রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি নিয়ে উৎসাহী শিল্পপতিরা, কী বলছেন তাঁরা ?
West Bengal Investment Policy: রাজ্য সরকার নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে ৷ সেই নিয়ে শিল্পপতিদের মতামত জানলেন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 7, 2026 at 12:04 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: রাজ্যে বিজেপির সরকারের ঠিক 6 মাসের মাথায় প্রকাশিত হল শিল্পনীতি । বৃহস্পতিবার ইকো পার্কে শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি প্রকাশ্যে আনেন ৷ এই রাজ্যে শিল্প এবং বিনিয়োগে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার পর বিজেপি সরকারের এই শিল্পনীতি প্রাথমিকভাবে শিল্পপতি এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে ।
গোড়া থেকেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার তার শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তি তুলে চেষ্টা চালিয়ে এসেছে । একাধিক শিল্প ও বণিকসভায় উপস্থিত হয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় শিল্প নিয়ে সরকারের অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস (ব্যবসাকে সহজভাবে পরিচালনা করা)-এর কথা বলেছেন । তিনি জানিয়েছেন যে এখানে এবার বড় হোক বা ছোট কিংবা মাঝারি, সবস্তরের শিল্পপতিরাই নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় ব্যবসা করতে পারবেন ।
ইতিমধ্যেই রাজ্যে নতুন করে একটি হোসিয়ারি কারখানার প্রোডাকশন চালু হয়েছে । চালু হয়েছে একটি সংস্থার দই তৈরির কারখানাও । এছাড়াও আইসক্রিম কারখানা করার জন্য ওই সংস্থাকে জমি দেওয়া হয়েছে । ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্প যে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে তার ইঙ্গিত এর থেকেই মিলছে বলেই মনে করছেন শিল্পপতিরা ।
এই আবহে দীপাবলির প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন পলিসি 2026-এর সূচনার দিকে শিল্পমহলের নজর ছিল । এই শিল্পনীতিতে প্রাথমিকভাবে বেশ উৎসাহী শিল্পপতিরা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রধানরা । তাঁরা এই নীতিকে ইতিবাচক মনে করছেন ।
অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া মনে করছেন, এই নীতি রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে যেমন শক্তিশালী করে তুলবে, তেমনই উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করবে ৷ 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থা ও দ্রুত ছাড়পত্রের উপর জোর দেওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা করা যাবে ।
কার্যক্ষেত্রে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, শিল্পপতিরা আরও বেশি ভরসা পাবেন ও তাঁদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে । জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দের জন্য স্বচ্ছ নিয়ম, জমি পুলিং ব্যবস্থা এবং অব্যবহৃত শিল্পজমির সঠিক ব্যবহার সহজ হলে, জমি পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে । এর পাশাপাশি, উৎপাদন শুরু করার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের ফলে বিনিয়োগ খুব দ্রুত বাস্তব রূপ নিতে পারে ।
এছাড়াও কর্মসংস্থানের সঙ্গে আর্থিক সহায়তা বা ইনসেনটিভ যুক্ত করা, ইপিএফ রিফান্ড ও কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হস্টেল তৈরির মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে জোর দেওয়ার পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন তিনি । পাশাপাশি জিএলটি সংক্রান্ত ছাড়, বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়, সুদে ভর্তুকি এবং স্ট্যাম্প ডিউটি মকুব করে নতুন বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রসারে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন হর্ষবর্ধন নেওটিয়া । তাঁর মতে, উদীয়মান ক্ষেত্র, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, আধুনিক উৎপাদন এবং উন্নত পরিকাঠামোর ওপর নজর দেওয়ার ফলে বাংলার মেধা ও স্থানীয় সরবরাহকারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে ।
তিনি বলেন, ‘‘আমরা বিশ্বাস করি এই পদক্ষেপ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করবে এবং রাজ্যের উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেবে । যারা বাংলায় নিজেদের শিকড় ছড়িয়ে গড়ে উঠেছেন, এই উদ্যোগগুলো তাঁদের এখানে নতুন করে গড়ে তোলার, বিনিয়োগ করার এবং কাজের সুযোগ তৈরি করার আত্মবিশ্বাস জোগায় ।’’
জুপিটার ওয়াগনস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিবেক লোহিয়া বলেন, ‘‘এই নীতি যুগান্তকারী এবং দূরদর্শী । এই ধরনের বিচক্ষণ দূরদর্শিতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সরকারকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই । এই শিল্পনীতি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: জমি, দ্রুত অনুমোদন এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক সহায়তা বা ইনসেনটিভ । এই নীতিটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই তিনটি বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গকে দেশের 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ভাবনার সঙ্গে শক্তভাবে যুক্ত করেছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জুপিটার ওয়াগন্সের জন্ম কলকাতায় । পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আমরা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে আজ একটি পূর্ণাঙ্গ মবিলিটি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপ্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছি । এমনকী এখন ভারতের হাই-স্পিড রেল ও মেট্রো নেটওয়ার্কের জন্য প্যাসেঞ্জার রোলিং স্টক তৈরির দিকেও আমরা অগ্রসর হচ্ছি । আমাদের এই অগ্রগতির মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল পশ্চিমবঙ্গ । তাই রাজ্যে নতুন করে আরও তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুরুলিয়ায় তৈরি হওয়া আমাদের সমন্বিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কারখানাটি প্রমাণ করে যে এই সরকার বাস্তবে শিল্পের জন্য কতটা সুদৃঢ় ও আস্থাব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি করেছে । এটাও প্রমাণিত যে শিল্প পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলে দিয়েছে । এখন শিল্পের প্রকৃত অগ্রগতি ও নতুন কাজের সুযোগ নির্ভর করছে এই ধরনের বড় বিনিয়োগগুলোর ওপর, যা তাদের ঘিরে ছোট ও মাঝারি বা এমএসএমই শিল্পের একটি বিরাট নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে । এভাবে ধারাবাহিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের তো বটেই পুরো দেশের জন্য একটি প্রথম সারির ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে গড়ে উঠতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।’’
কেবিন্টের গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মায়াংক জালান জানিয়েছেন, এই নীতিতে বাস্তবায়ন এবং উদ্ভাবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । একজন বিনিয়োগকারীর সবচেয়ে বড় চিন্তা বা প্রশ্ন থাকে প্রজেক্টের সময়ের মধ্যে শেষ হবে কি না ? আর সরকার সেই প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছে । আবেদন করা থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়া—প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট আধিকারিক নিয়োগ করা এবং স্পষ্ট সময়সীমা-সহ একটি ওয়ান-স্টপ পোর্টালের ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে, যা বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিন্ত করবে ।
তাঁর মতে, এটাই হল বাস্তবে ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস৷ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা, গবেষণায় সরকারি সহায়তা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মী বাড়াতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া এবং ‘কৌশলগত’ বা ‘মেগা’ প্রজেক্টগুলোর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, ‘‘এই নীতি আমাদের এক নতুন বাংলা এবং বিনিয়োগের এক নতুন গন্তব্যের সঙ্গে গড়ে ওঠার ও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে ।’’
কলকাতার সোলার সেল প্রস্তুতকারক কোম্পানি জুপিটার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সিইও ধ্রুব শর্মা পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি জানান যে এটি রাজ্যে শিল্প বৃদ্ধি এবং নতুন বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ৷ এছাড়াও তিনি জানান যে জমি সংক্রান্ত ছাড়, উন্নত পরিকাঠামো এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক জায়গা থেকেই সব সরকারি অনুমতি বা সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে । এতে নতুন কারখানা চালু বা পুরনো ব্যবসা বৃদ্ধি করা সহজ হবে ।
ধ্রুব শর্মা আরও জানান, উৎপাদন শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের পাশাপাশি কাজ তৈরির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে নারী ও রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার কর্মীদের কাজ দিলে বাড়তি সরকারি সুবিধা ও ছাড় পাওয়া যাবে । 2030 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্য থেকেই সৌর বা অন্যান্য পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ বা গ্রিন পাওয়ার নিলে অতিরিক্ত সারচার্জ ও ক্রস-সাবসিডি দিতে হবে না । এটি রাজ্যকে আরও পরিবেশবান্ধব শিল্পের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । এই পদক্ষেপগুলো যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিবেশ আরও ভালো হবে, নতুন ব্যবসা আসবে এবং প্রচুর স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
পূর্তি রিয়েলিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি রাজ্যকে আরও শিল্পবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । তিনি মনে করছেন যে আর্থিক সুবিধা ও ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে । শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে এতে জিএসটি রিইম্বার্সমেন্ট, বিদ্যুৎ শুল্ক ও স্ট্যাম্প ডিউটি মকুবের মতো সুবিধা রাখা হয়েছে । এমনকি নারী এবং রূপান্তরকামী কর্মীদের নিয়োগের জন্য ইপিএফের সহায়তায় বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে । গবেষণা ও উন্নয়ন, সবুজ শক্তি এবং রুগ্ণ শিল্প পুনরুজ্জীবনে বিশেষ অনুদান দেওয়া হচ্ছে ।
তিনি আরও জানান, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকা ও উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে বেশি সহায়তা দেওয়ায় কলকাতা বা প্রচলিত অর্থনৈতিক কেন্দ্রের বাইরেও নতুন শিল্প গড়ে উঠবে । এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলোর চারপাশে শিল্প পার্ক, ওয়্যার-হাউজিং লজিস্টিকস, বাণিজ্যিক ও আবাসিক আবাসন ক্ষেত্রের প্রসারের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিজিটাল সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত ও স্বচ্ছ অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের ভরসা বৃদ্ধি করবে ৷ সঠিক বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন বজায় থাকলে এই নীতিটি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে ।
অন্যদিকে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের পক্ষ থেকে সিএমডি ও সিইও অনুরাগ চৌধুরী বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন শিল্পনীতিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি । রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং এখানকার শিল্প ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । মেধাসম্পদ, শিল্পদক্ষতা এবং গবেষণা-উন্নয়ন ও উৎপাদনের ওপর সরকারের নতুন করে নজর দেওয়ার ফলে বাংলা এখন শিল্প বৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত । শিল্প করিডোরের ওপর নীতিগত জোর দেওয়া এই গতিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘হিমাদ্রি-র পক্ষ থেকে বলতে পারি, মাহিষটিকরি, সিঙ্গুর এবং কলকাতায় আমাদের কারখানাগুলোর মাধ্যমে আমরা এটিকে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানো, গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ জোরদার করা এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখার একটি চমৎকার সুযোগ হিসেবে দেখছি । এই ধরনের প্রগতিশীল নীতি আমাদের নতুন করে বিনিয়োগ করতে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে, কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং পশ্চিমবঙ্গকে উন্নতমানের শিল্প উৎপাদনের এক শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে ।’’
অন্যদিকে সুগম সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুহেল সারাফ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন ও নতুন বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে এই নতুন বিনিয়োগ নীতিটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ । জমি পাওয়ার জটিলতা দূর করা এবং ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগটি প্রশংসনীয় । এর ফলে বিনিয়োগকারীদের একটা বড় সমস্যার সমাধান করবে ।
তিনি আরও জানান, যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে, তাদের বিশেষ ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়াও একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ৷ এর ফলে রাজ্যজুড়ে কাজের নতুন সুযোগ তৈরি হবে । তবে মূল বিষয় হল, এই নিয়ম বা নীতিগুলো বাস্তবে কতটা দ্রুত ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । সব কাজ যদি স্বচ্ছভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়, তবেই ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে আরও বেশি ভরসা পাবেন ।
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