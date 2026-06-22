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উত্তরাধিকারসূত্রে 8 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে খাতা খুলল বাংলার নয়া সরকার

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবারের রাজ্য বাজেটে কেন্দ্রীয় বাজেটের ছায়া দেখা গেল। তবে এই বাজেট সর্বব্যাপী-সর্বস্পর্শী বাজেট বলেই মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

Debt Of Bengal
উত্তরাধিকারসূত্রে 8 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে খাতা খুলল বাংলার নয়া সরকার (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 8:03 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: বিকশিত ভারতের অঙ্গরাজ্য বাংলাকে বিকশিত করে তোলার সমস্ত রসদই মজুত রয়েছে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। প্রতিশ্রুতিময় এই বাজেটে যেমন শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছে তেমনি কর্মসংস্থানও জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কৃষি থেকে শিক্ষা-সহ স্বাস্থ্য সবদিকগুলোই যথার্থ ভাবেই বিকাশের সুযোগ রেখেছে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাসগুপ্তর বাজেট।

যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে আজকের রাজ্য বাজেটে আসলে কেন্দ্রীয় বাজেটের ছায়া দেখা গেল। তবে মোটের ওপর এই বাজেট যে সর্বব্যাপী এবং সর্বস্পর্শী বাজেট বলেই মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

8 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মাথায় নিয়ে আজ বিজেপি সরকার তাঁদের প্রথম রাজ্য বাজেট পেশ করল। তবে এই প্রতিশ্রুতিময় বাজেট আগামী আট মাসে আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কতটা সর্বস্পোর্শী হয়ে উঠবে সেটা কিন্তু অবশ্যই রাজ্যে সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিষয় আজ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের ফিস্কুলা ফেস এন্ড ট্যাক্সেশন কমিটির চেয়ারপারসন বিবেক জালানের মতে করেন যে আজকের বাজেটের সঙ্গে আগের সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের একটা সম্পর্ক তো থেকেই যায়। তাই যেই যেই খাতে বাজেট আলোকেশন করা হয়েছে সেই অর্থ কথা থেকে যোগান দেওয়া হবে? এটি একটি খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন যেটা মানুষের মনে হবে।

West Bengal Budget 2026
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবারের রাজ্য বাজেটে কেন্দ্রীয় বাজেটের ছায়া দেখা গেল (ইটিভি ভারত)

এই বাজেটে মোট 4.8 লক্ষ কোটি টাকার। তবে এই ক্ষেত্রে চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে মনে করছেন না তিনি ৷ কারণ, বিভিন্ন কর থেকে যেমন রাজস্ব আসবে, তেমনই স্টেট এক্সইস জ্বালানির উপর ভ্যাটের অর্থ এসজিএসটি বা স্টেট গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স থেকে অর্থ আসবে। এছাড়াও ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল হিসেবে বেশ কিছু অনুদানও পাবে রাজ্য।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাসগুপ্ত বলেন, "বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতেই সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ কারণ, এখানেই আমাদের মানুষ বসবাস করেন, কাজ করেন এবং স্বপ্ন দেখেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা মানেই বাংলাকে শক্তিশালী করা ।"

এই বরাদ্দকৃত অর্থ গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ, আবাসন, এমজিএনআরইজিএ (MGNREGA)-র কাজ এবং জল সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজে ব্যয় করা হবে। এছাড়া, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়াতে জল সংরক্ষণ ও সেচ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কথাও দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি এই উদ্যোগের সঙ্গে রাজ্যজুড়ে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' বাস্তবায়নের বিষয়টিকে যুক্ত করেন; যার আওতায় 2026 সালের খরিফ মরশুম থেকে 16টি ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উন্নত জল ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিমা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনবে।

44,948.21 কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে অগ্রাধিকারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্কুল শিক্ষা। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বাজেট বরাদ্দে শিক্ষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আজ আমরা শ্রেণিকক্ষে বিনিয়োগ করছি যাতে আগামী দিনে বাংলা নেতৃত্ব দিতে পারে।" মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, এই অর্থ স্কুল ও কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

কর্মী সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন যে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীসহ মোট 50 হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, "আমাদের শিশুরা প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এবং বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সেই লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ।"

বাজেটের কর্মসংস্থান প্যাকেজটি এর একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন যে, রাজ্যের আর্থিক সুসংহতকরণ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দফতরে মোট 1 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। মন্ত্রী বলেন, "জনসেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বাংলার উন্নয়নে যুবসমাজকে অংশীদার করতে আমরা 1 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ঘোষণা করছি।" এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীতে 20,000 এবং 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস'-এ 1000 শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অবশিষ্ট পদগুলো বিভিন্ন সরকারি দফতরে বণ্টন করা হবে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় দাশগুপ্ত বিদ্যমান 18 শতাংশের পাশাপাশি আরও 20 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন, যার ফলে 1 অক্টোবর 2026 থেকে মোট ডিএ-র হার দাঁড়াবে 38 শতাংশে। তিনি বলেন, "আমাদের কর্মীরা প্রতিটি সংকটের সময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার সেবা করেছেন। বর্ধিত ডিএ হল সেই অঙ্গীকারেরই স্বীকৃতি।" পাশাপাশি, অবসরপ্রাপ্তরাও আনুপাতিক হারে মহার্ঘ ভাতা বা 'ডিয়ারনেস রিলিফ' (Dearness Relief) বৃদ্ধিজনিত সুবিধা পাবেন।

নারীদের কল্যাণ এই বাজেটের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। স্বপন দাশগুপ্ত 25 থেকে 60 বছর বয়সী নারীদের জন্য মাসিক 3000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, "নারীরাই আমাদের পরিবার ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড। 25 থেকে 60 বছর বয়সী নারীদের জন্য এই মাসিক 3000 টাকার সহায়তা তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।"

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