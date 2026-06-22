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এক ধাক্কায় 20% বাড়ে 38% হল মহার্ঘ ভাতা, বর্ধিত হারে DA মিলবে অক্টোবর থেকে

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের 20% ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণায় তা বে়ড়ে 38% হল। এই DA বৃদ্ধির পরেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের ডিএ-র ফারাক রয়ে গেল।

Bengal Budget 2026 DA Hike
এক ধাক্কায় 20% বাড়ে 38% হল মহার্ঘ ভাতা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 1:05 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: বিধানসভায় রাজ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, “আমরা জাগরিত শক্তির প্রেরণার ভিত্তিতে আমাদের বাজেট রূপরেখা তৈরি করেছি।” বাজেটে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণাতেও তারই ইঙ্গিত মিলল ৷

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা 20 শতাংশ বৃদ্ধি করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা 18 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। অর্থাৎ, মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ বে়ড়ে 38 শতাংশ হল। আগামী 1 অক্টোবর থেকে এই বর্ধিত হারে ডিএ কার্যকর হবে।

দুর্গাপুজোর ঠিক দোরগোড়ায় এই আর্থিক সুবিধা কর্মীদের হাতে আসায় উৎসবের মরসুমে সরকারি কর্মীদের আনন্দ ও উৎসবের জৌলুস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।​এই মেগা প্যাকেজ ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার যে বিপুল এবং দীর্ঘস্থায়ী ফারাক ছিল, তা প্রায় মুছে যাওয়ার পথে।

তবে এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও এখনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক রয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীরা বর্তমানে 60 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। আগে এর পরিমণ ছিল 58 শতাংশ। তবে সম্প্রতি তাদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানো হয়েছে। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার সঙ্গে কেন্দ্রের ফারাক এখনও 22 শতাংশ রয়ে গেল।

উল্লেখ্য, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা 42 শতাংশ হারে ডিএ পেয়ে থাকেন। রাজ্যে নতুন এই বাজেট ঘোষণার পর ডিএ-র অঙ্ক 38 শতাংশের ঘরে পৌঁছানোয় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার ব্যবধান এখন কমে দাঁড়াল মাত্র 22 শতাংশে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই মহার্ঘ ভাতার বৈষম্য নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।​

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