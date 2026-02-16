খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির জের, জানুয়ারিতে ভারতের পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি 10 মাসের সর্বোচ্চ
জানুয়ারিতে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি তীব্রভাবে বেড়ে 7.58 শতাংশে পৌঁছেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 2.95 শতাংশ।
নয়াদিল্লি, 16 ফেব্রুয়ারি: সোমবার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মাসিক ভিত্তিতে খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত পণ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে পাইকারি মূল্যস্ফীতি টানা তৃতীয় মাসে ঊর্ধ্বমুখী গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ জানুয়ারিতে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি 1.81 শতাংশে পৌঁছেছে। পাইকারি মূল্য সূচক (WPI) ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি গত বছরের জানুয়ারিতে ছিল 2.51 শতাংশ, যেখানে তার আগের মাসে (ডিসেম্বর 2025) ছিল 0.83 শতাংশ।
শিল্প মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "2026 সালের জানুয়ারিতে মুদ্রাস্ফীতির ইতিবাচক হার মূলত মৌলিক ধাতু, অন্যান্য উৎপাদন, খাদ্যবহির্ভূত পণ্য, খাদ্যপণ্য এবং বস্ত্র ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির কারণে হয়েছে ৷"
- পাইকারি মূল্য সূচক (WPI) ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ছিল 1.55 শতাংশ, যেখানে ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল 0.43 শতাংশ।
- জানুয়ারিতে সবজির মূল্যস্ফীতি ছিল 6.78 শতাংশ, যেখানে ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল 3.50 শতাংশ।
- উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে, পাইকারি মূল্য সূচক (WPI) ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে 2.86 শতাংশে পৌঁছেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 1.82 শতাংশ।
- খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বেড়ে 7.58 শতাংশে পৌঁছেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 2.95 শতাংশ।
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে নেতিবাচক মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে, যা জানুয়ারিতে 4.01 শতাংশে পৌঁছেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 2.31 শতাংশ।
- গত সপ্তাহে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে দেশের খুচরো মূল্যস্ফীতি বেড়ে 2.75 শতাংশে পৌঁছেছে।
ডিসেম্বরের তথ্য দেখায় যে, মুদ্রাস্ফীতি তিন মাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে৷ তবে মূল্যবৃদ্ধির হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে দেশের গ্রামাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির হার 2.73 শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির হার 2.77 শতাংশ। কনজিউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স বা সিএফপিআই অনুযায়ী, সারা দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার 2.13 শতাংশ। গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার 1.96 শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এই হার 2.44 শতাংশ। জানুয়ারিতে গৃহনির্মাণ খাতে মূল্যস্ফীতির হার 2.05 শতাংশ। গ্রামীণ গৃহনির্মাণ মূল্যস্ফীতির হার 2.39 শতাংশ বেশি, যেখানে শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ মূল্যস্ফীতির হার 1.92 শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে।
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) সুদের হার নির্ধারণের জন্য খুচরো মূল্যস্ফীতিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন পর্যন্ত 2025-'26 অর্থবছরে রেপো রেট 1.25 শতাংশ কমিয়েছে, যা এখন 5.25 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।