সঞ্জয় দত্ত, মিঠুন চক্রবর্তীর হাত ধরে কলকাতায় কবে আসছে টিম 'আখরি সওয়াল'

সঞ্জয় দত্ত, মিঠুন চক্রবর্তীর হাত ধরে কলকাতায় কবে আসছে টিম 'আখরি সওয়াল'
সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'আখরি সওয়াল'-এর জাঁকজমকপূর্ণ প্রচার হতে চলেছে কলকাতায় । আগামী 14 মে তারকাখচিত অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকবে গোটা শহর ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 12 মে: মুক্তির পথে সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'আখরি সওয়াল' । টিজার সামনে আসার পর থেকেই দর্শকের আগ্রহ বাড়ছে ছবিটিকে ঘিরে । টিজারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সঙ্গে যুক্ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার তীব্র ও রহস্যময় আভাস তুলে ধরা হয়েছিল, যা ভোটের বাজারে ছবিটিকে ঘিরে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয় । এই ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই আগামী 14 মে ছবির টিম আসছে কলকাতায় ৷ যেখানে সঞ্জয় দত্ত এবং ছবির অন্যান্য কুশীলবেরাও থাকবেন হাজির ।
বৃহস্পতিবার 'আখরি সওয়াল' টিমের জন্য কলকাতায় আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সংবর্ধনার । সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মিঠুন চক্রবর্তী, অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং, সমীরা রেড্ডি, ত্রিধা চৌধুরী এবং নমশি চক্রবর্তী । ইতিমধ্যেই এই সফর ঘিরে অনুরাগীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রবল উন্মাদনা । অনুষ্ঠানে সঞ্জয় দত্ত ও ছবির টিম সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ছবির শক্তিশালী বিষয়বস্তু ও নিজেদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করবেন । পাশাপাশি অনুরাগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ছবি তোলা এবং সরাসরি কথোপকথনেরও আয়োজন থাকবে বলে জানানো হয়েছে নির্মাতাদের তরফে ।
সম্প্রতি ছবিটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর পর্যবেক্ষণের মুখে পড়ে, যার ফলে মুক্তির পরিকল্পনায় কিছুটা দেরি হয় । সেন্সর বোর্ডের পর্যালোচনা চলার কারণে ট্রেলার প্রকাশ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয় একসময় । তবে এখন সমস্ত জট কাটিয়ে ছবিটি সেন্সর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন এবং ছাড়পত্র পেয়েছে । সেন্সর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ায় নির্মাতারা এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ছবির প্রচার এবং মুক্তির প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ।
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং পরিচালিত 'আখরি সওয়াল' ছবিটি উপস্থাপনা করেছেন নিখিল নন্দা । ছবিটির প্রযোজক নিখিল নন্দা এবং সঞ্জয় দত্ত । সহ-প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন পুনীত নন্দা, ড. দীপক সিং, গৌরব দুবে এবং উজ্জ্বল আনন্দ । ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন উৎকর্ষ নৈঠানি । সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মন্টি শর্মা এবং গীতিকার হলেন কুমার বিশ্বাস ৷ আগামী 15 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'আখরি সওয়াল' ছবিটি ।
সিনেমার গল্প ভিকিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যে একজন প্রতিশ্রুতিশীল কিন্তু কিছুটা বদমেজাজি পণ্ডিত এবং প্রগতিশীল ভারতের একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক । থিসিস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর, ভিকি তার গুরু, অধ্যাপক গোপাল নাদকার্নির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে । যা শুরুতে একটি ব্যক্তিগত অ্যাকাডেমিক বিবাদ হিসেবে শুরু হয়েছিল ৷ তা ক্রমশ একটি জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে পরিণত হয় । সিনেমায় ভারতের তরুণদের মনের জেগে ওঠা প্রশ্ন, তাদের আশা, সন্দেহ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধানকে তুলে ধরে ।
সিনেমার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এক শক্তিশালী সংঘাত, যেখানে ভিকির ক্রমাগত প্রশ্ন এক গভীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে । অবশেষে, তার 'শেষ প্রশ্ন' এক শতবর্ষ-পুরোনো গোপন রহস্য উন্মোচন করে, যা হয় অধ্যাপককে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে অথবা তাদের দু'জনকেই ধ্বংস করে দিতে পারে ।