ভারতীয় রুপির দরে ঐতিহাসিক পতন ! ডলার ছাড়ালো 90 টাকার গণ্ডি, কী প্রভাব পকেটে?

ভারতীয় রুপির দরে ঐতিহাসিক পতন ! ডলার ছাড়ালো 90 টাকার গণ্ডি, কী প্রভাব পকেটে?
ভারতীয় রুপির মূল্য তার রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ বুধবার প্রতি ডলারে 90 টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল টাকা৷ এর প্রভাব কি সাধারণ মানুষের বাজেটেও পড়বে?
Published : December 3, 2025 at 5:09 PM IST
মুম্বই, 3 ডিসেম্বর: ভারতীয় রুপির দর এবং পরিস্থিতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে এবং 3 ডিসেম্বর এটি প্রতি ডলারে রেকর্ড সর্বনিম্ন 90.25 টাকার স্তরে পৌঁছেছে। এই নিয়ে টানা তিন দিন টাকার দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
এর আগে মঙ্গলবারও রুপির দাম 43 পয়সা কমে তার সর্বকালের সর্বনিম্ন 89.96 টাকায় বন্ধ হয়েছিল। টানা দুই দিন ধরে ভারতীয় রুপির দরে এই উল্লেখযোগ্য পতন বাজারের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনকারীদের মতে, দেশীয় শেয়ার বাজারের পতন এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অস্থিরতা টাকার দামের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে।
এই প্রসঙ্গে, ফিনরেক্স ট্রেজারি অ্যাডভাইজার্স এলএলপি-র প্রধান এবং একজিকিউটিভ ডিরেক্টর অনিল কুমার বনশালী বলেন, "মঙ্গলবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রচুর পরিমাণে ডলার কিনেছে৷ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) রফতানিকারকদের সাহায্য করতে চাওয়ায় এবং গত কয়েকদিন ধরে ডলারের দাম ভালো থাকায় রুপির মান দুর্বল হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর ফলে রুপির আরও বিক্রি হতে পারে।"
তবে ডলারের তুলনায় রুপির দামের পতন শুধুমাত্র কোনও অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি সরাসরি প্রতিটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজেটের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে ৷ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কেটাকাটা, গ্যাজেট কেনা, ঋণ পরিশোধ, চিকিৎসার খরচ, সন্তানদের শিক্ষার খরচ ইত্যাদিতেও এর প্রভাব দেখা যেতে পারে।
পেট্রোল-ডিজেল এবং দৈনন্দিন খরচ বাড়তে পারে
ভারত বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাস আমদানি করে। ডলারের তুলনায় রুপির দামের পতন হলে, এই পণ্যগুলির দাম বেড়ে যায়। এই প্রভাব সরাসরি পেট্রোল পাম্পগুলিতে পড়বে। জ্বালানির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং এই বর্ধিত খরচ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরো বিক্রির দামকে প্রভাবিত করবে। এর অর্থ হল রুপির দুর্বলতা সমগ্র বাজারে মুদ্রাস্ফীতির একটি শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
ইলেকট্রনিক্স এবং গ্যাজেটগুলি ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে
মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, টিভি, রেফ্রিজারেটর, এসি, এমনকি ছোট গ্যাজেট থেকে শুরু করে, বেশিরভাগ পণ্যই আমদানি করা যন্ত্রাংশের উপর নির্ভর করে। এই যন্ত্রাংশের দাম ডলারে পরিশোধ করা হয়। অতএব, রুপির মূল্য হ্রাসের ফলে কোম্পানিগুলি ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে পণ্যের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়। এই প্রভাব প্রিমিয়াম স্মার্টফোন থেকে শুরু করে এলইডি বাল্ব এবং রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সবকিছুতেই পড়বে।
সাধারণ মানুষের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর প্রভাব
ডলারের তুলনায় রুপির দামের পতনের কারণে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি অর্থ খরচ হবে। এর ফলে সঞ্চয় কমে যাবে এবং বিনিয়োগের সুযোগ কমে যেতে পারে। এটি বিশেষ করে স্থায়ী আয়ের উপর প্রভাব ফেলে।