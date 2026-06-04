বিয়ের খবরে শিলমোহর ! গৌরীর সঙ্গে নতুন জীবনের সূচনা, মুখ খুললেন আমির

বিয়ের খবরে শিলমোহর ! গৌরীর সঙ্গে নতুন জীবনের সূচনা, মুখ খুললেন আমির
বুধবার থেকেই খবর ছড়িয়েছিল, ফের একবার বিয়ে করছেন আমির খান ৷ সেই খবরে শিলমোহর দিয়েছেন খোদ অভিনেতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 জুন: রীনা-কিরণ এখন অতীত ৷ আমিরের জীবন এখন গৌরীময় ৷ তৃতীয়বার সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা পড়তে চলেছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট ৷ 5 জুলাই পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের সাক্ষী রেখে গৌরীর হাত সারাজীবনের জন্য ধরতে চলেছেন আমির ৷ আর গুঞ্জন নয় ৷ খবরটা যে সত্যি, তা স্বীকার করেছেন খোদ আমির ৷ সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমকে অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি 5 তারিখ গৌরীকে বিয়ে করছেন ৷
বুধবার বিকেল থেকেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমির নাকি চলতি বছরের জুলাই মাসেই তাঁর প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করতে চলেছেন। এটি হবে তাঁর তৃতীয় বিয়ে। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যে, এই দম্পতি আগামী ৫ জুলাই এক ঘরোয়া বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন। আর তা সত্যি, মেনে নিয়েছেন আমির ৷ তিনি বলেছেন, "আমি এখন আমেরিকায় রয়েছি ৷ তবে, হ্যাঁ, বিয়ের খবর সত্যি ৷ আমি 5 জুলাই গৌরীকে বিয়ে করছি ৷"
জানা গিয়েছে, আমির এবং গৌরী বিয়ের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ও একান্ত ব্যক্তিগত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জমকালো উদযাপনের পরিবর্তে, এই দম্পতি ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর উপস্থিতিতে বাড়িতেই রেজিস্ট্রি বিয়ের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গিয়েছে।
গত বছরের মার্চ মাসে নিজের 60তম জন্মদিনে আমির খান প্রথমবারের মতো গৌরী স্প্র্যাটকে সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় এই অভিনেতা জানান যে, তিনি আবারও প্রেমে পড়েছেন ৷ যা শুনে অনেকেই বেশ অবাক হন। সেই সময় আমির জানান যে, তিনি এবং গৌরী একে অপরকে প্রায় 25 বছর ধরে চেনেন। তবে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের মধ্যে রোমান্টিক অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে অতি সম্প্রতি।
নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনার পর থেকে, গৌরী বেশ কয়েকটি জনসমাবেশ ও অনুষ্ঠানে আমিরের সঙ্গী হয়েছেন। এই দম্পতি মূলত প্রচারের আড়ালেই থেকেছেন ৷ তবে মাঝেমধ্যে তাঁদের একসঙ্গে জনসমক্ষে দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গৌরীর একটি ছোট ছেলে রয়েছে এবং আমির ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।