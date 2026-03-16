টানা চতুর্থ মাসে ঊর্ধ্বমুখী পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি; ফেব্রুয়ারিতে বেড়ে 2.13 শতাংশে পৌঁছেছে

টানা চতুর্থ মাসে ঊর্ধ্বমুখী পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি; ফেব্রুয়ারিতে বেড়ে 2.13 শতাংশে পৌঁছেছে
পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে বেড়ে 2.13 শতাংশ হয়েছে, যা জানুয়ারিতে 1.81 শতাংশেবং ডিসেম্বরে 0.96 শতাংশ ছিল, যা অর্থনীতিজুড়ে মূল্য চাপের ধীরে ধীরে বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।
Published : March 16, 2026 at 2:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: খুচরো মুদ্রাস্ফীতির পর, পাইকারি মুদ্রাস্ফীতিও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে ভারতে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি 11 মাসের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। মূলত উৎপাদিত পণ্য এবং কিছু প্রাথমিক পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে এটি হয়েছে ৷ অন্যদিকে, জ্বালানির দাম নেতিবাচক রয়ে গিয়েছে।
পাইকারি মূল্য সূচক (WPI) ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে 2.13 শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা জানুয়ারিতে 1.81 শতাংশেবং ডিসেম্বরে 0.96 শতাংশ ছিল। এটি অর্থনীতিতে মূল্য চাপের ধীরে ধীরে হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। এই ইতিবাচক মুদ্রাস্ফীতির হার মূলত অন্যান্য উৎপাদন, মৌলিক ধাতু উৎপাদন, খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য, খাদ্য পণ্য এবং পোশাকের উচ্চ মূল্যের কারণে।
উৎপাদিত পণ্যের দর বৃদ্ধি
ফেব্রুয়ারিতে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য যেগুলির ওজন সবচেয়ে বেশি - সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। এই বিভাগের মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে 2.92 শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা জানুয়ারিতে 2.86 শতাংশ এবং ডিসেম্বরে 2.03 শতাংশের তুলনায় সামান্য বেশি। ফেব্রুয়ারিতে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি 1.85 শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা জানুয়ারিতে 1.41 শতাংশ ছিল।
প্রাথমিক পণ্যের দর বৃদ্ধি
প্রাথমিক পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি - যার মধ্যে কৃষি পণ্য এবং খনিজ পদার্থ অন্তর্ভুক্ত - ফেব্রুয়ারিতে বার্ষিক ভিত্তিতে তীব্রভাবে বেড়ে 3.27 শতাংশে পৌঁছেছে, যা জানুয়ারিতে 2.21 শতাংশ এবং ডিসেম্বরে মাত্র 0.21 শতাংশ ছিল। বার্ষিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এই বিভাগটি আসলে মাস-ভিত্তিক 0.52 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাস মূলত খাদ্য সামগ্রীর দাম কমার কারণে (1.33 শতাংশ হ্রাস) এবং খনিজ পদার্থের (1.21 শতাংশ হ্রাস) হয়েছিল, যদিও মাসে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম 4.17 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের দাম 0.83 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম
মাসিক ভিত্তিতে জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম সামান্য পুনরুদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও, পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। এই বিভাগের মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে 3.78 শতাংশে নেতিবাচক রয়ে গিয়েছে, যদিও এই পতন জানুয়ারির 4.01 শতাংশের তুলনায় সামান্য কম তীব্র ছিল। ডিসেম্বরে জ্বালানি মুদ্রাস্ফীতি ছিল 2.31 শতাংশ। তবে, মাসিক ভিত্তিতে, জ্বালানি ও বিদ্যুতের সূচক 1.17 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।