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টলিউডের বাণিজ্যিক সিনেমায় 5টি ভিন্নধর্মী গল্প ! কোন সিনেমায় রয়েছেন কোন তারকারা ?

পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের গল্পে থাকছে একাধিক তারকার চমক ৷ খুব তাড়াতাড়ি দর্শকদের সামনে আসবে সিনেমার চরিত্রদের লুক তথা ছবি মুক্তির তারিখও ৷

5-new-bengali-movie-name-and-star-cast-unveil-by-ample-dream-developers-in-tollywood
আসছে 5টি ভিন্ন স্বাদের সিনেমা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 10:20 AM IST

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হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: 'একঘেয়েমি ভেঙে নতুন প্রতিভাকে সুযোগ ৷' 5টি ভিন্নধর্মী গল্পের মাধ্যমে টলিউডের বাণিজ্যিক সিনেমার আঙিনায় নতুন প্রাণসঞ্চার করল Ample Dream Developers। সাহসী ও মৌলিক গল্পের অপেক্ষায় থাকা সিনে জগতে এক বড় মাইলফলক স্পর্শ করল এই প্রযোজনা সংস্থা ৷ দূরদর্শী প্রযোজক ড. অমিত কুমার সিনহার নেতৃত্বে, আয়োজিত এক জমকালো মেগা পোস্টার লঞ্চ ইভেন্টে সংস্থাটি একসঙ্গে পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমার ঘোষণা করেছে।

গতানুগতিক ফর্মুলার ওপর নির্ভর না করে, এখন 'হাই-কনসেপ্ট' বা অভিনব বিষয়বস্তুর দিকে ঝুঁকছে দর্শকরা। টানটান উত্তেজনার সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ও রোমহর্ষক মার্ডার মিস্ট্রি থেকে শুরু করে হৃদয়স্পর্শী মানবিক আখ্যান এবং আন্তঃসীমান্ত প্রেক্ষাপটের ড্রামা-ইত্যাদির মতো বিষয় মূলধারার বাংলা বিনোদনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্য নিয়ে এসেছে।

5-new-bengali-movie-name-and-star-cast-unveil-by-ample-dream-developers-in-tollywood
সিনেমার নাম ঘোষণা অনুষ্ঠানে তারকারা (সংগৃহীত)

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, ঘোষিত 5টি সিনেমার নাম ও কারা কারা রয়েছেন অভিনয়ে ৷

স্লেয়ার (Slayer)

পরিচালক: দীপ মাইতি

অভিনয়ে: আরিয়ান ভৌমিক, শুভঙ্কি ধর, সুপ্রিয় দত্ত, সায়ন মুখোপাধ্যায়, সৌরভ ভট্টাচার্য এবং রুমিও সাহা।

5-new-bengali-movie-name-and-star-cast-unveil-by-ample-dream-developers-in-tollywood
সিনেমার নাম ঘোষণা অনুষ্ঠানে তারকারা (সংগৃহীত)

তুমি এলে তাই (Tumi Ele Tai)

পরিচালক: রত্নাকর কর্মকার

অভিনয়ে: মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, বিশ্বনাথ বসু, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌবনি সরকার, অনামিকা সাহা, সোমা চক্রবর্তী, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, বরুণ চক্রবর্তী, মিশভি মিশ্র এবং গৌতম দাস।

এক তারা (Ek Tara)

পরিচালক: অরিজিৎ দে

অভিনয়ে: ওম সাহানি, রায়তি ভট্টাচার্য, তুলিকা বসু, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ এবং তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস।

5-new-bengali-movie-name-and-star-cast-unveil-by-ample-dream-developers-in-tollywood
সিনেমার নাম ঘোষণা অনুষ্ঠানে তারকারা (সংগৃহীত)

সি/ও আ জার্নি (C/O A Journey)

পরিচালক: প্রতীক সরকার

অভিনয়ে: বনি সেনগুপ্ত, দর্শনা বণিক, ত্রিশাঞ্জিৎ, চন্দন সেন, শিলাজিৎ মজুমদার এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়।

হাবুল (Habul)

পরিচালক: ড. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ে: শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ইভান সিনহা এবং প্রধান নারী চরিত্রের অভিনেত্রী এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

5-new-bengali-movie-name-and-star-cast-unveil-by-ample-dream-developers-in-tollywood
সিনেমার নাম ঘোষণা (সংগৃহীত)

প্রযোজকের ভাবনা, মাল্টিপ্লেক্স-মানের চিত্রনাট্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সিনেমার আবেগের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শকদের পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনা। পাশাপাশি, অভিজ্ঞ ও কিংবদন্তি শিল্পী ছাড়াও প্রতিশ্রুতিশীল নতুন মুখ ও প্রতিভাদের সুযোগ করে দেওয়া। প্রযোজক ড. অমিত কুমার সিনহার কথায়, "আমরা কেবল বিচ্ছিন্ন সিনেমা তৈরির জন্য আসিনি ৷ আমরা একটি প্রাণবন্ত কর্মপরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এসেছি। আমাদের এই 5টি সিনেমার তালিকা প্রমাণ করে যে, দুর্দান্ত বিনোদন এবং নির্ভীক নতুন প্রতিভা অভিজ্ঞ কিংবদন্তিদের পাশাপাশি সমানভাবে অবস্থান করতে পারে।" সিনেমার নাম ও কলাকুশলী কারা তা ঠিক হয়ে গিয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই প্রতিটি সিনেমার শুটিং শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

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TAGGED:

BONNY SENGUPTA
SASWATA CHATTERJEE
AMPLE DREAM DEVELOPERS
স্লেয়ার তুমি এলে তাই হাবুল এক তারা
5 NEW BENGALI MOVIE

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