ETV Bharat / business

আমেরিকা যতটা মনে করে, ভারতের ততটা মার্কিন-নির্ভরতার প্রয়োজন নেই: অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের FTA আমেরিকার জন্য একটি কৌশলগত জবাব ৷ তবে চুক্তির সুবিধা কতটা পাওয়া যাবে, তা দক্ষতার উপর নির্ভর করে৷

Abhijit Banerjee
নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 29, 2026 at 5:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 জানুয়ারি: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি একটি 'কৌশলগত সমন্বয়'যা ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত উচ্চ শুল্কের আবহে ওয়াশিংটনকে একটি বার্তা দিচ্ছে যে, আমেরিকা আমাদের যতটা মনে করে, আমাদের ততটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। তবে তিনি সতর্ক করেন, 'মাদার অফ অল ডিল' হিসেবে বর্ণিত বহুল আলোচিত এই চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাপক-ভিত্তিক লাভে রূপান্তরিত হবে না যদি ভারত তার দক্ষতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে উন্নত না করে।

এক্সাইড কলকাতা সাহিত্য সভায় তাঁর 'পুওর ইকোনমিক্স' বই নিয়ে আলোচনার জন্য এসে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভারত এখনও প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিরোধের প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি উল্লেখ করেন যে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনার সময় আসন্ন চুক্তির বিষয়ে বারবার মার্কিন দাবি সত্ত্বেও, ভারতের সঙ্গে দর কষাকষিতে আমেরিকা সীমিত আগ্রহ দেখিয়েছে।

নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ বলেন, "এটি অবশ্যই একটি কৌশলগত সমঝোতা। এটি ইউরোপ এবং ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বার্তা দিচ্ছে যে, আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আমেরিকা মনে করে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দর কষাকষির টেবিলে আনা সম্ভব হয়, তবে এটি কার্যকর হতে পারে৷" তাঁর মতে, এই চুক্তি আসলে কতটা লাভজনক হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) দুই বিলিয়ন মানুষের বাজার তৈরির জন্য একটি যুগান্তকারী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে, এই ধারণা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ বলেন, "বাণিজ্য চুক্তিগুলি শুধুমাত্র একটি সূচনা বিন্দু। এর পরেও বিক্রি করার জন্য পণ্য থাকা দরকার এবং বাজারে সেই পণ্যগুলির চাহিদা থাকা দরকার৷" তাঁর মতে, বর্তমানে প্রতিযোগিতা শুল্কের বাইরেও অনেক কিছু।

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে দুই পক্ষের শীর্ষকর্তাদের মতে, এই চুক্তি, যা বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতীয় রফতানির 99 শতাংশের উপর শুল্ক কমাবে এবং ভারতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রফতানির 97 শতাংশেরও বেশি পণ্যে শুল্ক কমাবে।

বস্ত্র, পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, পাদুকা এবং সামুদ্রিক পণ্যের মতো ভারতীয় খাতগুলি এফটিএ থেকে লাভবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ অন্যদিকে, ইউরোপ ওয়াইন, অটোমোবাইল, রাসায়নিক এবং ওষুধের মতো ক্ষেত্রে লাভবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, ভারত বস্ত্র, চামড়া এবং গয়নার মতো খাতগুলিতে জোর দিচ্ছে, যেখানে ফলাফল তীব্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ বলেন, "আমরা গয়না এবং চামড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক এবং হয়তো বস্ত্র-পোশাকের ক্ষেত্রে কম৷ যদিও এটি নির্ভর করে টেক্সটাইলের ধরণের উপর৷ ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এই খাতের প্রতিযোগী এবং তারা আমাদের থেকে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে৷" তাঁর মতে, আসল প্রতিবন্ধকতা হল ডেলিভারির গতি এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলের দক্ষতা।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বলেন, "যখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুচরো বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলি, তারা জানান যে ভারতীয়রা ধীর গতির। আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা দক্ষ নয়, বন্দরগুলি ধীর - এই সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ৷"

2024-25 অর্থবর্ষে, ইউরোপীয় ইউনিয়নেরর সঙ্গে ভারতের মোট পণ্য বাণিজ্য ছিল প্রায় 136 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার রফতানি ছিল প্রায় 76 বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ছিল 60 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চিনের সঙ্গে তুলনা করে, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সেখানকার সরবরাহকারীরা অসাধারণভাবে দ্রুত পরিবর্তন করেছে, প্রায়ই কোনও কোনও ক্ষেত্রে দামের সুবিধাকে ছাড়িয়ে যায়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ বলেন, "যদি একটি দেশ একই দামে দ্রুত সরবরাহ করে, তাহলে ক্রেতারা সেই দেশকেই চাইবে ৷ বাণিজ্য চুক্তি থেকে লাভ অর্জনের জন্য ভারতকে চিনের মতো দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যদি আমরা চিনের মতো দক্ষতা অর্জন করি, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আমরা এই চুক্তিগুলিকে লাভে রূপান্তরিত করতে পারব। তবে এটি নিজে থেকে হবে না ৷"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে। ভারত 50 শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হচ্ছে, যার মধ্যে 25 শতাংশ রাশিয়ার তেল কেনার সঙ্গে সম্পর্কিত। মার্কিন পদক্ষেপকে "অন্যায্য এবং অযৌক্তিক" বলে বর্ণনা করেছে ভারত ৷ কারণ, দিল্লি স্পষ্ট করেছে যে, তাদের জ্বালানি নীতি জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও উচ্চ মার্কিন শুল্ক হুমকির মুখোমুখি। মার্কিন শুল্ক-চাপে তৈরি বর্তমান পরিস্থিতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) পথ প্রশস্ত করেছে৷ এই প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদের মতে, প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে মার্কিন প্রতিরোধের প্রকৃতি ভারত এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি বলেন, "আমরা বুঝতে পারছি না কেন ট্রাম্প এত ভারত-বিরোধী। আমেরিকা আসলে আমাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে খুব একটা আগ্রহী নয় ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাঝে মাঝে দাবি করেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হবে ৷ কিন্,তু এটি সত্য কিনা তা স্পষ্ট নয়৷ কারণ, পরে এই দাবি অস্বীকার করা হয়। তাই, আমি মনে করি না যে, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যাটি পুরোপুরি বুঝতে পারি অথবা চুক্তির দর কষাকষিতে এটা কতটা প্রভাব ফেলে৷"

64 বছর বয়সী এই অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তোলেন, ভারত কি আদৌ ইউরোপকে মার্কিন বাজারের বিকল্প হিসাবে তৈরি করতে পারে? অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইউরোপ প্রচুর বিলাসবহুল পণ্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে৷ কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশাল বাজার। ভারত একটি বড় বাজার৷ কিন্তু সমতুল্য বাজার নয়। সুতরাং, এটি আমাদের কতটা ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা দেবে তা স্পষ্ট নয়। এই মুহূর্তে, ইউরোপ এবং ভারত উভয়ই কিছুটা কাছাকাছি রয়েছে, কিছু করার চেষ্টা করছে এবং দেখার চেষ্টা করছে... কী হয় ৷"

বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, সরবরাহ-শৃঙ্খল ব্যাঘাত এবং মার্কিন শুল্কাঘাতের আবহে এফটিএ ভারতকে প্রশমিত করতে পারবে কিনা জানতে চাইলে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভারত কতটা সুবিধা নিতে পারে তার উপর ৷ শুল্ক মূল্যের একটি উপাদান মাত্র। সরবরাহ শৃঙ্খলের নির্ভরযোগ্যতা, পরিবহণ দক্ষতা এবং সরবরাহের সময়সীমা - এই সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আবারও বলছি, এই চুক্তি স্বয়ংক্রিয় নয়।"

  1. অপুষ্টিই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা, বলছেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
  2. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে উপকৃত হবে বাংলা ! কোন কোন পণ্য বিকোবে ইউরোপে?
  3. ভারত-ইউরোপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি: কোন কোন পণ্যের উপর শুল্ক শূন্য হবে?

TAGGED:

NOBEL LAUREATE ABHIJIT BANERJEE
INDIA EU FTA
INDIA US TRADE DEAL
অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHIJIT BANERJEE ON INDIA EU FTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.