নভেম্বরেও দেশের পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হার নেতিবাচক, স্বস্তিতে আম জনতা
নভেম্বরে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি -0.32 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই হার টানা দ্বিতীয় মাসেও নেতিবাচক৷
By ANI
Published : December 15, 2025 at 6:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 ডিসেম্বর: নভেম্বর মাসে ভারতের পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হার নেতিবাচক হয়ে ওঠে, যা বছরের পর বছর ধরে 0.32 শতাংশ কমে গিয়েছে। এই হ্রাস মূলত খাদ্যদ্রব্য, খনিজ তেল, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম কমার কারণে হয়েছিল। খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও, খনিজ ও খাদ্যের দাম মাসিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে মুদ্রাস্ফীতির হার -1.21 শতাংশ থেকে কমে -0.32 শতাংশ হয়েছে, যা সামান্য বৃদ্ধি। তবে, সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির হার এখনও কম রয়েছে। পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হার শূন্যের নীচে রয়েছে, যা টানা দ্বিতীয় মাস নেতিবাচক মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ।
এই বৃদ্ধি অক্টোবরে 12 মাসের সর্বনিম্ন থেকে পাইকারি মূল্য সূচক (WPI)-এ প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে। যদিও পাইকারি মূল্য নেতিবাচক অঞ্চলে রয়ে গিয়েছে৷ নভেম্বরের তথ্য থেকে জানা যায় যে. মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ হতে পারে। খাদ্যপণ্যের উপর এখনও চাপ রয়েছে, তবে পতনের হার আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির উপর খাদ্যপণ্যের দাম সবচেয়ে বেশি নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করেছে, যদিও পতনের তীব্রতা কমে গিয়েছে। খাদ্যপণ্যের সূচক হ্রাস অব্যাহত ছিল৷ তবে পূর্ববর্তী তীব্র পতনের পর সবজির দাম স্থিতিশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনের হার কমে গিয়েছে।
গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সবজির দাম এখনও 20 শতাংশেরও বেশি কম ছিল৷ তবে অক্টোবরের তুলনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ যখন দাম প্রায় 35 শতাংশ কমে গিয়েছিল। পেঁয়াজ এবং আলুর দাম এক বছর আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, যা প্রচুর সরবরাহ এবং অনুকূল ভিত্তি প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। বছরের শুরুতে মুদ্রাস্ফীতিকে সমর্থনকারী শস্যগুলি নভেম্বরে নেতিবাচক অঞ্চলে নেমে আসে। বছরের প্রথমার্ধে উচ্চতর থাকা গমের দামও কিছুটা নেতিবাচক হয়ে ওঠে। ডালের দাম তীব্রভাবে কম ছিল৷
পাইকারি মূল্য সূচকে (WPI) সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহনকারী উৎপাদিত পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমেছে। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের দামের চাপ তীব্রভাবে কমেছে৷ বছরের শুরুতে উচ্চ একক অঙ্কে থাকার পর 1 শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। প্রথম প্রান্তিকে শক্তিশালী বৃদ্ধির পর ভোজ্য তেলের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। রাসায়নিক, ওষুধ, টেক্সটাইল এবং মৌলিক ধাতুর মতো প্রধান উৎপাদন বিভাগগুলিতে কেবলমাত্র সামান্য বৃদ্ধি বা সামান্য হ্রাস দেখা গিয়েছে, যা সীমিত ব্যয়-চাপের চাপের ইঙ্গিত দেয়।
খুচরো মুদ্রাস্ফীতিও অস্বাভাবিকভাবে কম রয়েছে যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে 2 শতাংশের নিচে রয়েছে এবং পাইকারি মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস এই প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করে যে সামগ্রিক মূল্য-চাপ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি অনিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও নীতিনির্ধারকদের একটি সহনশীল অবস্থান বজায় রাখার সুযোগ করে দেয়।