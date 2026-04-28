পর্দায় ফিরছে রাঞ্চো-ফারহান-রাজুর বন্ধুত্ব ? '3 ইডিয়টস' সিক্যুয়েল নিয়ে বড় আপডেট আমিরের

পর্দায় ফিরছে রাঞ্চো-ফারহান-রাজুর বন্ধুত্ব ? '3 ইডিয়টস' সিক্যুয়েল নিয়ে বড় আপডেট আমিরের
রাঞ্চোর সঙ্গে কি বিয়ে হবে পিয়ার ? রাজু-ফারহান জীবনের কোন মোড়ে থাকবে দাঁড়িয়ে ? উত্তর দেবে '3 ইডিয়টস' সিক্যুয়েল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 3:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 এপ্রিল: 17 বছর পর ফের পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে রাঞ্চো, রাজু, ফারহান ও পিয়াকে ৷ অভিনেতা ও প্রযোজক আমির খান নিশ্চিত করেছেন যে, পরিচালক রাজকুমার হিরানি 'থ্রি ইডিয়টস 2' তৈরির কাজ করছেন ৷ যে কাহিনিতে ফের একবার ফিরে আসতে চলেছে দর্শকদের প্রিয় চরিত্রগুলো ৷
'থ্রি ইডিয়টস 2' প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমির জানান যে, তিনি ছবিটির গল্প শুনেছেন ৷ চিত্রনাট্য যে 'অসাধারণ' হয়েছে, তাও জানান অভিনেতা ৷ আমিরের কথায়, মূল ছবিটির ঘটনার প্রায় 10 বছর পরের প্রেক্ষাপটে রাঞ্চো, ফারহান ও রাজুর জীবনের গল্প তুলে ধরা হবে। এই ছবিতে আমির খান, করিনা কাপুর খান, আর. মাধবন এবং শারমান জোশি সকলকেই দেখা যাবে বলে আশা অনুরাগীদের ৷ পাশাপাশি রাজকুমার হিরানি আবারও পরিচালকের আসনে বসবেন এবং বিধু বিনোদ চোপড়া প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
এক নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আমির নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি এই সিক্যুয়েলে কাজ করছেন ৷ আমির বলেন, "রাজু (রাজকুমার হিরানি) বর্তমানে 'থ্রি ইডিয়টস 2' নিয়ে কাজ করছেন। আমি এর কাহিনি শুনেছি এবং এটি অসাধারণ। চিত্রনাট্যটি নিয়ে এখনও কিছুটা কাজ বাকি আছে, তবে মূল কাহিনিটি সত্যিই চমৎকার ৷ এটি বেশ অভিনব এবং এতে প্রথম ছবিটির মতোই সেই একই ধরনের রসবোধ বজায় রাখা হয়েছে। এই ছবিতে 'থ্রি ইডিয়টস'-এর সেই চরিত্রগুলোকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কাহিনি ঠিক 10 বছর পরের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু হয়েছে।"
সিক্যুয়েলে আবারও 'ফুনসুখ ওয়াংডু'-র চরিত্রে ফিরে আসা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আমির। অভিনেতা বলেন, "এটা রাজু ও অভিজাতের ভাবনায় গড়ে ওঠা এক চমৎকার গল্প। আমি এর জন্য এবং আবারও ফুনসুখ ওয়াংডু চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।" উল্লেখ্য, 2022 সালে 'লাল সিং চাড্ডা' বক্সঅফিসে মুখ থুবড়ে পরার পর 'সিতারে জমিন পর' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরেছেন।
রাজকুমার হিরানি পরিচালিত '3 ইডিয়টস'-এ আমির, শারমান এবং মাধবনকে তিন বন্ধু হিসেবে, বোমান ইরানি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং করিনা আমিরের প্রেমিকা হিসেবে অভিনয় করেছেন। এছাড়া ওমি বৈদ্যও এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। চেতন ভগতের উপন্যাস 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান' অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমা মুক্তি পায় 2009 সালের বড়দিনে ৷ বিশ্বজুড়ে 400 কোটি টাকা আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করা প্রথম ভারতীয় সিনেমা এটি ৷ দীর্ঘ সময় ধরে এটিই ছিল ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা। 'বিনোদ চোপড়া ফিল্মস'-এর ব্যানারে তৈরি এই সিনেমার ঝুলিতে এসেছে 3টে জাতীয় পুরস্কার । 'থ্রি ইডিয়টস 2' কোন গল্প বুনছে, তা পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷