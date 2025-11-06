KIFF 2025: ছন্দপতন ! চলচ্চিত্র উৎসবে কেন আসছেন না কৌশিক-সৌমিতৃষা ?
দুই তারকা কেন অনুপস্থিত থাকছেন এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জানিয়েছেন তার কারণও ৷
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: সিনেমার উৎসবে সকলের 'দিদি' তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে প্রতিবছরই সাড়া দেন টলিউডের তারকারা ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন থেকে উৎসবের সাতটা দিন নন্দনে বসে চাঁদের হাট ৷ তবে এবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন না প্রধান খ্যাত অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুণ্ডু ও পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এমনকী, দেখতে যাচ্ছেন না কোনও সিনেমাও ৷ কারণ কী ? সামাজিক মাধ্যমে জানালেন দুই তারকা ৷
কী লিখেছেন পরিচালক কৌশিক ?
এদিন সাত সকালে পরিচালক লেখেন, "কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এবার কোনও ছবিই আমার দেখা হবে না। শহরের বাইরে শুটিংয়ে থাকার জন্য এই বছর মিস হয়ে গেল! কলেজ জীবনের অজস্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ছবির উৎসবের সঙ্গে। লাইন দিয়ে কার্ড তোলা , ছবি দেখা। তারপর দুপুরে কাছাকাছি কোথাও একটা টুক করে খেয়ে নিয়ে, আবার ছবি দেখা। আমি তাও চত্ত্বরে বসে আড্ডা মারতাম ছবি না দেখে ।"
এরপর পরিচালক কৌশিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো টুকরো মুহূর্ত তুলে ধরে বলেন, "চূর্ণী অসম্ভব মেটিকুলাসলি পরপর ছবি দেখে যেতো ক্যাটালগ দেখে। বেশ গূঢ় মন্থর কিছু বিদেশী ছবিতে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য ওর কাছে ভর্ৎসনাও শুনেছি। সব মনে পড়ে এই সময়টা এলে। আন্তরিক অভিনন্দন এই উৎসবে জড়িত সবাইকে। সিনেমা দেখুন, আলোচনা চলুক, তর্ক জমলে তো কথাই নেই। আজ উৎসবের শুভ উদ্বোধন।"
অসুস্থ অভিনেত্রী সৌমিতৃষা
অন্যদিকে, সৌমিতৃষার না আসার কারণ কোনও সিনেমার শুটিং নয় ৷ তিনি অসুস্থ ৷ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 'মিঠাই' খ্যাত অভিনেত্রী ৷ তিনি লেখেন, "আমি বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৷ আমি এই বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারছি না ৷ প্রতি বছর এই দিনটা ভীষণ আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করি ৷ আমি মন থেকে দিদিকে (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ধন্যবাদ দিতে চাই প্রতি বছর এই ফেস্টিভ্যালকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য ৷"
উল্লেখ্য, 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (31st Kolkata International Film Festival 2025) সূচণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথির আসনে থাকছেন 'শোলে'-খ্যাত পরিচালক রমেশ সিপ্পি, সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় এবং 'কাহানি'-র পরিচালক সুজয় ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করবেন অভিনেতা-রাজনীতিক শত্রুঘ্ন সিনহা। নৃত্য পরিবেশন করবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।