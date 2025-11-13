ETV Bharat / entertainment

শেষ হল চলচ্চিত্র উৎসব, সেরার সেরা কারা? রইল সম্পূর্ণ তালিকা

গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড পেলেন কারা ?

পরিচালকের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 8:48 PM IST

কলকাতা, 13 নভেম্বর: শেষ হল 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (31st KIFF)। উৎসব শেষে সেরার সেরা সিনেমার তকমা পেল কে, সেরা পরিচালকই হলেন কে? রইল সম্পূর্ণ তালিকা ৷ সিনেমার উৎসবের শেষ দিনে 'FIPRESCI' র 100 বছর উপলক্ষে জীবনকৃতি সম্মান পান জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। নানা বিভাগে মোট 14টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ৷ এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেরা পরিচালক হিসাবে শ্রীলঙ্কার ললিত রাথায়েক হাতে তুলে দেন গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার ৷ ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন অন ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস বিভাগে 'রিভার স্টোন' সিনেমার জন্য এই পুরস্কার পান তিনি ৷

একনজরে সেরার সেরাদের তালিকা

*স্পেশাল জুরি মেনশন ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্ম-
'জিলিপিবালার বন্ধুরা' (পরিচালক দেবলীনা মজুমদার) এবং 'মাই লাস্ট ফেস:কুংবারা' (পরিচালক সুজিত দেববর্মা, প্রণব জ্যোতি ডেকা)

*গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্ম'বিজয়ী যাপনের পটকথা' (পরিচালক জয়দীপ বর্মন)*স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড ইন বেস্ট ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম'খুশি কে গীত' (পরিচালক রবিকুমার), 'অপার্থিব' (পরিচালক সুদীপ্ত বরাই)*গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম নিঙ্গমা... থ্রো হার আইজ (পরিচালক লিটন পাল)*নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিল্ম 'ভিক্টোরিয়া'

দেশ: ইন্ডিয়া (পরিচালক শিবরঞ্জিনী)

বিজয়ীদের তালিকা (ইটিভি ভারত)
*গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিল্ম ইন বেঙ্গলি প্যানোরমা 'পড়শি' (পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়)*স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্মস ক্যাটাগরি'কাঙবো আলোতি' (The last path), পরিচালক খঞ্জন কিশোর নাথ*হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ডিরেক্টর ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্মসপ্রদীপ কুরবা (Ha Lyngkha Bneng (The Elysian Field) (Khasi)*হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিল্ম ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্মস 'চোরা জাস্তায়' , (পরিচালক ত্রিবেনী রাই)*অ্যাওয়ার্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন 'টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা'

দেশ: কিউবা

পরিচালক- ডেভিড বিম

বিজয়ীদের তালিকা (ইটিভি ভারত)
*স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন অন 'ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজস'বিউটিফুল ইভিনিং, বিউটিফুল ডে

দেশ- ক্রুয়েশিয়া

পরিচালক- ইভোনা জুকা

*গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিল্ম ফর ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন অন 'ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজস'
'টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাতা'

দেশ: কিউবা

পরিচালক- ডেভিড বিম

KIFF 2025: সিনেমার উৎসবের শেষ দিনে সারপ্রাইজ ভিজিট মুখ্যমন্ত্রীর, বাংলা সিনেমা নিয়ে বিশেষ বার্তা মমতার

