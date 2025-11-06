KIFF 2025: চলচ্চিত্র উৎসবের শুরুতে আজ 'সপ্তপদী', উদ্বোধনী মঞ্চে এবার থাকছেন কারা ?
উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজসাজ রব নন্দন চত্বরে। আলোকসজ্জা, রঙিন পোস্টার, সিনেমা-প্রীতিতে ভরা জনতার ভিড়, সব মিলিয়ে এক অন্যরকম কলকাতা।
কলকাতা, 6 নভেম্বর: প্রতীক্ষার অবসান ৷ আজ থেকে শুরু হচ্ছে সিনেমার সবচেয়ে বড় উৎসব 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (31st Kolkata International Film Festival 2025)। হাজির থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকছেন 'শোলে'-খ্যাত পরিচালক রমেশ সিপ্পি, সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় এবং 'কাহানি'-র পরিচালক সুজয় ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করবেন অভিনেতা-রাজনীতিক শত্রুঘ্ন সিনহা। নৃত্য পরিবেশন করবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।
এবারের উদ্বোধনী ছবি অজয় কর পরিচালিত 'সপ্তপদী'। আগামী বছর মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ। তার আগেই মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন দেখানো হবে তাঁর জীবনের সেরা ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছবি 'সপ্তপদী'। যা মাইলস্টোন হয়ে থেকে গিয়েছে বাঙালির হৃদয়ে। বাংলা সিনেমার সেরা দশ রোম্যান্টিক দৃশ্যের মধ্যে এই ছবিতে উত্তম-সুচিত্রার স্কুটারে চেপে 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গানের দৃশ্য অন্যতম একটি। আর সেই দৃশ্য কোনও আউটোডোরে তোলা হয়নি। হয়েছিল স্টুডিয়োর অন্দরেই।
শোনা যায়, এই ছবির পরিচালক অজয় করের সঙ্গে বসে ব্যক্তিগতভাবে চিত্রনাট্যের অনেক বদল ঘটিয়েছিলেন মহানায়িকা। একইভাবে তিনি এই ছবির শেষটাও পাল্টাতে চেয়েছিলেন। মূল 'সপ্তপদী' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক কৃষ্ণেন্দুকে শেষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হিসেবে দেখান। উত্তম কুমার সেদিন খুব ভালোই জানতেন তাঁকে বাংলা সিনেমার দর্শক এভাবে মেনে নেবে না। জানতেন সুচিত্রা সেনও। অভিনেত্রী এই দৃশ্যে বদল আনার কথা বললে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না লেখক। ওদিকে উত্তম কুমারও মরিয়া। তিনি ভাই তরুণ কুমারকে নিয়ে হাজির হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। লেখককে বোঝানোর দায়িত্ব দেন ভাইকে। তরুণ কুমার গল্পের শেষটা বদলানোর অনুরোধ জানালে লেখক রাজি হতে চাননি। বলেন, "এই জন্য আমি সিনেমাওয়ালাদের গল্প দিতে চাই না ভাই।" তবে, অনেকটা সময় নিয়ে তিনি পাল্টে দেন গল্পের শেষ দৃশ্য। এর নেপথ্য নায়িকা অবশ্য সুচিত্রা সেন। কীভাবে? সেদিন যে তাঁর যুক্তিই তুলে ধরেন তরুণ কুমার।
সুচিত্রা সেনের যুক্তি ছিল- "যে মানুষটা সারাজীবন অন্যের সেবায় জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন সেই বিবেকানন্দের যদি কুষ্ঠ হত আপনি কি তা সহজে মেনে নিতে পারতেন? ঠিক তেমনিই যে কৃষ্ণেন্দু ঘর বাড়ি ছেড়ে রীনা ব্রাউনকে ভালোবেসে পথে নামল এমনকী নিজের ধর্ম থেকে সরে গেল, মৃত্যুপথযাত্রী রীনাকে বাঁচিয়ে তুলল সেই কৃষ্ণেন্দুর কুষ্ঠ হলে কি ভালোবাসার অপমান করা হয় না? লোকে কি তাতে মনে করবে না ভালোবাসা পাপ?"
সুচিত্রা সেনের এই যুক্তি তরুণ কুমারের কাছে শুনে তারাশঙ্করের স্ত্রী'ই স্বামীকে অনুরোধ করেন গল্পের শেষটা বদলে দেওয়ার জন্য। সেদিন তরুণ কুমার সুচিত্রা সেনের বক্তব্য তুলে না ধরলে হয়ত অন্যরকম হত 'সপ্তপদী'। এখানেই শেষ নয়, রীনা ব্রাউনের চরিত্রটিও অদল বদলের কথা বলেন সুচিত্রা। তাঁর যুক্তি ছিল উত্তম-সুচিত্রার এতদিনের রোম্যান্টিক ইমেজের মতো করে রীনা ব্রাউনকে গড়ে তোলা যাবে না। দেখাতে হবে একেবারে আলাদা ইমেজে। সেই কারণেই বহুবার চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে চিত্রনাট্য বদলাতে হয় এই ছবির। মহানায়ক খুব একটা আপত্তি তোলেননি কোনওকিছুতেই।
তবে, শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকের দৃশ্যে সুচিত্রা সেন যখন জেনিফার কাপুরের কণ্ঠে লিপ দিতে চাননি, চাইছিলেন ইংরেজি সংলাপ নিজেই বলবেন, তখন বেঁকে বসেন উত্তম। পরে অজয় করের অনুরোধে মেনে নেন সুচিত্রা। উত্তম কুমার সেই নাটকে উৎপল দত্তর কণ্ঠে লিপ দেন। নাটকটির নির্দেশনা দেন উৎপল দত্ত।
উল্লেখ্য, উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব নন্দন চত্বরে। আলোকসজ্জা, রঙিন পোস্টার, সিনেমা-প্রীতিতে ভরা জনতার ভিড়, সব মিলিয়ে এক অন্যরকম কলকাতা। নন্দনের চারপাশের দেওয়ালে ফুটে উঠেছে শহরের ঐতিহ্য আর সিনেমার ইতিহাস। আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের আঁকাজোঁকায়। তৈরি হয়েছে ‘সেলফি জোন’, বসছে সিনে আড্ডার মঞ্চ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যার নাম দিয়েছেন ‘গানে গানে সিনেমা’।
চিন, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানসহ একাধিক দেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা ও সমালোচকরা উপস্থিত থাকছেন এবারের উৎসবে। এই বছরের চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত-সহ মোট 39টি দেশ থেকে বাছাই করা 215টি ছবি দেখানো হবে। যার মধ্যে রয়েছে 185টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং 30টি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি। 18টি ভারতীয় ভাষা এবং 30টি বিদেশি ভাষার ছবি দেখানো হবে এই বছর। প্রদর্শিত হবে কোঙ্কনি, বোরো, তুলু, সাঁওতালি-সহ নানা উপভাষার ছবি। থাকবে একাধিক সেমিনার। পাশাপাশি প্রদর্শনী তো আছেই।