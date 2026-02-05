ETV Bharat / business

রাজ্যের ঘাড়ে 7.62 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা, নয়া বছরে বাড়বে আরও 6.5%

বঙ্গের সর্বশেষ অন্তর্বর্তী বাজেটের বাজেট অনুমান অনুযায়ী, 31 মার্চ, 2027 তারিখ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের মোট পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ 8,15,891.35 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ৷

Bengal Budget 2026 Fiscal Deficit
রাজ্যের ঘাড়ে 7.62 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার 2026-27 অর্থবছর শেষ করবে প্রায় 8.15 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে৷ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা আলোচ্য অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী (ভোট অন অ্যাকাউন্টস) বাজেটের নথিপত্রে এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

2026-27 সালের বাজেট অনুমান অনুযায়ী, 31 মার্চ, 2027 তারিখ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের মোট পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ 8,15,891.35 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে৷ এই মোট ঋণের পরিমাণ 31 মার্চ, 2026 তারিখের 7,62,326.61 কোটি টাকার ঋণের চেয়ে 6.5 শতাংশ বেশি ।

প্রসঙ্গত, পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের শেষ অর্থবছর 2010-11 সালের শেষে মোট পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ছিল 1.90 লক্ষ কোটি টাকার কিছু বেশি যা পরবর্তী দেড় দশকে বেড়ে 7 লক্ষ 62 হাজার কোটি টাকার সীমা ছাড়াবে বলে রাজ্যের সর্বশেষ অন্তর্বর্তী বাজেটের নথিপত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

2026-27 সালের বাজেট অনুমান অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের মোট ঋণ পরিশোধের পরিমাণ (আসল + সুদ) 97,640.32 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা 2025-26 সালের সংশোধিত অনুমান অনুযায়ী 83,148.98 কোটি টাকার চেয়ে যথেষ্ট বেশি। 2027 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত রাজস্ব ঘাটতি 21,759.34 কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে৷ পাশাপাশি, একই সময়ের জন্য আর্থিক ঘাটতি 62,423.36 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এমন পরিস্থিতিতে এই ধরনের আনুমানিক পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ অনিবার্য৷ যেখানে রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই, অথচ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও ভাতা প্রকল্পের কারণে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ব্যয় হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, আকাশছোঁয়া রাজস্ব ব্যয় এবং রাজ্যের কর রাজস্ব আয়ের সীমিত উৎস, একই সঙ্গে সামলানো অত্যন্ত কঠিন। পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও রাজ্যের কর রাজস্ব আয়ের উৎস সীমিত ছিল। তবে বাম আমলের সরকার তাদের রাজস্ব ব্যয় সীমিত করে সীমিত সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখত।

পশ্চিমবঙ্গের কর রাজস্ব 31 মার্চ, 2027 সালের মধ্যে 6.20 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যার প্রধান চালিকাশক্তি হল— রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর (এসজিএসটি) এবং রাজ্য আবগারি শুল্ক। 2026-27 আর্থিক বছরের বাজেট অনুমান অনুযায়ী, রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব বেড়ে 1,18,668.78 কোটি টাকায় দাঁড়াবে, যা 2025-26 সালের সংশোধিত অনুমান অনুযায়ী 1,11,737.13 কোটি টাকার তুলনায় 6.20 শতাংশ বেশি।

সম্পাদকের পছন্দ

