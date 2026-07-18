'অঙ্ক কি কঠিন'-এ খুদেদের জয়, আবেগতাড়িত সৌরভ, 'চালচিত্র এখন' নিয়ে কী বলেছিলেন অঞ্জন ?

'অঙ্ক কি কঠিন'-এ খুদেদের জয়, আবেগতাড়িত সৌরভ, 'চালচিত্র এখন' নিয়ে কী বলেছিলেন অঞ্জন ?
বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে দুটি সিনেমা একদিকে রয়েছে পরিচালক অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র এখন' অন্যদিকে রয়েছে সৌরভ পালোধি পরিচালিত 'অঙ্ক কি কঠিন' ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 8:16 PM IST
হায়দরাবাদ/কলকাতা, 18 জুলাই: প্রকাশ্যে এসেছে 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজীয়দের নাম । বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে দুটি সিনেমা একদিকে রয়েছে পরিচালক অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র এখন' (chaalchitra ekhon) অন্যদিকে রয়েছে সৌরভ পালোধি পরিচালিত 'অঙ্ক কি কঠিন' (Onko Ki Kothin) । স্বভাবতই খুশি বাঙালি তথা বাংলা সিনেপ্রেমীরা ।
আনন্দের খবর পরিচালক সৌরভের সঙ্গে ভাগ করে নিলে তিনি নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন । খবরটা যে সত্যি, সেটা বিশ্বাস করতেই যেন সময় লাগছিল সৌরভের । একটু সামলে নিয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "ওদের জন্য খুবই আনন্দের । ওরা এই আন্দের মর্ম এখন বুঝবে না । জাতীয় পুরস্কারের পালক মুকুটে জুড়ল । ভীষণ আনন্দের । সেই সিনেমা করতে গিয়ে অনেক লড়াই করতে হয়েছে । স্কুল বন্ধের সময় এই সিনেমা মুক্তি পায় । অঙ্ক কি কঠিন টিমের উইনিং মোমেন্ট । ওদের ওয়ার্কশপ করাতেন কৃষ্ণেন্দু সাহা । এই জয় আমাদের প্রত্যেকের ।"
অন্যদিকে, গুরু তথা স্বনামধন্য পরিচালক মৃণাল সেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অপর্ণ করেছেন অঞ্জন দত্ত 'চালচিত্র এখন' সিনেমার মধ্য দিয়ে । ছবিতে মৃণাল সেনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন অঞ্জন দত্ত। ছবির প্রযোজকও তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র গায়ক নীল দত্ত। 2024 সালে মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকীতে অঞ্জন দত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য ছিল এই সিনেমা । সিনেমাকে কেন্দ্র করে ইটিভি ভারতে পুরনো এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক-অভিনেতা অঞ্জন দত্ত বলেছিলেন, "আমি কখনই চায়নি কোনরকম মিথ্যে জায়গা পাক ছবিতে ৷ নিজে যে ভুলগুলো করেছি সেগুলোও যাতে বেরিয়ে আসে ছবিতে চেষ্টা করেছি ৷ আমি বাস্তবটাকে তুলে ধরতে চেয়েছি ৷"
তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি বড় হয়েছি দার্জিলিংয়ে সাহেবি স্কুলে পড়াশোনা করে ৷ কলকাতার ভিড়, বস্তি এই জগৎ আমার জগৎ বলে মেনে নিতে পারিনি ৷ মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি সেটা ৷ তাঁর সঙ্গে ছবি করতে এসে আমার চোখটা খুলে যায় ৷ মানুষ শুধু একটু খাওয়ার জন্যই শুটিং করতে আসেন ৷ এই মানুষগুলোকে আগে দেখিনি ৷ মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে এসে তাঁদের কথা জানতে পারি ৷ মানুষ হিসাবে আমি বড় হতে পেরেছি ৷" আজ সেই সিনেমা যখন জাতীয় পুরস্কার পেল তখন স্বভাবতই আনন্দের আবেগে ভাসছেন অঞ্জন দত্ত ।