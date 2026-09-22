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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হাতে তুলে নিলেন অঞ্জন-নীল, পেলেন আর কারা ?

72nd National Film Awards ceremony: গুজরাতের একতা নগরে বসেছে চাঁদের হাট ৷ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷

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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের নতুন অধ্যায় (পিআইবি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 5:11 PM IST

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একতা নগর (গুজরাত): শুরু হল 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ৷ ভারতীয় সিনেমা জগতে 2024 সালে যাঁরা সেরার সেরা অবদান রেখেছেন, সেই সকল বিজয়ীদের হাতে আজ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সেরা অভিনেত্রী হিসাবে কার্তিক আরিয়ান ও সেরা অভিনেত্রী হিসাবে প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পেলেন কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন), ইয়ামি গৌতম (আর্টিকেল 370) ৷ ব্রহ্মযুগম'-এর জন্য মামুট্টিও পেয়েছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার ৷ সেরা ছবির তকমা পেয়েছে আর্টিকেল 370 ৷ বাংলা থেকে পরিচালক অঞ্জন দত্ত পেলেন জাতীয় পুরস্কার (সেরা বাংলা ছবি 'চালচিত্র এখন') ৷

প্রথমেই, চলচ্চিত্র বিষয়ক সেরা লেখার বিভাগে, সঞ্জীব শ্রীবাস্তবকে সেরা চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ৷ চলচ্চিত্র বিষয়ক সেরা বইয়ের পুরস্কার দেওয়া হয় ড. প্রদীপ কেঞ্চানুরু রচিত এবং 'মিরর পুস্তকা' (Mirror Pusthaka) দ্বারা প্রকাশিত 'নানিরুভুদে নিমাগাগি নাদিরুভুদে নানাগাগি: কন্নড় সিনেমাডা তত্ত্বা মত্তু রাজকীয়' (আমি তোমার জন্য আছি, রাষ্ট্র আমাদের জন্য আছে: কন্নড় সিনেমার রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক) বইটিকে।

বলিউডের বিশিষ্ট পরিচালক ও প্রযোজক আনন্দ এল রাই 2024 সালের কাজের জন্য ঘোষিত ভারতের 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পরিচালকের সম্মান লাভ করেন। তিনি নন-ফিচার বিভাগে তাঁর পরিচালিত তথ্যচিত্র ‘স্ট্যাচু অফ ইউনিটি - একতা কা প্রতীক’ (Statue of Unity – Ekta ka Prateek)-এর জন্য এই সেরা পরিচালনা-র পুরস্কার পান ৷ স্বর্ণকমল পুরস্কার পরিচালকের হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি ৷

এদিন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, ভারতের বিভিন্ন টুরিস্ট ডেস্টিনেশনে এবার থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ৷ এর মাধ্যমে যেমন দেশের উন্নতির কথা বলা হয়েছে তেমনই সেই সব পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যস্থলগুলি আরও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রচেষ্টা বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ এদিন, নতুন প্রতিভাকে এগিয়ে আনার জন্য নতুন মঞ্চ স্থাপনের কথাও বলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ ওয়েভস 2027 (WAVES 2027) হবে অক্টোবরে ৷ যেখানে উপস্থিত তারকাদের নিজেদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরার কথা বলা হয় ৷

'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' প্রদান

72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' প্রদান করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই অনুষ্ঠানে তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানে ভূষিত করেন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত কর্মজীবনে অনন্ত নাগ তাঁর বৈচিত্র্যময় কাজের মাধ্যমে কন্নড় ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রেখেছেন।

'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর' চলচ্চিত্রের জন্য রণদীপ হুডা সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। 'কল্কি 2898 এডি' (Kalki 2898 AD), 'আমারণ' (Amaran), 'পুষ্পা: দ্য রুল' (Pushpa: The Rule), 'ভুল ভুলাইয়া 3' (Bhool Bhulaiyaa 3) এবং 'স্ত্রী 2' (Stree 2), অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র এখন'-এর মতো সিনেমাগুলোও সম্মাননা লাভ করবে। পাশাপাশি, সৌরভ পালোধী পরিচালিত 'অঙ্ক কী কঠিন'-এর খুদে সদস্যরাও জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে ৷

'আমারণ' সিনেমার জন্য রাজকুমার পেরিয়াসামি সেরা পরিচালকের পুরস্কারে ভূষিত হন। তুষার হিরানন্দানি পরিচালিত এবং রাজকুমার রাও অভিনীত 'শ্রীকান্ত' (Srikanth) সেরা হিন্দি চলচ্চিত্রের খেতাব পায়, অন্যদিকে 'মিথ্যা' (Mithya) সেরা কন্নড় চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়।

কারিগরি বিভাগে সম্মাননাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন-'আর্টিকেল 370' (Article 370)-এর জন্য সেরা সঙ্গীত পরিচালনার (গান) জন্য শাশ্বত সচদেব, 'আমারণ'-এর জন্য সেরা আবহ সঙ্গীতের (ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর) জন্য জি.ভি. প্রকাশ কুমার, 'ভুল ভুলাইয়া 3'-এর জন্য সেরা সাউন্ড ডিজাইনের জন্য মানস চৌধুরী, 'আমারণ'-এর জন্য সেরা সম্পাদনার জন্য আর. কালাইভান্নান এবং 'পুষ্পা 2: দ্য রুল'-এর জন্য সেরা পোশাক পরিকল্পনার (কস্টিউম ডিজাইন) জন্য দীপালি নূর ও শীতল শর্মা।

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Last Updated : September 22, 2026 at 5:11 PM IST

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NATIONAL FILM AWARDS 2026
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72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
72 NATIONAL FILM AWARDS WINNER
72 NATIONAL FILM AWARDS IN GUJARAT

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