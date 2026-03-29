একটা 'সহজ মানুষ' চলে গেল, রাহুলের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা বিনোদন দুনিয়া

একটা 'সহজ মানুষ' চলে গেল, রাহুলের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা বিনোদন দুনিয়া
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 10:45 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: রাহুলের প্রয়াণে শোকের ছায়া টলিপাড়ার অন্দরে। প্রিয় সতীর্থকে হারিয়ে আজ শোকস্তব্ধ সকলে। সাধারণ মানুষ থেকে তারকা, স্তব্ধ সবাই। এও কি যাওয়ার সময়? অভিনয় করতে করতেই চলে গেলেন রাহুল। পড়ে রইল 'ভোলে বাবা পার করে গা'। পড়ে রইল তাঁর 'সহজ কথা'। পড়ে রইলেন রাহুলের মা, স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা, ছোট্ট সহজ। পড়ে রইল তাঁর প্রিয় ইন্ডাস্ট্রি।
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায়, ওয়েব দুনিয়ায় ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। 'ভোলে বাবা পার করে গা' জমে উঠেছিল রাহুল-শ্বেতার টক ঝাল রসায়ণে, যা হঠাত স্তব্ধ হয়ে গেল আজ। কিছুদিন আগেই ওটিটিতে এসেছে 'ঠাকুমার ঝুলি'৷ সেখানে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে নজর কাড়েন রাহুল। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।
কথা বলার অবস্থায় নেই সুদীপ্তা চক্রবর্তী। ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "রি-অ্যাক্ট করার অবস্থায় আমি নেই আজ।"
শোকস্তব্ধ অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "একটা জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলাম। বসে পড়লাম। একটা সহজ মানুষ চলে গেল আজ। কত সময় কাটিয়েছি একসঙ্গে আমরা। 'লাবণ্যর সংসার' থেকে আমাদের আলাপ। পিয়া সেনগুপ্তর পরিচালনায় 'রাজনন্দিনী' বলে একটা সিনেমা করেছি আমরা। রবি ওঝার 'খেলা' ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছি। সেখান থেকেই রাহুল-প্রিয়াঙ্কার প্রেম শুরু। রাহুল আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ওর কোনও শত্রু ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদী ছিল ছেলেটা।"
পিয়া সেনগুপ্তর পরিচালনায় একটি ছবিতে অভিনয় করেন রাহুল। পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "রাহুল আমার সন্তানের মতো। বারবার মনে হচ্ছে খবরটা ভুল। আমার পরিচালনাতেও কাজ করেছে, অনুপ সেনগুপ্তর পরিচালনাতে 'প্রতিধ্বনি'তে কাজ করেছে রাহুল। ওকে নিয়ে কাজ করতে কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। ভার্সেটাইল অভিনেতা। দিনদিন যেন নিজেকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলছিল রাহুল। রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ। প্রিয়াঙ্কার ছোটবেলার ছবি 'দাদার আদেশ'ও আমাদের সঙ্গেই।"
পরিচালক জয়ব্রত দাসের পরিচালনায় ' অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবিতে অভিনয় করেন রাহুল। ইটিভি ভারতকে জয়ব্রত বলেন, "দু'দিন আগেও কথা হল। আমাদের ছবিটার স্ক্রিনিং ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। বলেছিলাম আসার জন্য। কিন্তু শুটিঙে থাকার জন্য আসতে পারেনি রাহুল দা। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবিটার জন্য যেদিন কথা বলেছিলাম সেদিনই এক কথায় রাজি হয়ে যায়। বলেছিলাম টাকাপয়সা নেই। তাতেও রাজি ছিল রাহুল দা। গল্প শুনেই কনট্র্যাক্ট পেপারে সই করে দিয়েছিল রাহুল দা।"
অভিনেতা দিগন্ত বাগচী বলেন, "অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কিছু বলার ভাষা নেই। 'দেশের মাটি'তে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। আমি এখন 'চিরসখা'তে আছি। আর আমার পাশের ফ্লোরেই রাহুলের 'ভোলে ভাবা পার করে গা' চলত। তালসারিতে চোরাবালি থাকে। ওখানেই মৃত্যু অপেক্ষা করছিল সম্ভবত। একটা ড্রোন শট নিতে চেয়েছিল রাহুল। ওটা নিতে গিয়েই সব শেষ। এটা চলে।যাওয়ার বয়স নয়। টেকনিশিয়ান্সে আসবে রাহুল। সময়টা এখনই বলতে পারছি না। তবে, আসতে তো হবেই ওঁকে শেষবারের মতো। "
সামাজিক মাধ্যমে জীতু কমল লিখেছেন, "গত রবিবার কথা হয়েছিল, বলল ”ছবিটা ভালো হয়েছে। দেখ না সব মিটিয়ে নেওয়া যায় কিনা।” আমিও বললাম দেখছি রাহুল দা। তুমি যে এই ভাবে তোমার শেষ ছবির, শেষ শট দেবে আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি। ভালো থেকো আর বলবো কী করে, তুমিতো আর চোখের সামনেই রইলে না।"