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শহরে সত্তরোর্ধ্ব নৃত্যশিল্পীদের ডান্স পারফরম্যান্স- কবে, কোথায়?

এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবার নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যাবে সত্তরোর্ধ্ব নৃত্য শিল্পীদের।

70-year-old-artists-perform-dance-in-kolkata-details-inside
'বানজারা' নৃত্যানুষ্ঠান (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 4:15 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: মনের শক্তি আর অদম্য ইচ্ছা থাকলে বয়স কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না কোনও ক্ষেত্রে-;আবারও সেই সত্যি সামনে আসার পালা। এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবার নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যাবে সত্তরোর্ধ্ব নৃত্য শিল্পীদের। আয়োজনে নৃত্যশিল্পী কেকা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্রের পঞ্চাশ বছর উদযাপনে এক দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন কেকা চট্টোপাধ্যায়। সত্তরোর্ধ্ব নৃত্য শিল্পীরা পরিবেশন করবেন 'বানজারা'।

1976 সালের অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে কেকা চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র 'রূপভারতী'র যাত্রা শুরু মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের 9 নম্বর বাড়ি থেকে। নৃত্যশ্রী কেকা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য শৈলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের কাছে তার সঠিক রূপ ও কলা প্রদর্শন করা, শিক্ষা দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। কেকা চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর কন্যা ডক্টর সূর্যানী চট্টোপাধ্যায় এখন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক।

70-year-old-artists-perform-dance-in-kolkata-details-inside
শিল্পীদের অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)

এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তনতলম', 'মিলন তীর্থ ভারতবর্ষ', 'নতুন দেশ', 'অন্ধকারের উৎস হতে', 'এক যে ছিল রাজা', 'ছড়ার দেশে রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলার মুখ' ছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানান নৃত্যনাট্য। আগামী 19 জুন, মহাজাতি সদনে, সন্ধ্যা 5টা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। প্রথমেই থাকবে রূপভারতীর 50 বছরের পথচলার গল্প, সংগ্রাম ও সাফল্যের এক দৃশ্যচিত্র। এরপর গুণী ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা তথা সংস্কৃতি জগতের কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানানো হবে। সম্মানিত হবেনপদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর, গুরু প্রদীপ্ত নিয়োগী, গুরু কহিনূর সেন বরাত, চন্দ্রদয় ঘোষ, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অরিন্দম গাঙ্গুলী এবং খেয়ালি দোস্তিদার প্রমুখ।

সত্তর বছরের ঊর্ধ্বে কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার পর থাকবে কোহিনূর সেন বরাট ও পশ্চিমবঙ্গ ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের সদস্যদের পরিবেশনা। এদিনের মূল আকর্ষণ 'বানজারা'। ভারতের সমৃদ্ধ ও বর্ণময় লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এই প্রযোজনা।

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TAGGED:

DANCE PERFORMANCE
KEKA CHATTERJEE DANCE
KEKA CHATTERJEE
কেকা চট্টোপাধ্যায়
DANCE PROGRAM IN KOLKATA

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