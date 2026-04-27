ETV Bharat / entertainment

'এক দিন' দেখে চোখে জল আমিরের, সাই-জুনেইদের জুটি নিয়ে কী বললেন অভিনেতা ?

'এক দিন' সিনেমার বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন আমির খান ৷ অভিনেত্রী সাই পল্লবীর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ কী বললেন ছেলে জুনেইদের অভিনয় প্রসঙ্গে ?

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 27 এপ্রিল: বলিউড অভিনেতা আমির খান তাঁর ছেলে ও অভিনেতা জুনাইদ খানের আপকামিং সিনেমা 'এক দিন'-এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। সম্প্রতি, অভিনেতা 'এক দিন' সিনেমার টিমের সঙ্গে মিলে প্রোমোশনের অংশ হিসাবে 'এক দিন কি মেহফিল' নামের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেই অনুষ্ঠানের বেশ কিছু ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল ৷ যার একটিতে আমির খানকে দেখা গিয়েছে আবেগ তাড়িত হয়ে কেঁদে ফেলতে ৷ শুধু তাই নয়, সিনেমায় সাই পল্লবীর অভিনয় দেখে 'আমাদের দেশের সেরা অভিনেত্রী' হিসেবে ভূয়সী প্রশংসাও করেন।

আবেগপ্রবণ আমির

বিটাউনে জুনেইদ খান ধীরে ধীরে অভিনয় দিয়ে নিজের মাটি শক্ত করছেন ৷ সহকারী পরিচালক থেক অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন তিনি ৷ দর্শকদের নজর কাড়েন সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা পরিচালিত 'মহারাজ' সিনেমায় ৷ এবার মুক্তির অপেক্ষায় সুনীল পাণ্ডে পরিচালিত 'এক দিন' ৷ সিনেমার বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে ছেলে জুনেইদ ও অভিনেত্রী সাই পল্লবীর সঙ্গে এই সিনেমা দেখেন ৷ অভিনয় দেখে আমিরের চোখে জল আসে ৷ সেই ভিডিয়ো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে আমিরকে নিজের টি-শার্ট দিয়ে চোখের জল মুছতে দেখা যায় ৷ সাই ও জুনায়েদকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানটে অভিনেতাকে স্পষ্টভাবে আবেগপ্রবণ অবস্থায় দেখা যায় ৷

অন্য একটি ভিডিয়োতে আমিরকে সাই পল্লবীর প্রশংসা করতে শোনা যায় ৷ তিনি বলেন, "সাই অসাধারণ কাজ করেছে ৷ ওর অভিনয় দেখে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আমার মতে, বর্তমানে আমাদের দেশে সাই-ই হল সেরা অভিনেত্রী।" ভিডিয়োতে সাইকে হাসতে এবং আমিরের এই কথাগুলোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে দেখা যায়। এরপর তিনি সিনেমাটিতে তাঁর ছেলের অভিনয় নিয়েও কথা বলেন এবং মজা করে বলেন, "জুনায়েদও ঠিকঠাক করেছে। ও আমার ছেলে, তাই বেশি কিছু বলতে পারি না। আসলে, সিনেমার সব কলাকুশলীই দারুণ কাজ করেছেন এবং আমি তাদের জন্য খুব খুশি।" অনুষ্ঠানটির আরেকটি ভিডিয়োতে আমিরকে 'এক দিন'-এর টাইটেল ট্র্যাকটি গাইতে দেখা যায়।

'এক দিন' মুক্তি অপেক্ষায়

'এক দিন' সিনেমার মাধ্যমে সাই পল্লবীর বলিউডে অভিষেক হয় ৷ অন্যদিকে 'লাভইয়াপ্পা' ফ্লপ হওয়ার পর এটি জুনাইদের দ্বিতীয় সিনেমা। সুনীল পান্ডে পরিচালিত 'এক দিন' রোমান্টিক ড্রামা, যা আমির খান প্রোডাকশনসের ব্যানারে মনসুর খান, আমির খান এবং অপর্ণা পুরোহিতের প্রযোজনায় নির্মিত। সিনেমাটি 2016 সালের থাই ছবি 'ওয়ান ডে'-এর রিমেক। এর কাহিনী এক যুবককে কেন্দ্র করে, যে তার সহকর্মীর প্রেমে পড়ে কিন্তু নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সাহস পায় না। সে শুধু একদিনের জন্য তার সঙ্গে থাকতে চায় এবং আশ্চর্যজনকভাবে তার সেই ইচ্ছা সত্যি হয়ে যায়।

1 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ৷ মুক্তির 39 দিন আগেই সিনেমার অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হয়ে যায়। এখন আমিরের মতো এই সিনেমা দর্শকদের মনে কতটা জায়গা করে নেয়, তা সময় বলবে ৷

TAGGED:

JUNAID KHAN MOVIE
AAMIR KHAN ON SAI PALLAVI
EK DIN MOVIE CAST
এক দিন সিনেমা আমির খান জুনেইদ
AAMIR KHAN ON EK DIN MOVIE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.