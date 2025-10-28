ETV Bharat / entertainment

KIFF 2025: উদ্বোধনী সিনেমা 'সপ্তপদী', কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে আরও চমক

আগামী 6-13 নভেম্বর অবধি চলবে সিনেমার উৎসব। নন্দন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন জুড়ে চলবে এই উৎসব।

31st-kiff-2025-goutam-ghose-prosenjit-chatterjee-indranil-sen-attend-the-press-meet
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে আরও চমক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 2:42 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 অক্টোবর: আনন্দের শহর কলকাতায় শুরু হতে চলেছে '31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। তার আগে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, শান্তনু বসু, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কোয়েল মল্লিক, জুন মালিয়া, পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, জয়দীপ রায় (পোলান্ডের প্রতিনিধি)। আগামী 6-13 নভেম্বর অবধি চলবে সিনেমার উৎসব। নন্দন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন জুড়ে চলবে এই উৎসব। এবারের ট্যাগলাইন- চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব ৷ ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড ৷

এদিন সাংবাদিত বৈঠকে জানানো হয়েছে, উদ্বোধনী সিনেমা থাকছে উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের আইকনিক 'সপ্তপদী' ৷ 6 নভেম্বর বিকেল সাড়ে 5টায় ধনধান্য অডিটোরিয়ামে দেখানো হবে এই সিনেমা ৷ অন্যদিকে, এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মোট 185 ফিচার ফিল্ম, 30টা শর্ট ফিল্ম, 35 শর্ট ফিল্ম ডকু ফিল্ম দেখানো হবে ৷ 18টি ভারতীয় ভাষায় ও 39টি বিদেশি ভাষার ছবি জায়গা পেয়েছে এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৷ এবার চলচ্চিত্র উৎসবে মোট 1 হাজার 827টি সিনেমা এন্টি নিয়েছিল ৷ 39টি দেশের 215টি সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে ৷

কিফ সাংবাদিক সম্মেলন (ইটিভি ভারত)

এবারে বদলেছে সিনে আড্ডা-র নামও ৷ এবার থাকছে গানে গানে সিনেমা। বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয় ভিত্তিক গান শোনা ও আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন বাংলার প্রথিতযশা শিল্পীরা। আলোচনায় থাকবে লোকগান, সিনেমার গান, সিনেমায় রাগাশ্রয়ী গান, সিনেমায় রবীন্দ্র সঙ্গীত, পাশ্চাত্য সুর থেকে অনুপ্রাণিত সিনেমার গান। 7 নভেম্বর থেকে 12 নভেম্বর একতারা মঞ্চে বসবে এই গানের আড্ডা ৷ মোট 27টি ক্য়াটাগরি থাকছে এবারের ফেস্টে ৷

বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে দেখানো হবে 'কম্পি', 'পিঞ্জর', 'গেট আপ কিংশুক', পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'সুবর্ণরেখা'- সহ আরও বেশ কিছু সিনেমা থাকছে এই বিভাগে ৷ অন্যদিকে, এই বছরের ফিল্ম ফেস্টে উদযাপিত হবে 'শোলে' সিনেমার 50 বছর পূর্তি।7 নভেম্বর শিশির মঞ্চে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার বিভাগে স্মৃতি রোমন্থনে ভাসবেন রমেশ সিপ্পি ৷

Last Updated : October 28, 2025 at 2:52 PM IST

TAGGED:

PROSENJIT CHATTERJEE
INDRANIL SEN
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
31ST KIFF 2025 PRESS MEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.