নিয়োগ-কৃষি-শিল্পে জোর; নয়া সরকারের 4.38 লক্ষ কোটি টাকার প্রথম 'আত্মবিশ্বাসী' বাজেট

নিয়োগ-কৃষি-শিল্পে জোর; নয়া সরকারের 4.38 লক্ষ কোটি টাকার প্রথম 'আত্মবিশ্বাসী' বাজেট
মুখ্যমন্ত্রী জানান, মূলত পাঁচটি শক্তি— সেবা, শিল্প ও জ্ঞানশক্তিকে সামনে রেখে রাজ্যের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষিকে এই বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
Published : June 22, 2026 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: বিধানসভায় 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশের পর রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের এক নতুন রূপরেখা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি বছর রাজ্যে পালাবদলের কারণে সময়সীমার বাধ্যবাধকতায় এটি আট মাসের বাজেট হলেও, একে পশ্চিমবঙ্গের হারানো গরিমা এবং সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের দিশারি বলে অভিহিত করেছেন তিনি। রাজ্য বিধানসভায় 4 লক্ষ 38 হাজার কোটি টাকার বেশি অঙ্কের এই বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মূলত পাঁচটি শক্তি— সেবা, শিল্প ও জ্ঞানশক্তিকে সামনে রেখে রাজ্যের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষিকে এই বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি অর্থবর্ষেই রাজ্যে 1 লক্ষ নতুন সরকারি নিয়োগ হবে। এর মধ্যে 20 হাজার পুলিশ এবং 50 হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক রয়েছেন। বাকি 30 হাজার শূন্যপদ বিভিন্ন সরকারি দফতরে পূরণ করা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অতীতের দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, "নিয়োগ কমিটিতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকবেন না। ইউপিএসসি-র ধাঁচে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হবে, যাতে আগামী দিনে বেকার যুবক-যুবতীরা দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা পায়।"
রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফেরাতে ন্যূনতম 100 কোটি টাকা বিনিয়োগকারীদের পঞ্চায়েত বা স্থানীয় স্তরের অনুমোদনের হয়রানি থেকে মুক্ত করার ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্পের উৎসাহ ভাতা বা ইনসেনটিভ হিসেবে 5000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নতুন সরকার। ব্যবসা ও হস্তশিল্পে উৎসাহ দিতে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা ও বিশ্বকর্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তুকির দায়িত্বও নিচ্ছে রাজ্য সরকার।
কৃষিক্ষেত্রে বড় চমক দিয়ে বাজেটে জানানো হয়েছে, ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি 200 টাকা বাড়ানো হচ্ছে এবং আগামী দিনে তা ধাপে ধাপে 3100 টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির 6 হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত 3 হাজার টাকা দেবে। আলু চাষিদের জন্য কুইন্টাল প্রতি 200 টাকা ভর্তুকি এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতে ইউনিট প্রতি দু'টাকা ছাড় দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
নারী ও যুব কল্যাণেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। আগামী 1 জুলাই থেকে আরও 1 কোটি 5 লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছবে, যার জন্য 36 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ড্রপআউট আটকাতে স্নাতক স্তরের ছাত্রীদের জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা স্কিমের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ মিলিয়ে মোট একুশ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"
ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলে 1000 নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য 30 শতাংশ সংরক্ষণ থাকছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য অক্টোবর মাস থেকে 3 হাজার টাকা এবং অন্যদের জন্য 2 হাজার টাকা মাসিক ভাতার কথা জানানো হয়েছে। তবে যে পরিবারের মাসিক আয় 1 লক্ষ টাকার বেশি, তারা এই সুবিধা পাবেন না। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস প্রস্তুতির জন্য এককালীন 30 হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে।"
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রশমনে মুখ্যমন্ত্রী পুজোর আগেই 20 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, যা অক্টোবর থেকেই হাতে পাওয়া যাবে। সপ্তম পে কমিশনের রিপোর্ট ডিসেম্বরের মধ্যে জমা পড়লে জানুয়ারি থেকেই তা কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে, আশা, আইসিডিএস ও পার্শ্বশিক্ষকদের মাসিক ভাতা 5 হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার, এনভিএফ ও হোমগার্ডদের ভাতা 2 হাজার টাকা বাড়ানো হলেও মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, "আপাতত কাউকে ছাঁটাই করা হবে না, তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে ঝাড়াই-বাছাই করা হবে। সঠিক লোককে সঠিক কাজ দেব।
সামাজিক সুরক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাজেটে ব্যাপক বরাদ্দ হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে রোগীদের ডায়েট বাবদ বরাদ্দ 56 টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে 110 টাকা করা হয়েছে। মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে 10 টাকা। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতায় মিড-ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইস্কনকে। হাইস্কুল ও কলেজগুলিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো এবং সমস্ত স্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।
পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কল্যাণীকে দ্বিতীয় বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব, সাগরদ্বীপের সেতুর জন্য 100 কোটি টাকা বরাদ্দ এবং মালদহ-মুর্শিদাবাদে গঙ্গা ভাঙন রোধে বড় সেচ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মঠ-মন্দির সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিকাশে 3 হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে।
সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই বাংলা চলবে, রাজ্যের এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটবে না।" পাশাপাশি, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন বাড়িয়ে 5 হাজার টাকা করা এবং জরুরি অবস্থায় জেলে যাওয়া ব্যক্তিদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার কথাও এদিন ঘোষণা করা হয়েছে।