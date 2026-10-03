সুজাতা সদনে প্রিমিয়ার 'আমাদের নবদুর্গা–ছোটদের মহালয়া 2026'র, নজর কাড়ল খুদেদের প্রতিভা
Chhotoder Mahalaya 2026: সুজাতা সদনে 5 থেকে 15 বছর বয়সি খুদে শিল্পীদের অভিনয় ও উপস্থাপনায় ফুটে উঠল দেবী দুর্গার নয়টি রূপ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 10:49 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: মহালয়ার আবহে শিশুদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একসূত্রে বাঁধল 'আমাদের নবদুর্গা- ছোটদের মহালয়া 2026'। শুক্রবার কলকাতার সুজাতা সদনে প্রিয় দুর্গা মা-র উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হল। 5 থেকে 15 বছর বয়সি খুদে শিল্পীদের অভিনয় ও উপস্থাপনায় ফুটে উঠল দেবী দুর্গার নয়টি রূপ।
প্রায় 2200-রও বেশি অডিশন থেকে নির্বাচিত 55 জন শিশুশিল্পী অংশ নেয় এই বিশেষ মহালয়া উপস্থাপনায়। জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, কৃষ্ণনগর-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান শিশুরা এই উদ্যোগে একত্রিত হয়ে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। শিশুদের অভিনয়, উপস্থাপনা এবং দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের চিত্রায়ণ অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এই উদ্যোগের আয়োজক শ্রীমতী শুক্লা ভট্টাচার্য জানান, গত পাঁচ বছর ধরে তিনি প্রতিভাবান শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শিশুদের এক মঞ্চে এনে তাদের প্রতিভা তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দের। এমন উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশের পাশাপাশি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও তাদের পরিচিত করে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বাংলা টলিউডের সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি খুদে শিল্পীদের উৎসাহিত করে। মহালয়ার আবহে দেবী দুর্গার আরাধনা, শিশুদের প্রতিভা এবং বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ উপস্থাপনা হয়ে উঠল এক উল্লেখযোগ্য আয়োজন। সুজাতা সদনে প্রিমিয়ারের পর ‘আমাদের নবদুর্গা – ছোটদের মহালয়া 2026’ সম্প্রচারিত হবে একটি স্বনামধন্য বিনোদনমূলক টেলিভিশন চ্যানেলে।
প্রসঙ্গত, বাংলা টেলিভিশনে ছোটদের মহালয়া বলতে এতকাল তা অ্যানিমেশনেই দেখে এসেছে দর্শক। এবার সেই জায়গায় স্বাদবদল। ছোটদের নিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান তৈরি করা সহজ কাজ নয়। পৌরাণিক চরিত্রের উপযোগী সাজসজ্জা, সংলাপ মনে রাখা, ক্যামেরার সামনে স্বাভাবিক থাকা এবং দীর্ঘক্ষণ শুটিংয়ের চাপ সামলানো—সবকিছুর মধ্যেই থাকে নানা চ্যালেঞ্জ। তার উপর শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রেখে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার দায়িত্ব থাকে নির্মাতাদের উপর। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের নেপথ্যে শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবক, পরিচালক, নৃত্যপরিচালক, রূপটান শিল্পী এবং গোটা টেকনিক্যাল টিমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।
আজকের ডিজিটাল যুগে বিনোদনের মাধ্যম অনেক বেড়েছে। মোবাইল ফোন থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, শিশুদের সামনে রয়েছে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও কনটেন্ট। সেই সময়েও মহালয়াকে কেন্দ্র করে বাংলা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন বাঙালির উৎসবের আবহকে আরও রঙিন করে তোলে। বিশেষত ছোটদের অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে দেয় নতুন প্রজন্মের ছোঁয়া।
মহালয়া আসলে শুধু দেবীপক্ষের সূচনা নয়, বাঙালির কাছে এটি স্মৃতি, সংস্কৃতি এবং আবেগের এক মিলনমুহূর্ত। আর সেই মুহূর্তে যখন ছোটদের মুখে শোনা যায় পৌরাণিক সংলাপ, তাদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে দেবদেবীর অভিব্যক্তি, তখন মনে হয়-ঐতিহ্য তার পুরনো রূপেই আটকে নেই, বরং নতুন প্রজন্মের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। ছোটদের মহালয়া তাই শুধু টেলিভিশনের পর্দায় এক বিশেষ আয়োজন নয়, শৈশবের আনন্দে দেবীপক্ষকে বরণ করে নেওয়ারও এক সুন্দর উপলক্ষ।