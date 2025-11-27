ETV Bharat / entertainment

বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে অনস্বীকার্য অবদান, বিশেষ সম্মানে সম্মানিত আমির

প্রথমবার কোনও অভিনেতা এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ৷

aamir-khan-receives-rk-laxman-award-for-excellence-becoming-the-first-actor-to-receive-it
আমির খান (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 3:46 PM IST

হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: বিনোদন জগতের প্রথম সারির অভিনেতাদের মধ্যে একজন আমির খান (Aamir Khan) ৷ শক্তিশালী এই অভিনেতা দর্শক তথা ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়েছেন একের পর এক কাল্ট সিনেমা ৷ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অসাধারণ সাফল্য এবং কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ, আমির খানকে 'আরকে লক্ষ্মণ অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স' (RK Laxman Award for Excellence) সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। আমির প্রথম অভিনেতা যিনি এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷

এই সম্মান বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আরকে লক্ষ্মণকে উৎসর্গ করে তৈরি ৷ যা কার্টুনিস্টের পরিবার সামনে এনেছে ৷ অ্যাওয়ার্ড সেরেমনির এই অনুষ্ঠান তারকাদের উপস্থিতিতে জমকালো হয়ে উঠেছিল ৷ আমির খানের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন আরও এক জনপ্রিয় অভিনেতা বোমান ইরানি ৷

বিশেষ অনুষ্ঠানের বেশ ঝলক শেয়ার করে নির্মাতারা লিখেছেন, "একজন কিংবদন্তিকে সবচেয়ে স্মরণীয় উপায়ে সম্মান জানানো ৷ আমির খান বোমান ইরানির কাছ থেকে প্রথম আরকে লক্ষ্মণ এক্সিলেন্স পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ৷ হাজার হাজার দর্শক বিশেষ এই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন ৷ এটা এমন একটি সন্ধ্যা যেখানে সঙ্গীত, শিল্প এবং ঐতিহ্য একসঙ্গে এক মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

পুরস্কার প্রদানের সঙ্গে অস্কার বিজয়ী সুরকার এআর রহমানের লাইভ কনসার্টও ছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এমসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৷ জীবদ্দশায় কার্টুনিস্ট আরকে লক্ষ্মণ অনেক মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা পেয়েছিলেন। তিনি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অন্যদিকে, আমির খান এমন একজন সুপারস্টার যার ব্লকব্লাস্টার সিনেমার তালিকা বলে শেষ করা যায় না ৷ তালিকায় রয়েছে 'থ্রি ইডিয়টস', 'পিকে', 'তারে জমিন পর', 'দঙ্গল', 'সিতারে জমিন পর'-এর একাধিক সিনেমা ৷ আরকে লক্ষ্মণ ফর এক্সেলেন্স পুরস্কার পেয়ে যথারীতি আপ্লুত অভিনেতা আমির খানও ৷

