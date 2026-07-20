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একুশে জুলাইয়ের শহিদ মঞ্চে হাজির থাকবেন ? কী বললেন রূপাঞ্জনা, বিভান?

মমতা সরকারের আমলে একুশের মঞ্চে বাংলার শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এবার কি তাঁদের দেখা যাবে তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চে?

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একুশে জুলাই শহিদ মঞ্চে হবে তারকাদের সমাবেশ ? (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 4:08 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: রাত পোহালেই 'একুশে জুলাই'। তৃণমূলের শহিদ দিবস (21 July Martyr's Day)। রাজ্য রাজনীতির ক্যালেন্ডারে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন৷ তবে এবারের চিত্রটা একেবারে আলাদা ৷ কারণ, তৃণমূল আজ দু'ভাগে বিভক্ত ৷ দলের রাশ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে নেই। পরিষদীয় দলের নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত৷ তাঁর অনুগামীরাই আজ নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছেন ৷ একুশে জুলাই কারা পালন করবে তা নিয়েও দিনকয়েক ধরে চলেছে বিপুল তর্জা। অবশেষে 'আসল তৃণমূল' অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান করার ছাড়পত্র পেয়েছে ৷ আর সেই মঞ্চেই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরপরেরটা সময় উত্তর দেবে।

তবে, মমতা সরকারের আমলে একুশের মঞ্চে বাংলার শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নিমন্ত্রণের ভিত্তিতেই যেতেন তাঁরা ৷ এবার কি তাঁদের দেখা যাবে তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চে? প্রশ্ন যায় অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র, ভিভান ঘোষের কাছে।

রূপাঞ্জনা সাফ জানান, "শিল্পীদের যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, তাতে কোনও শিল্পীরই কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে যাওয়া উচিত নয়। মুক্ত কণ্ঠে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে সাহসী শিল্পীরা সব সময় প্রতিবাদ করে এসেছে আর করবেও বলে মনে করি। আর টিএমসি বিরোধীরা যেভাবে শিল্পীদের নিয়ে বলে চলেছেন তাতে মনে হয় আগে ওরা নিজেরা গুছিয়ে নিক কাদের কাদের অ্যাটাক করবে। এই গুলিয়ে দেওয়া রাজনীতি থেকেও জীবনে অনেক ভালো কাজ আছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সেটাই করছি আর করবও। যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন একুশে জুলাই তাঁদের জন্য আমার প্রণাম রইল। একুশে জুলাইয়ের শহিদ তর্পণ মঞ্চ আজ চারভাগে বিভক্ত। এটাই আসল ঘটনা।"

অভিনেতা বিভান ঘোষ বলেন, "একুশের মঞ্চে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণপত্রগুলো আসত রাজ্য সরকারের তরফে, নবান্ন থেকে। চিফ সেক্রেটারির সই করা থাকত তাতে। একুশে জুলাই-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক মঞ্চে যাওয়ার নিমন্ত্রণ শিল্পীদের কাছে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছ থেকেই আসত। তাই যেতাম। আমি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই। কেউ কখনও আমাকে পার্টিতে জয়েন করতে দেখেনি। শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতাম। আমার মনে হয় উচিত যাওয়া। তাই যেতাম। এখনও পর্যন্ত শহিদ স্মরণে যাওয়ার কোনও নিমন্ত্রণ আসেনি। এলে ভেবে দেখতাম। তবে, আগামীদিনে কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে যাওয়ার জন্য বা শহিদ দিবসের মতো কোনও মঞ্চে হাজিরা দেওয়ার জন্য সরকারি তরফে বা কোনও মন্ত্রীর তরফে নিমন্ত্রণ এলে তবেই যাবো।"

এই প্রসঙ্গে বিভান ঘোষ আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসি বলেও যেতাম একুশে জুলাই। উনি বাংলা সিরিয়াল দেখেন, প্রশংসা করেন। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই যেতাম, এটাও একটা কারণ। রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে যাইনি কখনও।"

প্রসঙ্গত, 1993 সালের 21 জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন বন্দন দাস, মুরারী চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, বিশ্বনাথ রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, শ্রীকান্ত শর্মা, দিলীপ দাস, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ রায়, মহম্মদ খালেক, ইনু মিঞা। ইতিহাস বলে, 1993 সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নাকি বিধানসভার নির্বাচনে দাপিয়ে চলত ভোট জালিয়াতী ব্যাপক ছাপ্পা ভোট। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থিত সদস্যগণ ওই দিনে সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবিতে মহাকরণ অভিযানে অহিংস সত্যাগ্রহ পদযাত্রা করেন। সেদিন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের অধিনস্থ পুলিশ, মিছিলে লাগাতার গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় 13 জন তরুণ তুর্কীর ৷ সেই সকল শহীদদের স্মরণেই প্রতি বছর পালন করা হয় অমর একুশে জুলাই ৷

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TAGGED:

MAMATA BANERJEE
SOHID DIBOS
TOLLYWOOD CELEB
একুশে জুলাই শহিদ দিবস
21 JULY MARTYRS DAY 2026

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