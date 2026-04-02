ETV Bharat / entertainment

সঞ্জয় দত্তের 'আখরি সওয়াল' কোন বিতর্ককে ফের টেনে আনবে সিনেমার পর্দায় ?

মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুর পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অভিযোগ-'আখরি সওয়াল'এ উঠে আসবে ​​বহু গুরুতর প্রশ্ন।

মুক্তির অপেক্ষায় সঞ্জয় দত্তের 'আখরি সওয়াল'
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 2 এপ্রিল: ধুরন্ধর সিনেমায় ভয়ঙ্কর এসপি চৌধরী থেকে একজন আইনজীবী ৷ সঞ্জয় দত্তের ভোল বদল চমকে দেওয়ার মতোই ৷ মুক্তি পেয়েছে 'আখরি সওয়াল'-এর টিজার ৷ জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং পরিচালিত সিনেমায় সঞ্জয়ের ভূমিকা দেখে হতবাক নেটপাড়া ৷ 'আখরি সওয়াল', এমন এক সিনেমা যা সেইসব প্রশ্ন তোলার সাহস দেখায়, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জাতি এবং এর তরুণ প্রজন্মকে কৌতূহলী করে রেখেছে। মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুর পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে ঘিরে থাকা অভিযোগ পর্যন্ত, 'আখরি সওয়াল' এমন সব গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরবে, যার উত্তর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে খুঁজেছে।

সাহসী এবং নির্ভীক এই টিজার ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে এমন একটি গল্প উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে, যা সারা দেশে বিতর্কের জন্ম দিতে বাধ্য। সঞ্জয় দত্ত অভিনীত এবং অমিত সাধ, নমশী চক্রবর্তী, সমীরা রেড্ডি, নীতু চন্দ্র ও ত্রিধা চৌধুরীর মতো তারকাখচিত 'আখরি সওয়াল' দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা ৷ নির্মাতারা হনুমান জয়ন্তীর শুভদিনে টিজার প্রকাশ করেছেন ৷ যা ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গিয়েছে ৷ সিনেমার মূলত এমন কিছু ঘটনাকে নিয়ে আলোচনা করা হয় যা সাহসী, স্পষ্ট পদক্ষেপ বলে মনে করছেন নেটিজেনরা ৷ ফলে বিতর্কের যে জন্ম দেবে এই সিনেমা তা অনুমান করা যায় ৷

সিনেমার গল্প ভিকিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যে একজন প্রতিশ্রুতিশীল কিন্তু কিছুটা বদমেজাজি পণ্ডিত এবং প্রগতিশীল ভারতের একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। থিসিস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর, ভিকি তার গুরু, অধ্যাপক গোপাল নাদকার্নির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে। যা শুরুতে একটি ব্যক্তিগত অ্যাকাডেমিক বিবাদ হিসেবে শুরু হয়েছিল ৷ তা ক্রমশ একটি জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে পরিণত হয়। সিনেমায় ভারতের তরুণদের মনের জেগে ওঠা প্রশ্ন, তাদের আশা, সন্দেহ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধানকে তুলে ধরে।

সিনেমার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এক শক্তিশালী সংঘাত, যেখানে ভিকির ক্রমাগত প্রশ্ন এক গভীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। অবশেষে, তার 'শেষ প্রশ্ন' এক শতবর্ষ-পুরোনো গোপন রহস্য উন্মোচন করে, যা হয় অধ্যাপককে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে অথবা তাদের দুজনকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং, যিনি 2021 সালে মারাঠি ড্রামা 'পিকাসো' দিয়ে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ 67তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে একটি বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন। তিনি মারাঠি এবং হিন্দি সিনেমায় ধারাবাহিকভাবে সিনেমা উপহার দিয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'দেজা ভু', 'প্রেম প্রথা ধুমশান', 'পিক্কোলো' এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি'।

নিখিল নন্দা মোশন পিকচার্স-এর ব্যানারে নির্মিত এই সিনেমা উপস্থাপন করেছেন নিখিল নন্দা, যিনি জিও হটস্টার এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রযোজনা করেছেন। 'আখরি সওয়াল' প্রযোজনা করেছেন নিখিল নন্দা এবং সঞ্জয় দত্ত ৷ সহ-প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন পুনিত নন্দা, ডঃ দীপক সিং, গৌরব দুবে এবং উজ্জ্বল আনন্দ। সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন উৎকর্ষ নাথানি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মন্টি শর্মা এবং গীতিকার হলেন কুমার বিশ্বাস। 'আখরি সওয়াল' চলতি বছর 8 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।

TAGGED:

AAKHRI SAWAL SANJAY DUTT
AAKHRI SAWAL TEASER
AAKHRI SAWAL
আখরি সওয়াল সঞ্জয় দত্ত
AAKHRI SAWAL TEASER OUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.