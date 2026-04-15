মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার প্রভাব, মার্চে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি 38 মাসের সর্বোচ্চ

তেল সরবরাহে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার প্রভাব মার্চ মাসে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতিকে 3.88 শতাংশে ঠেলে দিয়েছে। আরবিআই সতর্ক করেছে যে, বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়াতে পারে।

মার্চে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি 38 মাসের সর্বোচ্চ (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : April 15, 2026 at 5:45 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 এপ্রিল: পাইকারি মূল্য সূচক (WPI) ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারির 2.13 শতাংশ থেকে বেড়ে মার্চে 3.88 শতাংশে পৌঁছেছে বলে বুধবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক। মার্চ মাসে পাইকারি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, খাদ্যদ্রব্যবহির্ভূত পণ্য, মৌলিক ধাতু উৎপাদন এবং খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি।

জ্বালানি ও শক্তির মূল্যবৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির তুলনায় মার্চ মাসে জ্বালানি ও শক্তির দাম 4.13 শতাংশ বেড়েছে। আগের মাসের তুলনায় মার্চ মাসে খনিজ তেলের দাম 8.77 শতাংশ বেড়েছে। মার্চ মাসে বিদ্যুতের দাম 5.07 শতাংশ কমেছে। মন্ত্রক জানিয়েছে যে, 22টি উৎপাদনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মার্চ মাসে 16টিতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে৷ অন্যদিকে, ছয়টিতে মূল্যহ্রাস দেখা গিয়েছে। এদিকে, মার্চ মাসে পাইকারি খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ছিল 1.85 শতাংশ, যা ফেব্রুয়ারিতেও একই পর্যায়ে ছিল।

সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ফেব্রুয়ারির 3.21 শতাংশ থেকে বেড়ে মার্চে বার্ষিক 3.4 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় 0.19 শতাংশ বেশি। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা সরবরাহজনিত চাপ মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করায় এমনটা ঘটেছে। সোমবার পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত খুচরো মূল্যস্ফীতির তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে গ্রামীণ এলাকায় খুচরো মূল্যস্ফীতির হার ছিল 3.63 শতাংশ এবং শহুরে এলাকায় এই মূল্যস্ফীতির হার ছিল 3.11 শতাংশ।

খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি

মার্চ মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি 3.87 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ফেব্রুয়ারির 3.47 শতাংশ থেকে বেশি। মার্চ মাসে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল 3.96 শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এই হার ছিল 3.71 শতাংশ।

গত মাসে, জাতীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড করা শীর্ষ পাঁচটি প্রধান পণ্য হল পেঁয়াজ (-27.76 শতাংশ), আলু (-18.98 শতাংশ), রসুন (-10.18 শতাংশ), অড়হর ডাল (-9.56 শতাংশ), এবং মটর ও ছোলা (-7.87 শতাংশ)। এই সবগুলিরই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ঋণাত্মক ছিল।

অন্যদিকে, রুপোর গয়না (148.61 শতাংশ), সোনা-হিরে-প্লাটিনামের গয়না (45.92 শতাংশ), নারকেল (45.52 শতাংশ), টমেটো (35.99 শতাংশ) এবং ফুলকপি (34.11 শতাংশ) ছিল জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতিতে পৌঁছানো শীর্ষ পাঁচটি প্রধান পণ্য। বার্ষিক ভিত্তিতে এই সমস্ত পণ্যের মূল্যস্ফীতি ইতিবাচক ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার এপ্রিল মাসের মুদ্রা নীতি কমিটির (এমপিসি) বৈঠকে বলেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি বর্তমানে মজবুত রয়েছে৷ বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে বা বাড়লে অর্থনীতিতে বাহ্যিক ধাক্কা আরও তীব্র হতে পারে।

