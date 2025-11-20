'1942: আ লাভ স্টোরি'র বিশেষ প্রদর্শন, ইতালি থেকে সিনেমার সাউন্ডট্র্যাকের পুনর্নির্মাণ
ভারতের সবচেয়ে বড় সিনেমার উৎসব চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 10:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: আজ থেকে গোয়াতে শুরু হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (International Film Festival of India) ৷ চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷ ভারতের সবচেয়ে বড় সিনেমার উৎসবে দেখানো হবে পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়ার (Vidhu Vinod Chopra) আইকনিক সিনেমা '1942: আ লাভ স্টোরি' (1942: A Love Story) ৷ তাও আবার 8কে ভার্সনে ৷
56তম সিনেমার এই উৎসবে অনিল কাপুর (Anil Kapoor), মণীশা কৈরালা (Manisha Koirala), জ্যাকি শ্রফ (Jackie Shroff), অনুপম খের, প্রাণ অভিনীত এই সিনেমার স্ক্রিনিং রয়েছে 21 নভেম্বর ৷ সিনেমার ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য পরিচিত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ল্যাব ইতালির বোলোগনার L'Immagine Ritrovata-তে ছবিটির সাউন্ডট্র্যাকটি 5.1 সার্উন্ড সাউন্ডে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ৷
অভিনয়ের পাশাপাশি, সিনেমার প্রতিটা গান আজ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ৷ বিশেষ করে 'এক লাড়কি কো দেখা তো অ্যাইসা লগা', কিংবা রুঠ না জানা তুমসে কহু তো… মতোর গান চিরস্মরণীয় ৷ আর.ডি বর্মনের সুরে সিনেমার গানে জাদু দেখিয়েছেন কুমার শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, লতা মঙ্গেশকরের মতো শিল্পীরা ৷
সিনেমার প্লট তৈরি হয়েছে 1942 সালের সময়সীমাকে ৷ অর্থাৎ 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের প্রেক্ষাপট এই সিনেমায় তুলে ধরা হয় ৷ ছবিটিতে 1940-এর দশকে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে নরেন সিং (অনিল কাপুর) এবং রজ্জো পাঠক (মণীষা কৈরালা)-এর প্রেমের গল্প বারবার ভালোবাসা জাগায় দর্শক মনে ৷
সিনেমায় নরেন সিং চরিত্রে অনিল কাপুর একজন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারীর অরাজনৈতিক ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন ৷ আর রজ্জো চরিত্রে মনীষা কৈরালা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 1995 সালে একাধিক ফিল্মফেয়ার ও স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডস আসে এই সিনেমার ঝুলিতে ৷