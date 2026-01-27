ইউরোপ নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মদত জোগাচ্ছে, ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে কটাক্ষ ট্রাম্প প্রশাসনের
মঙ্গলবার ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে ৷ এই চুক্তি নিয়ে দু'পক্ষের সমালোচনা করলেন মার্কিন রাজস্ব সচিব ৷
Published : January 27, 2026 at 12:08 PM IST
নিউ ইয়র্ক, 27 জানুয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে সোমবার ৷ এদিকে এই চুক্তিতে ইউরোপ নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেই আর্থিক মদত জোগাচ্ছে বলে কটাক্ষ করলেন আমেরিকার রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট ৷ তাঁর দাবি, ইউরোপ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এবার ভারত থেকে রাশিয়ার তেল ও তৈলজাত পণ্য কিনবে ৷ তিনিই সম্প্রতি দাবি করেছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ৷
এদিকে এই চুক্তিকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বলে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি ভন দের লিয়েন ৷ রাজস্ব সচিব জানান, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে সমঝোতার জন্য কাজ করে চলেছেন ৷ এদিকে ঘুরপথে ইউরোপ ভারত থেকে রাশিয়ার তেল ও তা থেকে উৎপাদিত পণ্য কিনতে চলেছে ৷ তাঁর দাবি, ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় আমেরিকা অনেক বড় আত্মত্যাগ করেছে ৷
সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম শীর্ষকর্তা বেসেন্ট বলেন, "আমরা রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছি ৷ এদিকে গত সপ্তাহে কী হয়েছে ? ইউরোপীয়রা ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ আবারও স্পষ্ট করছি, রাশিয়ার তেল ভারতে যাচ্ছে ৷ সেখানে পরিশুদ্ধ হচ্ছে এবং সেই সব উৎপাদিত দ্রব্য কিনছে ইউরোপ ৷ তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর্থিক মদত দিচ্ছে ৷"
তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে ৷ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে তেল ও গ্যাস কিনত ইউরোপের কয়েকটি দেশ ৷ কিন্তু ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযানের পর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে রাশিয়া থেকে তেল-গ্যাস কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ৷
এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি একপ্রস্থ বৈঠকও হয়েছে ৷ আমেরিকা এই যুদ্ধ থামাবেই ৷ এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী রাজস্ব সচিব বলেন, "আমরা এটা শেষ করবই ৷" সম্প্রতি বেসেন্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ভারতের উপর আমেরিকা যে 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে, তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে ৷ কারণ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে এবং সেই পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ৷
এই আবহে ভারতের সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ এবছর 77তম সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ফন ডার লাইয়েন ৷ তিনি এখন ভারতে রয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তিনিও এই চুক্তিকে সব বাণিজ্য চুক্তির সেরা 'মাদার অফ অল ট্রেড ডিলস' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ দু'দশক আগে 2007 সাল থেকে এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল ৷
এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রবল আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার অর্থ মন্ত্রকের বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি বিশাল বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে ৷ এর ফলে দু'পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও পোক্ত হবে ৷ সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এনিয়ে সমঝোতা সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "27 জানুয়ারি, মঙ্গলবার এফটিএ নিয়ে ঘোষণা করা হবে ৷ বোঝাপড়া শেষ হয়েছে ৷ এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে ৷"