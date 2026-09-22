ETV Bharat / entertainment

প্রথমবার রাজধানীর বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান, রইল অন্দরের ঝলক

Stage set for 72nd National Film Awards 2024:গুজরাতের একতা নগরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আয়োজনকে রাজধানীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হল প্রথমবার।

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
সেজে উঠেছে জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ভেন্যু (পিআইবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 12:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: অপেক্ষা আর কিছুক্ষণের ৷ তারপরেই গুজরাটের কেভাদিয়ায় তৈরি মঞ্চ হতে চলেছে তারকাখচিত ৷ কারণ এই বছর এখানেই আয়োজন করা হয়েছে 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 2024 সালের ভারতীয় চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারগুলো প্রদান করবেন ৷ পাশাপাশি, 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ভারতীয় সিনেমা উদযাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গুজরাতের একতা নগরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আয়োজনকে জাতীয় রাজধানীর সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল প্রথমবার। ফলে এখন সেখানে সাজ সাজ রব ৷ রইল তার ছোট্ট ঝলক ৷

কেভাদিয়া ভারতের 'লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 182-মিটার উঁচু মূর্তির জন্য বিখ্যাত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 2018 সালের 31 অক্টোবর বিশ্বের সর্বোচ্চ মূর্তি-'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে নিবেদিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ভেন্যু এখন প্রস্তুত। অনুষ্ঠানের মঞ্চের বিশাল মেরুন রঙের পটভূমিতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে '72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার 2024'।

'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' প্রদান

72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' প্রদান করা হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই অনুষ্ঠানে তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানে ভূষিত করবেন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত কর্মজীবনে অনন্ত নাগ তাঁর বৈচিত্র্যময় কাজের মাধ্যমে কন্নড় ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রেখেছেন।

কেন দেওয়া হয় 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' ?

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে পরিচিত ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে (দাদাসাহেব ফালকে)-র অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 1969 সালে ভারত সরকার এই পুরস্কারের প্রবর্তন করে। তিনি 1913 সালে ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' নির্মাণ করেছিলেন। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ চলচ্চিত্র উৎসব অধিদপ্তর (Directorate of Film Festivals) প্রতি বছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানের সময় এই সম্মাননা প্রদান করে। পুরস্কার হিসেবে একটি স্বর্ণকমল (সোনার পদ্ম), নগদ 10 লক্ষ টাকা এবং একটি শাল দেওয়া হয়। 1969 সালে প্রথম দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা অভিনেত্রী দেবিকা রানী।

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (পিআইবি)

এই বছর পুরস্কারের মঞ্চ আলোকিত করবেন কারা কারা ?

ইয়ামি গৌতম অভিনীত 'আর্টিকেল 370' সেরা সিনেমার পুরস্কার জিতেছে; অন্যদিকে 'ভাঙার' সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (নন-ফিচার ফিল্ম) এবং 'রাম-নামি' সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (পিআইবি)

অভিনয় বিভাগে, 'ব্রহ্মযুগম'-এর জন্য মামুট্টি এবং 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন'-এর জন্য কার্তিক আরিয়ান সেরা অভিনেতার (প্রধান চরিত্র) পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ৷ আর 'আর্টিকেল 370'-এর জন্য ইয়ামি গৌতম সেরা অভিনেত্রীর (প্রধান চরিত্র) পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (পিআইবি)

'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর' চলচ্চিত্রের জন্য রণদীপ হুডা সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। 'কল্কি 2898 এডি' (Kalki 2898 AD), 'আমারণ' (Amaran), 'পুষ্পা: দ্য রুল' (Pushpa: The Rule), 'ভুল ভুলাইয়া 3' (Bhool Bhulaiyaa 3) এবং 'স্ত্রী 2' (Stree 2), অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র এখন'-এর মতো সিনেমাগুলোও সম্মাননা লাভ করবে। পাশাপাশি, সৌরভ পালোধী পরিচালিত 'অঙ্ক কী কঠিন'-এর খুদে সদস্যরাও জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবে ৷

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (পিআইবি)

'আমারণ' সিনেমার জন্য রাজকুমার পেরিয়াসামি সেরা পরিচালকের পুরস্কারে ভূষিত হন। তুষার হিরানন্দানি পরিচালিত এবং রাজকুমার রাও অভিনীত 'শ্রীকান্ত' (Srikanth) সেরা হিন্দি চলচ্চিত্রের খেতাব পায়, অন্যদিকে 'মিথ্যা' (Mithya) সেরা কন্নড় চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়।

কারিগরি বিভাগে সম্মাননাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন-'আর্টিকেল 370' (Article 370)-এর জন্য সেরা সঙ্গীত পরিচালনার (গান) জন্য শাশ্বত সচদেব, 'আমারণ'-এর জন্য সেরা আবহ সঙ্গীতের (ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর) জন্য জি.ভি. প্রকাশ কুমার, 'ভুল ভুলাইয়া 3'-এর জন্য সেরা সাউন্ড ডিজাইনের জন্য মানস চৌধুরী, 'আমারণ'-এর জন্য সেরা সম্পাদনার জন্য আর. কালাইভান্নান এবং 'পুষ্পা 2: দ্য রুল'-এর জন্য সেরা পোশাক পরিকল্পনার (কস্টিউম ডিজাইন) জন্য দীপালি নূর ও শীতল শর্মা।

72nd-national-awards-droupadi-murmu-to-present-honours-for-2024-at-kevadia-in-gujarat
জাতীয় জলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (পিআইবি)

চলচ্চিত্র বিষয়ক সেরা লেখার বিভাগে, সঞ্জীব শ্রীবাস্তবকে সেরা চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।চলচ্চিত্র বিষয়ক সেরা বইয়ের পুরস্কারটি দেওয়া হবে ড. প্রদীপ কেঞ্চানুরু রচিত এবং 'মিরর পুস্তকা' (Mirror Pusthaka) দ্বারা প্রকাশিত 'নানিরুভুদে নিমাগাগি নাদিরুভুদে নানাগাগি: কন্নড় সিনেমাডা তত্ত্বা মত্তু রাজকীয়' (আমি তোমার জন্য আছি, রাষ্ট্র আমাদের জন্য আছে: কন্নড় সিনেমার রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক) বইটিকে।

ফিচার ফিল্ম জুরির চেয়ারপারসন জয়রাজ, নন-ফিচার ফিল্ম জুরির চেয়ারপারসন অসীম সিনহা এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক সেরা লেখার জুরির চেয়ারপারসন এ. চন্দ্রশেখর এই পুরস্কারগুলোর ঘোষণা করেছিলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সচিব (চলচ্চিত্র) ড. অজয় নাগভূষণ এম.এন. এবং প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-এর প্রধান মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র ওঝা।

আরও পড়ুন

TAGGED:

72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড 2026
NATIONAL AWARDS 2024 WINNER
72ND NATIONAL FILM AWARDS 2024
72ND NATIONAL AWARDS CEREMONY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.