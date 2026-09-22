অঞ্জন শুধু মৃণালের অভিনেতা নয়...
72nd National Film Awards ceremony scheduled in Gujarat: জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের আগে, সোশাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করেছেন পরিচালক অঞ্জন দত্ত ও সৌরভ পালোধী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 2:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: প্রথমবার বাধাধরা ছক ভেঙে নয়াদিল্লির বদলে গুজরাতে আয়োজিত হয়েছে 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ৷ গতকালই কলকাতা ছেড়ে গুজরাতের উদ্দেশ্যে বাংলা থেকে রওনা দেন পরিচালক অঞ্জন দত্ত, সঙ্গে তাঁর ছেলে নীল দত্ত ৷ অন্যদিকে, পাড়ি দেন সৌরভ পালোধী পরিচালিত 'অঙ্ক কি কঠিন' সিনেমার তিন খুদে শিল্পী ঋদ্ধিমান, গীতশ্রী, তপোময় ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ারও করা হয় ৷ জাতীয় পুরস্কার নিতে যাওয়ার আগে গুরু তথা পরিচালক মৃণাল সেনকে নিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন শিষ্য-পরিচালক অঞ্জন দত্ত ৷
কী লিখেছেন অঞ্জন দত্ত ?
সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বার্তায় পরিচালক মৃণাল সেনের সঙ্গে নিজের যে আত্মিক যোগ তা তুলে ধরেন অঞ্জন দত্ত ৷ তিনি লেখেন, "প্রচণ্ড রোগা, অতিরিক্ত চঞ্চল এবং অনিশ্চিত 24 বছরের অঞ্জন দত্ত কে প্রায় হিঁচড়ে টেনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তার সিনেমা তে 57 বছরের আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যেতো মৃণাল সেন। চলচ্চিত্র। 1980। উদ্বিগ্ন অথচ নির্লজ্য তেজ নিয়ে অঞ্জন নির্দেশকের সব দাবি পূরণ করেছিলো। দুজনেই যতটা অস্থির ততটাই খামখেয়ালি এবং আবেগপ্রবণ। তাদের অসম বয়স, অভিজ্ঞতার এবং জাপনের তফাৎ ছাপিয়ে দুজন ভীষণভাবে পরস্পরের কাছে চলে এসেছিলো। একটা সম্পর্ক যেটা একটা বাক্য দিয়ে বোঝানো অসম্ভব।..."
পরিচালক লেখেন, "দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ পরস্পরের মনের ভেতরে ঢুকে পড়ে সারা জীবনের জন্য। হাজার ঝগড়া হলেও কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে। একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব যেটার আক্ষরিক প্রতিশব্দ হয়না। মৃণালের বাড়ি অঞ্জনের নিজের হয়ে গেলো। অঞ্জন শুধু মৃণালের অভিনেতা নয়। তার সহযোগী, তার সিনেমার কাহিনীকার, তার টিভি সিরিয়ালের line producer... মৃণাল ও অঞ্জনের নিজের সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে চিন্তিত থাকত, উপদেশ দিতো। মৃণাল কে না দেখিয়ে অঞ্জন তার বেশ কিছু সিনেমা সম্পূর্ণ করেনি। তারা অনেক সিনেমা একসাথে ভেবেছিল যা হয়নি। কিছু হয়েছিলো। কাজ, তর্ক, অকারণ আড্ডা... তাদের বিতর্ক যতোটাই উত্তেজিত, তারা একমত হলে ততটাই উচ্ছ্বাস। অসম্ভব ভালোবাসা আর পরস্পরের প্রতি প্রবল সম্মান না থাকলে এই বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।"
পরিচালক-অভিনেতার লেখনীতে উঠে আসে, "এতো মধুর একটা উত্তেজনা অঞ্জন আর সেভাবে কোনোদিন অনুভব করেনি। মৃণালের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তার অভাব অঞ্জনের কাছে কোনোদিন পূরণ হবেনা। .... যে কোনও শিল্পী কে তার ঋণ শোধ করতে হয়। যাকে বলে; paying your dues. তাই মৃণালের জন্ম শতবর্ষে অঞ্জন, মৃণালের সঙ্গে তার প্রথম যোগাযোগ নিয়ে তার নিজের এবং তার পুত্র নীল দত্তের টাকায় একটা সিনেমা বানায়। চালচিত্র এখন। অঞ্জরের স্ত্রী ছন্দা এবং আরও অনেক বন্ধুদের সহযোগিতায়। মৃণালের পুত্র কুণাল সেন ও যথেষ্ট সাহায্য করে। ছবিটা অজস্র মানুষের ভালো লেগেছে। দেশ এবং বিদেশে নান পুরস্কার পেয়ে, এই বছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। Best Bengali Film! সেই পুরস্কার গ্রহণ করবে 72 বছরের অঞ্জন আর তার পুত্র নীল।"
পরিচালক মৃণাল সেনকে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার পরিচালক অঞ্জন জানিয়েছেন, মানুষটা তাঁর জীবনে কতটা জুড়ে রয়েছেন ৷ আজ জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করার আগে, সেই মানুষটাকে মনে করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন অঞ্জন দত্ত ৷ অন্যদিকে, সৌরভ 'অঙ্ক কি কঠিন' শিল্পীদের ছবি শেয়ার করে জানিয়ে দেন, জাতীয় পুরস্কার নিতে খুদেরাও পৌঁছে গিয়েছে ৷
(তারকাদের পোস্টের বানান অপরিবর্তিত)