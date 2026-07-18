আদিত্য-ইয়ামির ঘরে জোড়া জাতীয় পুরস্কার, তালিকায় কার্তিক আরিয়ান; উজ্জ্বল বাংলার মুখও

আদিত্য-ইয়ামির ঘরে জোড়া জাতীয় পুরস্কার, তালিকায় কার্তিক আরিয়ান; উজ্জ্বল বাংলার মুখও
এ বছরের পুরস্কারের জন্য সেই সব সিনেমাকে বিবেচনা করা হয়েছে, যা 2024 সালে ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন’-এর ছাড়পত্র পেয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 7:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: শনিবার সন্ধ্যায়, নয়াদিল্লিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। বিজয়ীদের নির্বাচন করেছে বিচারকদের একটি জাতীয় প্যানেল। এ বছরের পুরস্কারের জন্য সেই সব সিনেমাকে বিবেচনা করা হয়েছে, যা 2024 সালে ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন’-এর ছাড়পত্র পেয়েছে। পুরস্কারের তালিকায় কার্তিক আরিয়ান, মামুট্টি ও ইয়ামি গৌতম এবং ‘আর্টিকোল 370’ সিনেমা সেরার সেরা জায়গা করে নিয়েছে ।
বিজয়ীদের তালিকায় রয়েছেন আর কারা সম্পূর্ণ তালিকাটি দেখুন:
প্রতিযোগিতায় থাকা 400টি সিনেমা থেকে নির্বাচিত ফিচার ফিল্ম
বিশেষ উল্লেখ(Special mentions): সুরেন জি (দ্বিতীয় মিয়াজাগান), ধনুশ (ক্যাপ্টেন মিলার)
সেরা বাংলা চলচ্চিত্র: চালচিত্র এখন
সেরা হিন্দি সিনেমা: শ্রীকান্ত
সেরা টুলু সিনেমা: আইএমবিইউ
সেরা গাড়োয়ালি সিনেমা: ধোলি
সেরা তেলেগু সিনেমা: কমিটি কুরোল্লু
সেরা তামিল সিনেমা: রায়ান
শ্রেষ্ঠ মণিপুরী সিনেমা: সুনিতা
সেরা ওড়িয়া সিনেমা: লাহারি
সেরা মারাঠি সিনেমা: মুখম পোস্ট বোম্বিলওয়াড়ি
সেরা মালায়ালাম সিনেমা: ফেমিনিচি ফাতিমা
সেরা কন্নড় সিনেমা: মিথ্যা
সেরা গুজরাটি সিনেমা: মারান
সেরা অসমীয়া সিনেমা: জুইফুল
সেরা কোঙ্কনি সিনেমা: মগ আসুম
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সেরা অ্যাকশন ডিরেকশন: আনি আরাসু (মহারাজা)
সেরা কোরিওগ্রাফি: বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় (স্ত্রী 2)
সেরা গানের কথা: মনোজ মুনতাশির ('জানে দো' গান-ময়দান সিনেমা)
সেরা সঙ্গীত পরিচালনা: জিভি প্রকাশ কুমার (আমরণ), শাশ্বত সচদেব (আর্টিকেল 370)
সেরা মেকআপ: পি রবি কুমার (কমিটি কুরোলু)
সেরা পোশাক ডিজাইন: দীপালি নূর, শীতল শর্মা (পুষ্পা 2)
সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: নিতিন জিহান চৌধুরী (কল্কি ২৮৯৮ খ্রি.)
সেরা সম্পাদনা: আর কালাইভান্নান (আমরণ)
সেরা সাউন্ড ডিজাইন: মানস চৌধুরী (ভুল ভুলাইয়া 3)
সেরা সংলাপ: ভেঙ্কি আটলুরি (লাকি ভাস্কর)
সেরা চিত্রনাট্য: যোগেশ দেশপান্ডে (স্বরগন্ধর্ব সুধীর ফাড়কে), বন্দিরেদ্দি সুকুমার (পুষ্পা 2)
সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: শেহনাদ জালাল (ব্রামযুগম)
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সেরা প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকা: ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী (এআরএম - আঙ্গু ভানা কোনিলু), অভয় যোধপুরকর (ঘরত গণপতি - নবসাচী গৌরী মাজি)
সেরা শিশু শিল্পী: ঋদ্ধিমান বন্দোপাধ্যায়, তপোময় দেব, গীতশ্রী চক্রবর্তী (অঙ্ক কী কঠিন), অরুণদেব পোথুলা (35– চিন্না কথা কাদু), অথীশ এস শেঠি (মিথ্যা)
পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: রূপশ্রী ভারকাদি (মিথ্যা), সচনা নামিদাস (মহারাজা), সঞ্জয় মিশ্রা (ভক্ষক)
প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেতা: ইয়ামি গৌতম (আর্টিকেল 370), কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন), মামুটি (ব্রমযুগম)
সেরা পরিচালনা: রাজকুমার পেরিয়াসামি (আমরণ)
সেরা শিশু চলচ্চিত্র: 35 - চিন্না কথা কাদু
জাতীয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচারকারী সেরা সিনেমা: ক্যাপ্টেন মিলার
সুস্থ বিনোদন প্রদানকারী সেরা জনপ্রিয় সিনেমা: কল্কি 2898 এডি
সেরা ডেবিউ সিনেমা: স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর
সেরা সিনেমা: আর্টিকেল 370
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নন-ফিচার ফিল্ম বিভাগে জমা পড়েছিল 161টি নাম । সেরার সেরা হল-
বিশেষ উল্লেখ (Special mentions): চোলা ডোরা অর সুই, বদরা-কালী নাটকম
সেরা চিত্রনাট্য: ফারাজ আলি
সেরা ভয়েসওভার: সৌন্দর্যা জয়চন্দ্রন (লিটল ফ্রগস)
সেরা সঙ্গীত পরিচালনা: শিবপাল সিং কাং (অন দ্য ট্রেইল অফ 41)
সেরা সম্পাদনা: মনবীর জসরোটিয়া
সেরা সাউন্ড ডিজাইন: হরি হারা সুধান (ব্লু)
সেরা চিত্রগ্রহণ: এডমন্ড র্যানসন (লাইফ ইন লুম)
সেরা পরিচালনা: আনন্দ এল রাই (স্ট্যাচু অফ ইউনিটি)
সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা: হামসফর
সেরা অ্যানিমেশন সিনেমা: টাচড অ্যাজ ওয়াটার
সেরা সামাজিক/পরিবেশ বিষয়ক সিনেমা: পিপলান্ত্রি
সেরা প্রামাণ্যচিত্র: রাম-নামী
সেরা শিল্প/সংস্কৃতি বিষয়ক সিনেমা: মেইন নিদা
সেরা জীবনীমূলক/ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণমূলক সিনেমা: কাকোরি
সেরা ডেবিউ সিনেমা: অ্যাঞ্জেন
সেরা নন-ফিকশন সিনেমা: ভাঙ্গার
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