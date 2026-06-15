25 বছরে 'লগান' ! ভূবন-বাঘা-গোলির অদম্য এক জার্নি
আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত 'লগান' 2002 সালে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে মনোনীত হয়েছিল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 5:05 PM IST
মুম্বই, 15 জুন: আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত এবং আমির খান অভিনীত ও প্রযোজিত ‘লগান: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ইন্ডিয়া’ 2001 সালে মুক্তি পেয়েছিল আজকের দিনেই ৷ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক অনন্য ও বিশাল সাফল্য খেলাধুলা, দেশপ্রেম এবং মানুষের অদম্য মনোবলকে চমৎকারভাবে একসূত্রে গেঁথেছে।
1893 সালের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই সিনেমায় ভুবন নামে এক অদম্য গ্রাম্য কৃষকের গল্প বলা হয়েছে ৷ যে অত্যধিক করের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে নিজের সর্বস্ব বাজি রাখে ৷ ছবিটির টানটান চিত্রনাট্য, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জোরালো কাহিনি এবং এআর রহমানের সুর আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে।
সিনেমার 25 বছর উপলক্ষ্যে আমির খান বলেন, "আমার কাকা (পরিচালক) নাসির হোসেন বলতেন, 'চমৎকার কোনও সিনেমা ইচ্ছে করলেই তৈরি করা যায় না, এটা আপনা-আপনিই ঘটে যায়। আর কেউ যদি আপনাকে সেটা হুবহু আবার তৈরি করতে বলে, তবে আপনি আর কখনোই ঠিক একইভাবে তা বানাতে পারবেন না।' আমি অত্যন্ত সততা ও আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে, এই সিনেমার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই অভিনেতা, কলাকুশলী বা ক্রু-আমাদের কাজের প্রতি আবেগগতভাবে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাঝেমধ্যে সেই আবেগই যেন আবার জেগে ওঠে ৷"
অভিনেতা স্মৃতির পাতা উল্টে জানান, কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি প্রযোজক হতে অস্বীকার করেছিলেন ৷ কারণ তিনি তাঁর বাবা তাহির হোসেনকে চরম আর্থিক সংকট, দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণের পাহাড়ের মুখোমুখি হতে দেখেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেই দ্বিধা কাটিয়ে ‘লগান’ ছবিটি প্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত নেন ৷
অভিনেতা-প্রযোজক বলেন, "আমি সবসময়ই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কখনোই কোনও সিনেমা প্রযোজনা করব না ৷ আগেও আমি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে আমি কখনোই প্রযোজক হব না। কিন্তু পরে বুঝলাম, ‘কখনোই না’ বলে আসলে কিছু নেই ৷ আর ‘লগান’ (Lagaan)-এর সুবাদেই ‘একেপি’ (আমির খান প্রোডাকশনস)-এর জন্ম হল। আসলে আশু (গোয়ারিকর) যখন আমার কাছে চিত্রনাট্যটি নিয়ে এলেন, তখন সেটি আমার ভীষণ ভালো লেগে যায় ৷ আর সেখান থেকেই সবকিছুর শুরু ৷" ছবিটির 25তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে, সাড়া-জাগানো সিনেমা দেশজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে ফের মুক্তি পাচ্ছে ।
অভিনেতা ও লেখক আমিন হাজি- যিনি মন্দিরের বোবা ঢোলবাদক ‘বাঘা’র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জানান যে, চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য তিনি একটি মিউজিক ব্যান্ডের সদস্য এবং এমন সব মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন যাদের পরিবারে বোবা বা বাক্-প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছেন ৷ এর মাধ্যমে তিনি তাঁদের অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।
হাজি বলেন, "এই চরিত্রটিতে অভিনয় করা ছিল এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। একটি শব্দও উচ্চারণ না করে আমাকে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি আমাকে নিজের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল এবং আশুতোষ ও আমির তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবন্ধকতা, ব্যাপক সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মতো বিষয়গুলোকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমি। আজও বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ আমি তাদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হই এবং আমার পরিচালনায় নির্মিত ও ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমার মাধ্যমে তাদের গল্প তুলে ধরি।"
বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'লগান'-এ দলের প্রধান ফাস্ট বোলার তথা 'গোলি'-র চরিত্রে অভিনয় করা দয়া শঙ্কর পান্ডে তাঁর হাতের বিশেষ ভঙ্গি বা 'আর্ম-সুইংগিং' বোলিং অ্যাকশনের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর এই অভিনব বোলিং ভঙ্গিতে বল ছাড়ার আগে হাতকে বেশ কয়েকবার ঘোরাতে হতো ৷ পর্দায় বিষয়টি যাতে বিশ্বাসযোগ্য ও নিখুঁত মনে হয়, সেজন্য পরিচালক গোওয়ারিকরের সঙ্গে তিনি মাসের পর মাস অনুশীলন করেছিলেন।
পান্ডে-র বোলিং ভঙ্গি এতটাই অনন্য ছিল যে, ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কয়েক মাস পরেও ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র শেহবাগ (যাঁরা বাস্তবে 'লগান'-এর একটি চ্যারিটি ম্যাচে আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করেছিলেন) তাঁকে সেটি করে দেখাতে বলেছিলেন ৷ কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে ওই ভঙ্গিটি হয়তো কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল।
পান্ডে স্মৃতিচারণ করে বলেন, "সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমার বোলিং নিয়ে সন্দিহান ছিলেন ৷ কারণ আমি যেভাবে বল করছিলাম, তেমনটা তিনি আগে কখনও কাউকে করতে দেখেননি। তিনি আমাকে সেই বোলিং অ্যাকশনটি আবার করে দেখাতে বললেন। আমিরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তা করে দেখালাম এবং তিনি অবাক হয়ে গেলেন। হাত দিয়ে ওই ধরনের নড়াচড়া করা বেশ কষ্টসাধ্য হতে পারত, কিন্তু আশুতোষ চিত্রনাট্যে বিষয়টি লিখেছিলেন এবং কীভাবে তা করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছিলেন। ছবি মুক্তির সময় শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও পুরো দল আমাদের ছবিটি দেখতে এসেছিলেন।"
'লগান' সিনেমার ইতিহাসে এই নতুন মাইলফলক তৈরি করে ৷ ছবিটি 2002 সালে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে 'সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র' বিভাগে মনোনীত হয়েছিল ৷ দেশে এটি আটটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয় করে-যার মধ্যে ছিল বেস্ট কোরিয়োগ্রাফি, বেস্ট পপুলার ফিল্ম প্রোভাইডিং হোলসাম এন্টারটেনমেন্ট, বেস্ট মিউজিক ডিরেকশন, বেস্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার (মেল), বেস্ট অডিয়োগ্রাফি, বেস্ট লিরিসিস্ট, বেস্ট কস্টিউম ডিজাইন ও বেস্ট আর্ট ডিরেকশন ৷