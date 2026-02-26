ETV Bharat / entertainment

'আমরা সকলেই প্রার্থনা করছি' ! কেমন আছেন সেলিম খান ? আপডেট দিলেন আমির

বর্তমানে প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার সেলিম খানের স্বাস্থ্য নিয়ে মুখ খুললেন আমির খান ৷

কেমন আছেন সেলিম খান ? আপডেট দিলেন আমির (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 26, 2026 at 2:36 PM IST

হায়দরাবাদ, 26 ফেব্রুয়ারি: বিগত 10 দিন লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সলমন খানের (Salman khan ) বাবা তথা প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার সেলিম খান (Salim Khan) ৷ বুধবার রাতেই সেলিম খানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন আমির খান ৷ কেমন আছেন 'শোলে', 'জঞ্জির' খ্যাত চিত্রনাট্যকার ? মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল হাসপাতালে রয়েছেন সেলিম খান ৷ তাঁকে দেখতে জাভেদ আখতার থেকে সঞ্জয় দত্ত, মালাইকা অরোরা থেকে শাহরুখ খান হাসপাতালে গিয়েছেন ৷ এবার বান্ধবী গৌরি স্প্রাটকে নিয়ে হাসপাতালে যান আমির (Aamir Khan) ৷

কেমন আছেন সেলিম খান ? (Salim Khan health update)

অভিনেতা সংবাদমাধ্যমকে জানান, "আমি সেলিম খানজিকে দেখতে গিয়েছিলাম ৷ আমরা সবাই প্রার্থনা করছি, যাতে উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান ৷" তিনি আরও বলেন, "আমার কথা সেলিমজির মেয়ে আলভিরার সঙ্গে হয়েছে ৷ তিনিই আমাকে জানিয়েছেন, সেলিমজির স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে আগের থেকে ৷ আমরা সকলেই প্রার্থনা করছি, যাতে উনি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসেন ৷ আর উনি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে উঠুন, এটাই মনে প্রাণে চাইছি ৷"

চিকিৎসকদের বক্তব্য

17 ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে ভর্তির পর 18 ফেব্রুয়ারি চিকিৎসক জলিল পার্কার জানিয়েছিলেন যে সেলিমকে যখন আইসিইউতে আনা হয় তখন তাঁর উচ্চ রক্তচাপ ছিল। চিকিৎসার পর তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। পরের দিন, সেলিমের ডিএসএ পদ্ধতি সম্পন্ন হয় যা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয় ৷ পরে তাঁকে আবার ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। 17 তারিখ সকাল সাড়ে 8টা নাগাদ হাসপাতালে সেলিম খান ভর্তি হন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা ও চিকিৎসক সন্দীপ চোপড়া ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ধারণের আগে চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর অবস্থা মূল্যায়ন করেছে। দলে ছিলেন নিউরোলজিস্ট ডাঃ বিনয় চৌহান, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অজিত মেনন, নিউরোসার্জন ডাঃ নীতিন ডাঙ্গে, নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ কীর্তি উপাধ্যায় এবং ডাঃ বিনীত আহলুওয়ালিয়া।

1970-এর দশকে সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার, আইকনিক জুটি সেলিম-জাভেদ হিসেবে, হিন্দি সিনেমাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন এবং বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। এই জুটি 'শোলে', 'দিওয়ার', 'ত্রিশূল', 'ডন' এবং 'কালা পাথ্থর' মতো ব্লকবাস্টার ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ৷ অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো ডকুমেন্টারি সিরিজ 'অ্যাংরি ইয়ং মেন' -এ, এই জুটির সৃজনশীল অংশীদারিত্ব, সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং স্থায়ী উত্তরাধিকার তুলে ধরা হয়।

