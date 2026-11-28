শ্রম-সংকটে 'সর্বনাশ' বাংলাদেশের ! 2361 কোটির ঢাকা-ফেরৎ অর্ডারে বস্ত্রশিল্পে 'পৌষমাস' ভারতের
Bangladesh Garment Industry Crisis: আন্তর্জাতিক খুচরো বিক্রেতারা নভেম্বরে তাদের মাসিক অর্ডারের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় দিয়েছে।
Published : November 28, 2026 at 4:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্র রফতানিকারক দেশ। এই শিল্পটিকে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পোশাক খাত একটি সংকটের সম্মুখীন। সহিংস শ্রমিক বিক্ষোভ, মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে অসন্তোষ এবং তীব্র জ্বালানি সংকট উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে। জারা, এইচঅ্যান্ডএম, এমঅ্যান্ডএস এবং সেলিওর মতো প্রধান আন্তর্জাতিক খুচরো বিক্রেতারা নভেম্বরের প্রথম পাক্ষিকেই তাদের মাসিক অর্ডারের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ বাংলাদেশ থেকে ভারত, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মতো নিরাপদ বিকল্প দেশে সরিয়ে নিয়েছে। ব্যবসার এই অংশের মূল্য প্রায় 254 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 2,361 কোটি টাকা)।
বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ ও কারখানা বন্ধ অব্যাহত থাকায় বস্ত্রশিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম 18 দিনের মধ্যে (1 থেকে 18 নভেম্বর) জারা, এইচঅ্যান্ডএম, সেলিও এবং মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের মতো বিশ্বের প্রধান ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলি বাংলাদেশ থেকে প্রায় 254 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 2,361 কোটি টাকা) মূল্যের অর্ডার তুলে নিয়েছে।
এই তুলে নেওয়া অর্ডারের সবচেয়ে বড় অংশ পেয়েছে ভারত। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও এর প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর মতে, এই অস্থিরতার ফলে এখনও পর্যন্ত 400 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে। দেশের মোট রফতানির 80 শতাংশেরও বেশি অবদান রাখা এই খাতের জন্য এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি!
বাংলাদেশের সংকটের মূলে রয়েছে শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ। সরকার পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি 36 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। গত চার দশকে এটিই সর্বনিম্ন বৃদ্ধি। শ্রমিকরা মজুরি দ্বিগুণ করার দাবি জানাচ্ছিল, যার ফলে পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বাংলাদেশের শ্রম মন্ত্রকের সচিব আবদুর রহমান তরফদার এই বৃদ্ধিকে সন্তোষজনক বলে বর্ণনা করে কাজে ফেরার আশা প্রকাশ করলেও, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একে অপর্যাপ্ত বলছে।
এদিকে, বাংলাদেশের কারখানার মালিকরা বলছেন যে, এই মজুরি বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ খরচের কারণে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের ‘সস্তা শ্রমের’ সুবিধা কার্যত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য সংকট এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে তৈরি হওয়া বিদ্যুৎ ঘাটতি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। ঢাকার আশেপাশের কারখানাগুলি 20 থেকে 25 দিন উৎপাদন করতে পারেনি৷ এর ফলে পণ্য সরবরাহে ব্যাপক জট তৈরি হয়েছে।
ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর ডিরেক্টর এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর মতে, আজকাল ব্র্যান্ডগুলির কাছে দামের চেয়ে সময়মতো সরবরাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে বাংলাদেশে অর্ডার সরবরাহ করতে 120 দিন সময় লাগে, সেখানে ভারত এক সপ্তাহ আগে এবং ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া 15 দিন আগে (60 থেকে 90 দিনে) পণ্য সরবরাহ করতে পারে।
ভারতের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে সরাসরি 4 কোটিরও বেশি মানুষ কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে 50 শতাংশেরও বেশি হলেন মহিলা। সংস্থাটির দাবি, পরোক্ষ কর্মসংস্থান-সহ এই খাতে প্রায় 9 কোটি মানুষ যুক্ত আছেন। এছাড়াও, এই খাতে 3 কোটি 60 লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এমএসএমই) কর্মরত।
বাংলাদেশের কারখানার মালিকরা এখন আশঙ্কা করছেন যে, এই অস্থায়ী পরিবর্তনগুলিই স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত রাজনৈতিক ও শিল্প স্থিতিশীলতা ফিরে না এলে বিশ্বের নামী ব্র্যান্ডগুলি স্থায়ীভাবে ভারত এবং অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলিতে চলে যাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হতে কয়েক বছর সময় লাগবে।