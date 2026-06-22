বঙ্গ বাজেটে চা শিল্প ও শ্রমিক উন্নয়নে জোর, চা বাগানের বাণিজ্যিক ব্যবহারে সংকোচন
ওয়েস্ট বেঙ্গল টি-ট্যুরিজম পলিসিতে চা বাগানের জমির 30% বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমতি দেয় আগের সরকার ৷ এই বাজেটে তা কমিয়ে 15% করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
Published : June 22, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: চা শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড (Tea Workers Development Board) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ভারত সরকারের সাহায্যে পিএম চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনা চালু করবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ট্যুরিজম পলিসিতে চা বাগানের জমির 30 শতাংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু, পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ও পর্যটন খাতে ব্যবহারের জন্য জমির পরিমাণ কমিয়ে 15 শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ, রাজ্যের বিগত সরকার চা বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা নির্দেশ-নীতি ছিল বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে তার ঠিক অর্ধেকে নামিয়ে আনল ৷
চা বাগানের 30 শতাংশ জমি পর্যটনে ব্যবহার করার ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন জিটিএ প্রধান অনিত থাপা। অনিত স্পষ্টত জানিয়ে দেন, পর্যটনের নামে চা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটানো মেনে নেবে না পাহাড়বাসী।
মমতার ঘোষণার আগে এই সীমা 15 শতাংশ (বা সর্বোচ্চ 150 একর) নির্দিষ্ট করা ছিল। এই নীতি মূলত চা-পর্যটন (Tea Tourism), হোম-স্টে, হোটেল, এবং অন্যান্য সহযোগী শিল্পের বিকাশের জন্য আনা হয়েছিল। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার বিধানসভায় তাদের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ঘোষণা করল, পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ও পর্যটন খাতে ব্যবহারের জন্য জমির পরিমাণ কমিয়ে ফের 15 শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
বঙ্গের নতুন সরকার তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে চা শ্রমিকদের উন্নয়ন ও বন্ধ চা-বাগান পুনরায় চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনার' আওতায় প্রায় 314 কোটি টাকা ব্যয়ের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। এছাড়াও, চা-শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং উত্তরবঙ্গে পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষ প্যাকেজের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এই বাজেটে।