কে জানতাম না। সম্প্রতি আমি 'চতুর'-এর (সিনেমার একটি চরিত্র) একটি ভিডিয়ো দেখেছি, যেখানে সে এমনটা বলেছিল। কিন্তু সে ভুল বলছে। হয়তো চতুর এমনটাই ভেবেছিল, তবে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে-সিনেমার দুই লেখক রাজু (রাজকুমার হিরানি) ও অভিজাত (অভিজাত জোশি) এবং আমি-আমরা কেউই সোনম সম্পর্কে জানতাম না। তবে সোনম যা করছেন, তা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। তাঁকে বা তাঁর কাজকে সম্মান জানানোর জন্য তাঁকে 'থ্রি ইডিয়টস'-এর কোনও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে-এমন কোনো কথা নেই। আমি কেবল সঠিক তথ্যটিই তুলে ধরতে চেয়েছি।"
এরপর, দিল্লির যন্তর মন্তরে সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশনকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে যে উদ্বেগ বাড়ছে, সে বিষয়ে আমিরকে প্রশ্ন করা হয়। আমির বলেন, "তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে আমরা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করি এর একটা ভালো সমাপ্তি ঘটবে। আমরা সবাই চাইছি তিনি যেন তাঁর অনশন প্রত্যাহার করেন।"
সপ্তাহের শুরুর দিকে, 'থ্রি ইডিয়টস' (3 Idiots) সিনেমায় চতুর রামালিঙ্গম চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পাওয়া ওমি বৈদ্য সোনম ওয়াংচুকের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে ওমি মানুষকে মনে করিয়ে দেন যে, আমির খানের অভিনীত চরিত্র 'ফুংসুখ ওয়াংড়ু' সোনম ওয়াংচুকের জীবন থেকেই অনুপ্রাণিত ছিল। পাশাপাশি, তিনি সোনম ওয়াংচুকের ক্রমেই অবনতি হতে থাকা স্বাস্থ্য এবং তিনি যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করছেন, সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
ওমি বলেন, "আপনারা কি জানেন যে 'থ্রি ইডিয়টস'-এর ফুংসুখ ওয়াংড়ু চরিত্রটি আসলে লাদাখের এক বাস্তবের প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক সোনম ওয়াংচুকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি সত্যিই এক চমৎকার মানুষ। বর্তমানে তিনি দীর্ঘ অনশন করছেন। তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা (ব্লাড সুগার) অনেক কমে গিয়েছে। আমি জানি না আপনারা এ বিষয়ে শুনেছেন কি না বা সংবাদামাধ্যম এ নিয়ে কোনও খবর প্রচার করছে কি না। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমি চাই না ফুংসুখ ওয়াংড়ু মারা যান এবং আমার মনে হয় না আপনারাও তা চাইবেন।"
সোনম ওয়াংচুকের প্রতিবাদ
সোনম ওয়াংচুক, লাদাখ-ভিত্তিক প্রকৌশলী, শিক্ষা সংস্কারক এবং উদ্ভাবক ৷ 28 জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেছেন তিনি ৷ অভিজিৎ ডিপকে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তেলাপোকা জনতা পার্টি (সিজেপি) দ্বারা শুরু হওয়া প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন, যা নিট-ইউজি (NEET-UG)-এর দাবিতে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন বড় আকারের দাবিতে আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, বারবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লিক হওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে, পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতিতে সংশোধন করার জন্য পাঁচ-দফা রোডম্যাপও প্রকাশ করেছে ৷ অন্যদিকে, সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়লেও, তা শেষ করতে অস্বীকার করেছেন তিনি। 20 জুলাই, যখন বাদল অধিবেশন শুরু হবে তখন সংসদে শান্তিপূর্ণ 'চলো সংসদ' পদযাত্রায় যোগ দিতে এবং পরীক্ষার সংস্কারের জন্য বৃহত্তর লড়াইয়ের সঙ্গে সকলকে আহ্বান করেছেন সোনম ৷ ইতিমধ্যেই সোনমের এই লড়াইয়ে সমর্থন প্রকাশ করেছেন বলিউডের একাধিক তারকা ৷ অভয় দেওল, স্বরা ভাস্কর, অনুরাগ কাশ্যপ, সোনাক্ষী সিনহা, অতুল কুলকার্নি, সয়াজি শিন্ডে, শ্রেয়া ধন্বন্তরী, নাসিরুদ্দিন শাহ, জিনাত আমন এবং প্রকাশ রাজের মতো ব্যক্তিত্বরা সমর্থন জানিয়েছেন ৷